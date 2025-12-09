Yahoo年度熱銷「3C、家電」曝光！Switch 2只排第二「冠軍玩家超想要」

Yahoo購物中心依站內「銷量、瀏覽量、搜尋量」做加權綜合排名，盤點出今年8款3C科技與家電年度TOP榜單。其中Switch 2聲量驚人卻只拿下第二名，冠軍由玩家最想帶回家的PS5 Pro奪下。家電部分因為台灣天氣普遍潮濕，讓日立擁有1級能效的除濕機RD-14FR成為冠軍，除了可以除濕也能乾燥衣物，一機多用，同時還有美髮神器、空氣清淨機與微波爐通通上榜。

（圖片來源：Yahoo購物中心）

3C科技年度TOP1

PlayStation 5 Pro 遊戲主機

優惠價21,880元(原價24,280元)

綜合Yahoo購物中心站內銷量、瀏覽量、搜尋量等加權綜合排名，今年3C類的Top１為PlayStation 5 Pro，提升GPU與運算能力，搭配PlayStation自家的AI影像技術，能在維持高幀率的前提下，讓畫面細節、光影表現更細膩，對動作、賽車、FPS玩家來說爽度直接升一階。內建大容量SSD，載入速度依舊疾如閃電。年底前限時優惠價，直接壓到2萬出頭更好入手，想在聖誕、跨年或農曆年假期好好追遊戲，選PlayStation 5 Pro一次到位吧！

▲PlayStation 5 Pro 遊戲主機主打4K高幀率與進階光追表現，加上2TB大容量設計，被不少玩家封為今年最值得升級的年度TOP1主機首選。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3C科技年度TOP2

Nintendo 任天堂 Switch 2 瑪利歐賽車世界同捆主機組合

雙12檔期限時優惠價15,280元(原價15,580元)

客廳的第一代Switch陪伴了很多人度過疫情，其中瑪利歐賽車、健身環等遊戲更被認為是防疫期間最佳解悶遊戲。隔了8年，終於在今年推出Switch 2，讓全球玩家在一開賣就立即瘋搶，全球掀起一股Switch 2風潮。小編自己也在第一時間入手瑪利歐賽車世界同捆主機組，螢幕變大、畫面更細膩、體感回饋更好，就是一款一開玩就有種熟悉又陌生的升級感。年底正好是聚會的高峰期，有Switch 2整晚所有賓客都不會喊無聊。

▲Nintendo Switch 2搭配瑪利歐賽車世界同捆組，一開機就能全家一起開跑，今年一開賣全球網友就開始瘋搶。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3C科技年度TOP3

Apple 蘋果 iPhone17 Pro Max 256G 5G智慧型手機

雙12檔期限時優惠價43,400元(原價44,900元)

蘋果年度最新旗艦機再度進入年度榜單內，今年iPhone17 Pro Max站上第三名，這次的升級從外觀、內部功能等都有滿料的升級，其中宇宙橙被認為是蘋果Pro系列首度最高彩度的機型，拿在手上辨識度十足，拍照部分支援更多專業等級的拍攝，同時加入8倍無損變焦，夜拍能力也更強化，拿去拍演唱會，品質會更好。這次限時優惠把iPhone17 Pro Max價格壓在相對甜的位置，比蘋果官網還要便宜1500元。

▲iPhone17 Pro Max 256G兼具影像、效能與續航，是許多果粉心目中「今年就換這支」的旗艦首選。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3C科技年度TOP4

Insta360 X5 8K全景運動相機 熱銷話題商品

優惠價14,890元(原價16,490元)

Insta360 X5 8K全景運動相機擁有8K全景拍攝與靈活的後製視角調整，錄影時只要無腦按下去，拍完之後再決定要哪一個視角，不用在現場思考構圖，一鍵拍攝全視角。單鏡頭模式最高支援4K60fps，加上運動HDR與AI影像演算，就算是快節奏運動、夜景或室內光線不穩定的環境，畫面依然清楚細緻，是攝影玩家必收神器。

▲Insta360 X5 8K全景運動相機同時兼顧全景與單鏡頭高畫質錄影，是今年最值得升級的行動攝影神器之一。（圖片來源：Yahoo購物中心）

家電年度TOP1

HITACHI日立 1級能效7公升舒適節電除濕機 RD-14FR

優惠價5,866元(原價6,665元)

台灣每到梅雨季、夏季午後雷陣雨、冬天濕冷時，家裡地板黏黏、衣服曬不乾、牆角發霉，長期下來不只影響家具壽命，過敏鼻子也跟著受罪。HITACHI日立這台7公升1級能效除濕機成為年度家電大熱門。7公升/日除濕量搭配約3公升水箱，適合中小坪數空間使用，還有舒適節電、低濕乾燥與快速乾衣等模式，晾衣服遇到雨天也不怕變「永遠半乾」狀態。 一級能效加上多重安全設計與PM2.5濾網，兼顧省電與空氣品質，對家有小孩、長輩或過敏族群來說非常適合。

▲HITACHI日立 RD-14FR 除濕機具備一級能效與7公升除濕能力，兼顧省電與舒適乾爽，是濕氣重環境的年度暢銷首選。（圖片來源：Yahoo購物中心）

家電年度TOP2

Dyson 戴森 HT01 airstrait 二合一吹風直髮器 銀銅

優惠價9,999元(原價16,600元)

每天早上為了整理毛躁、自然捲，先吹乾再拿直髮夾一陣狂夾，不只手痠還怕頭髮越夾越毛。Dyson Airstrait要讓你告別耗時又傷髮流程。透過高速氣流從濕髮就直接拉直，提供三段溫度選擇，搭配智慧溫控每秒偵測溫度，維持穩定熱度，減少過度高溫造成的髮質受損。具備同時吹乾與造型兩種功能，把原本要分兩段完成的流程，濃縮成一次完成。這次折扣直接從16,600元殺到9,999元，萬元就能入手，單用時間成來看就相當值得買單了。

▲Dyson HT01以氣流拉直取代高溫夾壓，吹乾同時順髮，特別適合自然捲與長髮族。（圖片來源：Yahoo購物中心）

家電年度TOP3

Dyson 戴森 Purifier Hot+Cool 三合一涼暖智能空氣清淨機 HP11 (白色)

優惠價14,900元(原價20,900元)

冬天想開暖氣、夏天又離不開冷氣，但密閉空間裡的空氣品質卻常被忽略。Dyson HP11三合一涼暖智能空氣清淨機，把風扇、暖氣與清淨機整合在同一台。可以全年不間斷地幫忙循環室內空氣，同時過濾懸浮微粒、過敏原與異味，減少「一開暖氣就覺得空氣悶、喉嚨乾」的狀況。搭配智能偵測功能，可以即時顯示空氣品質數據，讓你知道何時需要加强清淨與循環，對於鼻過敏、氣喘族或是家裡有寵物的家庭來說，這台完全不用換季，一年到頭都用得到，有預算要換清淨機或暖風機的人，很適合一次升級到位。

▲Dyson HP11集清淨、暖風與涼風於一身，一台搞定全年空氣循環與溫度舒適。（圖片來源：Yahoo購物中心）

家電年度TOP4

Panasonic國際牌25L微電腦微波爐

優惠價3,591元(原價4,580元)

Panasonic 25L微電腦微波爐擁有25L容量，能放得下常見的容器，搭配多段火力與預設行程，可以快速加熱、解凍肉品或簡單料理，對租屋族或小家庭來說非常實用。微電腦按鍵一目了然，開箱就能上手，放在廚房角落也不會過度佔空間。優惠期間只要3591元，是CP值極高的一款實用家電，尾牙採購也相當適合。

▲Panasonic 25L微電腦微波爐容量實用又好上手，是小家庭與租屋族升級廚房效率的關鍵家電。（圖片來源：Yahoo購物中心）