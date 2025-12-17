Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒
2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。
※ 此排行榜是由Yahoo奇摩編輯精選、Yahoo關鍵字搜尋量綜合加權排行。
2025年十大娛樂人物｜大S
「大S」徐熙媛今年初與家人在日本旅遊期間，因感染流感併發肺炎去世，享年48歲，由於消息太過突然，讓所有人都感到非常震驚。大S是少數橫跨戲劇、綜藝、電影的藝人，今年三金的頒獎典禮懷念逝去藝人環節都看到了她的身影，並多引起觀眾無限感慨。大S一身敢愛敢恨，從歌手出道到挑戰主持，演出《流星花園》、《泡沫之夏》等多部人氣作品，而感情生活則是最讓人心疼。她與前夫汪小菲育有一子一女，卻在婚姻期間身心靈消耗太多，離婚後透過手機號碼與前男友具俊曄再續前緣，本以為這對有情人終於能攜手度過餘生，沒想到大S早逝，徒留具俊曄至今還常被目擊到大S墓地陪伴，令人唏噓。
👉大S過世享年48歲藝人好友哀悼！演歌藝三棲《流星花園》紅遍亞洲、兩段婚姻敢愛敢恨
2025年十大娛樂人物｜方大同
創作歌手方大同去年才推出新專輯《夢想家 The Dreamer》，還特地拍攝影片跟大家報平安，當時也坦言因為生病，所以處於閉關的狀態，每天精神好的時候抽出4、5個小時做音樂。然而今年3月，他的經紀公司發布聲明，證實他已於2/21過世，享年41歲，並表示方大同以積極的態度面對頑疾5年，最終平靜而安詳地離開了這個世界。消息一出讓喜歡他的歌迷相當不捨，他在演藝圈也有好人緣，包括林俊傑、陶喆、王力宏等人都公開弔唁，相信方大同的音樂會永遠留在大家的心中。
2025年十大娛樂人物｜金秀賢
韓星金秀賢今年3月遭受毀滅式爆料，稱其與已逝女星金賽綸從女方15歲起交往6年，之後在金賽綸因酒駕自毀演藝生涯時，作為她當時老闆的金秀賢和其公司Gold Medalist落井下石催討7億韓元債務，並指使特定媒體刻意抹黑造謠金賽綸，成為壓垮金賽綸的最後一根稻草。爆料一出直接摧毀金秀賢多年以來螢幕前深情、私下呆萌的形象，金秀賢剛開始否認一切指控，後承認金賽綸是在她成年後才交往，因為其說詞反覆，加上爆料證據不斷，他的形象因此一落千丈，也丟掉許多代言，甚至面臨賠償。不過最近風向似乎有所轉變，金秀賢的律師重申部分爆料為虛假事實，並將遺屬告上法庭。
👉金秀賢懶人包！金秀賢淚灑記者會持否認態度 將提告家屬 爭議事件時間軸一次看
2025年十大娛樂人物｜沈玉琳
57歲的沈玉琳今年7月爆出住進加護病房，起初病因一直相當保密，但傳出入院時整個人蠟黃，狀態不明朗，讓大家都相當憂心。幸而病情相對穩定後，沈玉琳本人親自說明病情：「關於我的病情，簡單講就是一種白血球異常增生的白血病。」之後將配合積極治療，除了準備化療外，也要評估做骨髓移植，所幸目前沒有生命危險。最近好友潘若迪談到沈玉琳目前身體狀況，表示兩人一直有透過視訊聯繫，目前他都按照醫囑養病中，還胖回原本的樣子了，讓大家不用擔心他的健康，預計過年前可以回家。
👉沈玉琳親自回應！入院8天證實罹患白血病：我會帶著笑容回到你們面前
2025年十大娛樂人物｜Lulu黃路梓茵
Lulu黃路梓茵今年可說是滿載而歸，最讓人驚喜的就是和陳漢典的婚訊！Lulu、陳漢典一直是工作的好搭檔，在《綜藝大熱門》時就常被吳宗憲「送作堆」，就當大家已經習以為常的時候，兩人突然拋出結婚的震撼彈，讓不少人看到消息第一時間的反應是：「蛤？」但這次是真的！兩人也笑說這次沒有反轉，由於他們隱藏得太好，連身邊同事都沒有發現，震驚演藝圈和觀眾！事實上今年Lulu除了主持工作接不完，還獨挑大樑接下金鐘節目類頒獎典禮的主持棒，成功創下三金個人主持大滿貫，又客串演出《戲說台灣-玄武扞善緣》和電影《影視圈風雲》，再加上推出個人EP，愛情事業雙豐收！
👉Lulu、陳漢典結婚了！ 甜蜜曬照「找到人生中最有默契的那一位」
2025年十大娛樂人物｜江祖平
資深藝人江祖平在今年9月連續在社群揭露劇組性騷擾、性侵害事件，在娛樂圈與媒體圈引起震撼，隨後被網友起底加害人是三立副總龔美富之子龔益霆。豈料龔益霆又發文稱他與江祖平曾經交往近一年，近日才分手，最後江祖平坦言起初爆料的「受害者」就是她自己，因為不想讓媽媽看到後擔心才選擇隱瞞。從吹哨人到受害者，江祖平的遭遇讓許多網友不捨，也希望司法能釐清真相，還受害者一個公道。
👉江祖平吹哨性侵事件！龔益霆、龔美富是誰？人物關係、事件爭議懶人包
2025年十大娛樂人物｜顏正國
以《好小子》系列走紅的男星顏正國，10月傳出因罹患肺腺癌過世，享年50歲。顏正國童星出道，演出許多侯孝賢早期電影，代表作包括《好小子》、《少年吔，安啦！》，後因涉入綁架案，一度遭求處死刑，最後被判15年有期徒刑。2015年他演出電影《角頭》，2018年轉而執導電影《角頭2：王者再起》，2022年自導自演《少年吔》，飾演不被社會接納的更生人。他的人生高潮迭起，雖短暫但精彩。
2025年十大娛樂人物｜于朦朧
曾演出《三生三世十里桃花》、《新白娘子傳奇》、《永夜星河》等知名陸劇的中國藝人于朦朧今年9月傳出墜樓身亡，然而這起中國警方以「意外」結案的案件，卻被爆料另有隱情，主要流傳的說法是，于朦朧因不願接受中國演藝圈「潛規則」，並掌握部分人士的犯罪證據，而遭到虐殺。整起事件撲朔迷離，各方爆料四起，還有多種推測與難以辨別真假的證據，爭議甚至燒到海外，引起部分國際媒體關注，不少網友在網路上持續發聲，希望能讓于朦朧事件的真相大白。
👉于朦朧效應！爆天娛傳媒藝人集體解約、「簽死契」逃不了？網炸鍋
2025年十大娛樂人物｜王大陸
因電影《我的少女時代》爆紅的王大陸，今年翻車翻得很徹底，先是被爆為了逃避兵役，找上不法集團偽造病例；後因逃兵案件手機遭扣押，被發現手機裡有對司機施暴的影片，涉教唆打人500萬交保；再來是透過黑幫，替當時女友向獄中債務人討債，其中涉及監所管理員與黑幫掛勾洩露個資等重大情節，因而擴大偵辦。最後王大陸確定3/13入伍服役，這一連串事件算告一段落，不過後續又帶出演藝圈男星集體逃兵役事件，可說是一整年都很有存在感的一個角色。
👉王大陸事件懶人包！從逃兵役到案外案打司機、找黑幫討債爭議一次看
2025年十大娛樂人物｜陳妍希
以《那些年，我們一起追的女孩》中「沈佳宜」一角成為台灣「初戀女神」的陳妍希2016年和中國男星陳曉結婚並育有一子，今年2月兩人宣布已經離婚，讓不少兩人的CP粉夢碎。不過陳妍希離婚後看來事業運更佳，她主演的新劇《狙擊蝴蝶》和小19歲男星周柯宇搭檔，被誇美貌回春，兩人CP感十足，該劇播出後登上台灣Netflix的熱播榜，Google搜尋熱度甚至超越前夫陳曉的新劇《大生意人》。
👉《狙擊蝴蝶》新開播衝上Netflix熱播榜！陳妍希、周柯宇相差19歲「姊弟戀」 Google搜尋熱度超越陳曉《大生意人》 ！
其他人也在看
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 51
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 91
MLB/12強後返美陷低潮 美媒評林昱珉：動作奧運選手都難複製
去年世界棒球12強扛起中華隊王牌先發的林昱珉，今年回到美職體系後表現遭遇瓶頸，權威數據網站《Fangraphs》近日分析亞歷桑納響尾蛇的前56大新秀，將他排在第35名，同時也點出，他目前最大的問題在於控球。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 15
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 71
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 59
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 11
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 55
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 157
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 131
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 28
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 43
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了
近年轉戰演員的連晨翔愛情事業兩得意，跟女星劉品言跳過認愛直接宣布結婚，並在上個月升格為父親。昨（16日）連晨翔曝光一張哄娃哄到睡著的照片，表示女兒每天都在長大，「看了好療癒」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 51
反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝
政治中心／綜合報導當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，前總統蔡英文傳出已在位於健保署內的卸任辦公室中，低調做「這1事」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還由自己親自坐鎮，背後動機全揭曉。民視 ・ 1 天前 ・ 192
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 8