2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。

Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒！

※ 此排行榜是由Yahoo奇摩編輯精選、Yahoo關鍵字搜尋量綜合加權排行。

2025年十大娛樂人物｜大S

「大S」徐熙媛今年初與家人在日本旅遊期間，因感染流感併發肺炎去世，享年48歲，由於消息太過突然，讓所有人都感到非常震驚。大S是少數橫跨戲劇、綜藝、電影的藝人，今年三金的頒獎典禮懷念逝去藝人環節都看到了她的身影，並多引起觀眾無限感慨。大S一身敢愛敢恨，從歌手出道到挑戰主持，演出《流星花園》、《泡沫之夏》等多部人氣作品，而感情生活則是最讓人心疼。她與前夫汪小菲育有一子一女，卻在婚姻期間身心靈消耗太多，離婚後透過手機號碼與前男友具俊曄再續前緣，本以為這對有情人終於能攜手度過餘生，沒想到大S早逝，徒留具俊曄至今還常被目擊到大S墓地陪伴，令人唏噓。

大S遺憾離開人世。（翻攝自大S IG）

2025年十大娛樂人物｜方大同

創作歌手方大同去年才推出新專輯《夢想家 The Dreamer》，還特地拍攝影片跟大家報平安，當時也坦言因為生病，所以處於閉關的狀態，每天精神好的時候抽出4、5個小時做音樂。然而今年3月，他的經紀公司發布聲明，證實他已於2/21過世，享年41歲，並表示方大同以積極的態度面對頑疾5年，最終平靜而安詳地離開了這個世界。消息一出讓喜歡他的歌迷相當不捨，他在演藝圈也有好人緣，包括林俊傑、陶喆、王力宏等人都公開弔唁，相信方大同的音樂會永遠留在大家的心中。

方大同面對頑疾5年，今年離開人世。（圖／賦音樂提供）

2025年十大娛樂人物｜金秀賢

韓星金秀賢今年3月遭受毀滅式爆料，稱其與已逝女星金賽綸從女方15歲起交往6年，之後在金賽綸因酒駕自毀演藝生涯時，作為她當時老闆的金秀賢和其公司Gold Medalist落井下石催討7億韓元債務，並指使特定媒體刻意抹黑造謠金賽綸，成為壓垮金賽綸的最後一根稻草。爆料一出直接摧毀金秀賢多年以來螢幕前深情、私下呆萌的形象，金秀賢剛開始否認一切指控，後承認金賽綸是在她成年後才交往，因為其說詞反覆，加上爆料證據不斷，他的形象因此一落千丈，也丟掉許多代言，甚至面臨賠償。不過最近風向似乎有所轉變，金秀賢的律師重申部分爆料為虛假事實，並將遺屬告上法庭。

金秀賢形象一落千丈。（翻攝goldmedalist_official_IG）

2025年十大娛樂人物｜沈玉琳

57歲的沈玉琳今年7月爆出住進加護病房，起初病因一直相當保密，但傳出入院時整個人蠟黃，狀態不明朗，讓大家都相當憂心。幸而病情相對穩定後，沈玉琳本人親自說明病情：「關於我的病情，簡單講就是一種白血球異常增生的白血病。」之後將配合積極治療，除了準備化療外，也要評估做骨髓移植，所幸目前沒有生命危險。最近好友潘若迪談到沈玉琳目前身體狀況，表示兩人一直有透過視訊聯繫，目前他都按照醫囑養病中，還胖回原本的樣子了，讓大家不用擔心他的健康，預計過年前可以回家。

沈玉琳身體逐漸好轉。（圖／資料照，非凡娛樂）

2025年十大娛樂人物｜Lulu黃路梓茵

Lulu黃路梓茵今年可說是滿載而歸，最讓人驚喜的就是和陳漢典的婚訊！Lulu、陳漢典一直是工作的好搭檔，在《綜藝大熱門》時就常被吳宗憲「送作堆」，就當大家已經習以為常的時候，兩人突然拋出結婚的震撼彈，讓不少人看到消息第一時間的反應是：「蛤？」但這次是真的！兩人也笑說這次沒有反轉，由於他們隱藏得太好，連身邊同事都沒有發現，震驚演藝圈和觀眾！事實上今年Lulu除了主持工作接不完，還獨挑大樑接下金鐘節目類頒獎典禮的主持棒，成功創下三金個人主持大滿貫，又客串演出《戲說台灣-玄武扞善緣》和電影《影視圈風雲》，再加上推出個人EP，愛情事業雙豐收！

Lulu今年好事連連。（圖／翻攝自IG）

2025年十大娛樂人物｜江祖平

資深藝人江祖平在今年9月連續在社群揭露劇組性騷擾、性侵害事件，在娛樂圈與媒體圈引起震撼，隨後被網友起底加害人是三立副總龔美富之子龔益霆。豈料龔益霆又發文稱他與江祖平曾經交往近一年，近日才分手，最後江祖平坦言起初爆料的「受害者」就是她自己，因為不想讓媽媽看到後擔心才選擇隱瞞。從吹哨人到受害者，江祖平的遭遇讓許多網友不捨，也希望司法能釐清真相，還受害者一個公道。

江祖平從吹哨者變受害人。（圖／翻攝自臉書）

2025年十大娛樂人物｜顏正國

以《好小子》系列走紅的男星顏正國，10月傳出因罹患肺腺癌過世，享年50歲。顏正國童星出道，演出許多侯孝賢早期電影，代表作包括《好小子》、《少年吔，安啦！》，後因涉入綁架案，一度遭求處死刑，最後被判15年有期徒刑。2015年他演出電影《角頭》，2018年轉而執導電影《角頭2：王者再起》，2022年自導自演《少年吔》，飾演不被社會接納的更生人。他的人生高潮迭起，雖短暫但精彩。

顏正國。（圖／小娛樂）

2025年十大娛樂人物｜于朦朧

曾演出《三生三世十里桃花》、《新白娘子傳奇》、《永夜星河》等知名陸劇的中國藝人于朦朧今年9月傳出墜樓身亡，然而這起中國警方以「意外」結案的案件，卻被爆料另有隱情，主要流傳的說法是，于朦朧因不願接受中國演藝圈「潛規則」，並掌握部分人士的犯罪證據，而遭到虐殺。整起事件撲朔迷離，各方爆料四起，還有多種推測與難以辨別真假的證據，爭議甚至燒到海外，引起部分國際媒體關注，不少網友在網路上持續發聲，希望能讓于朦朧事件的真相大白。

于朦朧於今年9月墜樓身亡。（圖／翻攝自于朦朧微博）

2025年十大娛樂人物｜王大陸

因電影《我的少女時代》爆紅的王大陸，今年翻車翻得很徹底，先是被爆為了逃避兵役，找上不法集團偽造病例；後因逃兵案件手機遭扣押，被發現手機裡有對司機施暴的影片，涉教唆打人500萬交保；再來是透過黑幫，替當時女友向獄中債務人討債，其中涉及監所管理員與黑幫掛勾洩露個資等重大情節，因而擴大偵辦。最後王大陸確定3/13入伍服役，這一連串事件算告一段落，不過後續又帶出演藝圈男星集體逃兵役事件，可說是一整年都很有存在感的一個角色。

王大陸逃兵役交保。（圖／資料照，非凡娛樂）

2025年十大娛樂人物｜陳妍希

以《那些年，我們一起追的女孩》中「沈佳宜」一角成為台灣「初戀女神」的陳妍希2016年和中國男星陳曉結婚並育有一子，今年2月兩人宣布已經離婚，讓不少兩人的CP粉夢碎。不過陳妍希離婚後看來事業運更佳，她主演的新劇《狙擊蝴蝶》和小19歲男星周柯宇搭檔，被誇美貌回春，兩人CP感十足，該劇播出後登上台灣Netflix的熱播榜，Google搜尋熱度甚至超越前夫陳曉的新劇《大生意人》。

