Yahoo拍賣啟動全新公益頻道，Vivian徐若瑄領軍5藝人星光義賣

舒淇、林心如、王心凌、賈靜雯等天后「衣起把愛傳下去」，55件私服助罕病家庭

「女神」2026跨年戰袍、巡演雲朵裝限時搶標



公益不只是一鍵捐款，也能成為拍賣平台最有溫度的競標體驗！Yahoo拍賣啟動全新「公益頻道」，以平台最具特色的競標為核心，串聯名人影響力、粉絲互動與公益行動，轉化為全台「數位善意轉運站」。Yahoo拍賣首波攜手演藝圈「全能才女」Vivian徐若瑄發起「衣起把愛傳下去」公益競標活動。集結金馬影后舒淇、甜心教主王心凌、雙金影后賈靜雯、最強製作人林心如，以及女星陳怡蓉，共6位一線天后驚喜聯手，即日起至1/18在Yahoo拍賣發起「衣起把愛傳下去」公益競標義賣活動，透過特色競標機制與擴散力，滿足粉絲與藏家的收藏夢，競標所得扣除管銷費用後將全數捐贈予「罕見疾病基金會」，為病友帶來希望與力量，轉化為實質支持，展現數位公益的影響力。



Yahoo拍賣攜手「全能才女」Vivian徐若瑄發起「衣起把愛傳下去」公益競標活動。集結舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如、陳怡蓉等一線天后聯手，為病友帶來希望與力量。



從交易平台到「數位公益場域」，循環經濟 x 競標機制，放大影響力

Yahoo拍賣指出，身為全台最具代表性的拍賣平台之一，長年以「二手交易」、「競標機制」與「即時互動」建立用戶黏著度，也觀察到近年消費者不再只追求價格，而更重視參與感與意義感。公益競標結合「出價互動」、「限時競逐」與「收藏價值」，讓消費行為也能輕鬆轉化為公益行動，成為近年用戶高度共鳴的參與模式。Yahoo拍賣2025年共舉辦12檔公益競標活動，串聯社福團體與名人響應，累計募集金額破2千萬元，精準對接8大公益團體的需求，包括第一社福基金會、球芽基金會等，顯示公益競標不僅具善意，也具備高度收藏價值與市場潛力。未來，Yahoo拍賣公益頻道希望以固定策展方式，串連公益專案、名人與NPO團體等，讓拍賣成為連結粉絲、名人與公益的重要節點，讓愛心透過一鍵競標，在數位世界被持續放大。



「衣起把愛傳下去」活動即日起至1月18日在Yahoo拍賣登場，共計6位天后捐出55樣珍貴單，一起為罕病病友與家庭注入溫暖與支持！

從日本扛貨到數位公益義賣，Vivian徐若瑄發起的「Iron V」堅持22年的「鋼鐵初心」

Vivian向來熱衷公益活動，憑藉溫暖歌聲與強大行動力感染無數歌迷。自2004年起於Yahoo拍賣創立「IRON V 明星二手商品」公益平台，長年將自己的二手衣物捐出。這份初心源自徐媽媽從小教導姊弟要「懂得分享與助人」的叮嚀，成為她多年來以正能量回饋社會的行動力，這樣的二手義賣活動至今已持續長達22年。早期徐若瑄親自從日本運回三、四十箱衣物扛到網店工作室，如今已建立成熟的義賣模式，累計捐出的衣物高達5,000件以上，她幽默地笑稱，自己大概是「衣櫃裡衣服最少的女藝人」。日前，她更在自己的官方頻道，發起應援味全龍比賽影片瀏覽破百萬，即開放義賣演出服的活動，成功吸引百萬點閱人氣，並於當天上架到Yahoo拍賣開放競標，成功讓表演服以5.4萬元高價結標，展現「名人影響力 × 拍賣互動」的放大效應。此次發起最新義賣活動，再度擴大陣容，更將影視天后的光環轉化為實質的助人力量。



天后衣櫃大公開：55件星光單品上架，拍賣 x 收藏 x 公益一次到位

本次「衣起把愛傳下去」公益活動即日起至1/18 在Yahoo拍賣正式登場，共計6位天后捐出55樣珍貴單品參與競標。亮點包含Vivian 2026跨年表演服、王心凌演唱會經典的「幻彩層次紗洋裝」，以及多件國際精品禮服與配件，Vivian去年忙於拍攝的電影《辛亥隧道》預計2026會上映，今年同時也有其他拍攝計劃，答應粉絲會努力做出一張全新專輯也希望能兌現。但即便工作滿檔，Vivian仍不忘公益，她表示：「每一件衣服都承載過我們的努力與回憶，希望匯聚眾人的心力，讓愛循環，為罕病病友帶來更多希望。」誠摯邀請大眾共同參與，一起把愛傳下去。件件皆承載藝人重要時刻，預計將吸引粉絲與藏家關注，也希望匯聚眾人力量做公益，一起為罕見疾病病友與家庭注入溫暖與支持，讓愛形成循環！



活動頁：

● Yahoo拍賣公益頻道：https://reurl.cc/qK20qE

● Yahoo拍賣「IRON V 明星二手商品」：1/12 20:00 -1/18 22:00 https://reurl.cc/QVx1GO



此次參與公益競標的藝人表演服 私服總計55樣單品 其中包含以下：

1. 徐若瑄2026跨年表演服三件組

起標價3,000元（Yahoo拍賣）

2. 王心凌《CYNDILOVES2SING 愛·心凌》巡迴演唱會 幻彩層次紗洋裝

起標價2,580元（Yahoo拍賣）

3. 林心如☆GUCCI喀什米爾羊毛衣

起標價2,580元（Yahoo拍賣）

4. 賈靜雯☆VICTORIA BECKHAM黑色露側肩魚尾裙擺小禮服

起標價2,000元（Yahoo拍賣）

5. 舒淇☆EMPORIA ARMANI絲質花朵造型項鏈

起標價999元（Yahoo拍賣）

6. 陳怡蓉☆HERMES小枕包掛飾

起標價1,000元（Yahoo拍賣）