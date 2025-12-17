Yahoo十大熱門台劇｜《我們六個》揪心催淚、《回魂計》影后飆戲！探討社會議題話題滿滿
2025年即將步入尾聲，今年台劇熱潮不減，改編自真實社會案件的《我們六個》以黑馬之姿殺入觀眾視線，從劇情到演員演技都大獲好評，榮登Yahoo娛樂十大熱門台劇榜首；Netflix熱門影集《回魂計》、《童話故事下集》分別以暗黑的懸疑復仇、浪漫愛情過後的寫實婚姻瓶頸為主題，打動觀眾的心。此外熱門續集《我們與惡的距離2》、上線2個月就衝上熱門話題的《如果我不曾見過太陽》、家庭療癒情感劇《忘了我記得》、充滿爭議的虛構軍事劇《零日攻擊》、結合醫療與移工議題的《化外之醫》、挑戰倫理道德尺度全開的《人浮於愛》、描述中年女子現實生活掙扎的《拜六禮拜》也都榜上有名，快來看看你推薦的劇有沒有上榜吧！
※ 此排行榜是由Yahoo奇摩編輯精選、Yahoo關鍵字搜尋量綜合加權排行。
2025年十大熱門台劇《我們六個》
台劇《我們六個》改編自真實社會案件，講述一個家庭因為父親外遇，母親慘遭小三用滾水燙死，六個孩子在殘破的家庭之下無辜受到波及，但仍然互相扶持，在困境中成長為很棒的大人，然而當他們以為苦難都將過去，卻傳來父親被小三以電鍋砸死的消息。不論是父母輩演員馬志祥、天心、林雨葶的情感詮釋，還是六個孩子黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎對父親愛恨交織的複雜情緒，演出細膩令人動容，打動不少觀眾的心。
播出平台：大愛電視、大愛劇場YouTube頻道、Netflix
2025年十大熱門台劇《回魂計》
由舒淇、李心潔兩大影后主演的暗黑懸疑復仇影集《回魂計》，故事講述兩位母親因一樁詐騙綁架案失去女兒，決定聯手進行「回魂」儀式，親手懲罰已死的死刑犯。該劇集合許多演技派，除了兩位影后還有賈靜雯、鍾欣凌、傅孟柏、方郁婷、林廷憶等都曾獲金鐘金馬入圍肯定，劇情緊湊反轉不斷。不過劇中私刑報復的情節，有較多凌虐鏡頭，雖然看到壞人受懲罰大快人心，但也因此有觀看年齡限制，引起熱烈討論。
播出平台：Netflix
2025年十大熱門台劇《童話故事下集》
由柯佳嬿與劉以豪主演的《童話故事下集》，有別於一般浪漫愛情故事，聚焦在「幸福快樂的結局之後」的現實面，當一對情侶步入婚姻，會面對的婆媳問題、育兒壓力以及夫妻相處的種種挑戰。由於劇情非常寫實，引起許多觀眾的共鳴，再加上柯佳嬿和劉以豪的組合很新鮮，劉以豪在劇中飾演「媽寶人夫」，和他以往帥氣陽光的形象大不相同，也成為該劇的一大亮點。
播出平台：Netflix
2025年十大熱門台劇《我們與惡的距離2》
時隔六年開播的《我們與惡的距離2》延續第一季對社會議題的深刻探討，但和第一季內容並無關聯，從橫跨20年的隨機縱火案和刺殺法警案兩大事件為主軸，探討包括國家政策、隨機殺人、精神疾病、公共衛生、國民法官等議題。由周渝民、楊貴媚、于子育、薛仕凌、謝欣穎、黃鐙輝、劉子銓等人主演，劇中每一個角色在面臨重大變故後，如何在人性與善惡之間做出選擇。演員卡司陣容堅強，劇情細膩觸動人心，讓《我們與惡的距離2》成為廣受好評的熱門戲劇續作。
播出平台：Amazon Prime Video、公視+、CATCHPLAY+、iQIYI
2025年十大熱門台劇《如果我不曾見過太陽》
11月新播出的《如果我不曾見過太陽》一上線就引起熱烈討論，這部劇由曾敬驊、李沐主演，劇情從25歲的李壬曜（曾敬驊飾）向警方自首，承認自己涉及多起高中同學命案開始，這個被媒體稱為「暴雨殺人魔」的男子，在獄中接受紀錄片專訪，慢慢揭開了他與江曉彤（李沐飾）的過往。《如果我不曾見過太陽》結合懸疑與犯罪元素，劇中出現校園暴力、性侵、霸凌等敏感議題，不少觀眾表示劇情相當沉重。此外本劇分為兩部播出，第一部目前留下的懸念將於第二部（12/11）上線揭曉！
播出平台：Netflix
2025年十大熱門台劇《忘了我記得》
謝盈萱、秦漢、霍建華、劉品言、周采詩等人演出的《忘了我記得》，由劉若英執導，是一部都會療癒情感家庭劇。秦漢飾演謝盈萱的父親，總是愛講冷笑話，連女兒大婚都能搶戲，父女就像一對歡喜冤家；謝盈萱則是一位夢想成為脫口秀演員，每天都為生活奔波的都會女性。劇情以程樂樂（謝盈萱 飾）為中心，不論是婚姻、工作、經濟等考驗接踵而來，還必須解決父親逐漸出現的健康問題，面對這一連串的人生意外，樂樂要如何鼓起勇氣，笑著面對困難，重建碎裂的關係？是一部關於成長、理解、遺憾與放手的故事。
播出平台：Netflix
2025年十大熱門台劇《零日攻擊》
《零日攻擊》題材相當特殊，是一部「詩選電視劇」，故事以中國人民解放軍對中華民國（臺灣）採取軍事行動為假想前提，探討台海戰爭時，台灣社會可能面臨的狀況。十集裡每一集由不同導演和演員組成，每一集的角色又各有關聯，敘事手法新穎。因為以「台海戰爭」為題材，未播出就已經吸引台灣民眾關注，劇中包括解放軍登島、媒體假新聞、海上封鎖、間諜等敏感話題，在網路上掀起好壞參半的熱烈討論，成為年度話題台劇之一。
播出平台：公視+、LINE TV、Hami Video、MyVideo、CATCHPLAY+
2025年十大熱門台劇《化外之醫》
由張鈞甯、連炳發、楊一展等主演的國際犯罪醫療影集《化外之醫》，風光拿下今年金鐘獎男主角、男配獎等獎項，劇情以從事非法醫療的越南籍醫師范文寧（連炳發 飾），與人力仲介劉天誠（楊一展 飾）踏入失聯移工的地下社會開始，隨後捲入了醫師鄭琬平（張鈞甯飾）引發的醫療糾紛，並涉及更嚴重的移工風波。不只是醫療劇，還探討移工、非法醫療等社會議題，既貼近現實又具深度。
播出平台：公視+、Hami Video、iQIYI、Netflix、CATCHPLAY+
2025年十大熱門台劇《人浮於愛》
《人浮於愛》以現代都會為背景，改編自侯文詠的同名小說，集結楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺與范少勳主演。透過周曉琪（邵雨薇 飾）、心理醫生顧厚澤（楊祐寧 飾）、控制狂未婚妻范月姣（簡嫚書 飾）之間的不倫之戀，以及潘心彤（宋芸樺 飾）和富二代辛毅夫（范少勳 飾）的情感交織，描繪人性與情感的複雜樣貌。劇中不乏親密情慾戲，情節火辣，但也深刻表現出每個角色的情感缺陷、矛盾與掙扎。
播出平台：公視+、MyVideo、iQIYI、Netflix
2025年十大熱門台劇《拜六禮拜》
《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧、孫淑媚主演，描述三位從小在彰化縣二林鎮長大的女性，她們用有不同性格、不同職業及不同的情感關係，在邁入40歲所面臨的情感、工作與家庭問題。鍾欣凌挑戰演出「小三」，還有床戲；丁寧則是一改以往螢幕形象，演出母胎單身的水電行千金；孫淑媚飾演八點檔女星，還兼任這部劇的音樂製作。以寫實的中年女性困境，結合婚外情、同性戀、姐弟戀等各種情感關係，三位實力派女星同台飆戲，也讓觀眾大呼過癮。
播出平台：Hami Video、Netflix
