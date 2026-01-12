Yahoo拍賣啟動全新公益頻道，Vivian徐若瑄領軍5藝人星光義賣
舒淇、林心如、王心凌、賈靜雯等天后「衣起把愛傳下去」，55件私服助罕病家庭
「女神」2026跨年戰袍、巡演雲朵裝限時搶標
公益不只是一鍵捐款，也能成為拍賣平台最有溫度的競標體驗！Yahoo拍賣啟動全新「公益頻道」，以平台最具特色的競標為核心，串聯名人影響力、粉絲互動與公益行動，轉化為全台「數位善意轉運站」。Yahoo拍賣首波攜手演藝圈「全能才女」Vivian徐若瑄發起「衣起把愛傳下去」公益競標活動。集結金馬影后舒淇、甜心教主王心凌、雙金影后賈靜雯、最強製作人林心如，以及女星陳怡蓉，共6位一線天后驚喜聯手，即日起至1/18在Yahoo拍賣發起「衣起把愛傳下去」公益競標義賣活動，透過特色競標機制與擴散力，滿足粉絲與藏家的收藏夢，競標所得扣除管銷費用後將全數捐贈予「罕見疾病基金會」，為病友帶來希望與力量，轉化為實質支持，展現數位公益的影響力。
從交易平台到「數位公益場域」，循環經濟 x 競標機制，放大影響力
Yahoo拍賣指出，身為全台最具代表性的拍賣平台之一，長年以「二手交易」、「競標機制」與「即時互動」建立用戶黏著度，也觀察到近年消費者不再只追求價格，而更重視參與感與意義感。公益競標結合「出價互動」、「限時競逐」與「收藏價值」，讓消費行為也能輕鬆轉化為公益行動，成為近年用戶高度共鳴的參與模式。Yahoo拍賣2025年共舉辦12檔公益競標活動，串聯社福團體與名人響應，累計募集金額破2千萬元，精準對接8大公益團體的需求，包括第一社福基金會、球芽基金會等，顯示公益競標不僅具善意，也具備高度收藏價值與市場潛力。未來，Yahoo拍賣公益頻道希望以固定策展方式，串連公益專案、名人與NPO團體等，讓拍賣成為連結粉絲、名人與公益的重要節點，讓愛心透過一鍵競標，在數位世界被持續放大。
從日本扛貨到數位公益義賣，Vivian徐若瑄發起的「Iron V」堅持22年的「鋼鐵初心」
Vivian向來熱衷公益活動，憑藉溫暖歌聲與強大行動力感染無數歌迷。自2004年起於Yahoo拍賣創立「IRON V 明星二手商品」公益平台，長年將自己的二手衣物捐出。這份初心源自徐媽媽從小教導姊弟要「懂得分享與助人」的叮嚀，成為她多年來以正能量回饋社會的行動力，這樣的二手義賣活動至今已持續長達22年。早期徐若瑄親自從日本運回三、四十箱衣物扛到網店工作室，如今已建立成熟的義賣模式，累計捐出的衣物高達5,000件以上，她幽默地笑稱，自己大概是「衣櫃裡衣服最少的女藝人」。日前，她更在自己的官方頻道，發起應援味全龍比賽影片瀏覽破百萬，即開放義賣演出服的活動，成功吸引百萬點閱人氣，並於當天上架到Yahoo拍賣開放競標，成功讓表演服以5.4萬元高價結標，展現「名人影響力 × 拍賣互動」的放大效應。此次發起最新義賣活動，再度擴大陣容，更將影視天后的光環轉化為實質的助人力量。
天后衣櫃大公開：55件星光單品上架，拍賣 x 收藏 x 公益一次到位
本次「衣起把愛傳下去」公益活動即日起至1/18 在Yahoo拍賣正式登場，共計6位天后捐出55樣珍貴單品參與競標。亮點包含Vivian 2026跨年表演服、王心凌演唱會經典的「幻彩層次紗洋裝」，以及多件國際精品禮服與配件，Vivian去年忙於拍攝的電影《辛亥隧道》預計2026會上映，今年同時也有其他拍攝計劃，答應粉絲會努力做出一張全新專輯也希望能兌現。但即便工作滿檔，Vivian仍不忘公益，她表示：「每一件衣服都承載過我們的努力與回憶，希望匯聚眾人的心力，讓愛循環，為罕病病友帶來更多希望。」誠摯邀請大眾共同參與，一起把愛傳下去。件件皆承載藝人重要時刻，預計將吸引粉絲與藏家關注，也希望匯聚眾人力量做公益，一起為罕見疾病病友與家庭注入溫暖與支持，讓愛形成循環！
活動頁：
● Yahoo拍賣公益頻道：https://reurl.cc/qK20qE
● Yahoo拍賣「IRON V 明星二手商品」：1/12 20:00 -1/18 22:00 https://reurl.cc/QVx1GO
此次參與公益競標的藝人表演服 私服總計55樣單品 其中包含以下：
起標價3,000元（Yahoo拍賣）
2. 王心凌《CYNDILOVES2SING 愛·心凌》巡迴演唱會 幻彩層次紗洋裝
起標價2,580元（Yahoo拍賣）
起標價2,580元（Yahoo拍賣）
4. 賈靜雯☆VICTORIA BECKHAM黑色露側肩魚尾裙擺小禮服
起標價2,000元（Yahoo拍賣）
起標價999元（Yahoo拍賣）
起標價1,000元（Yahoo拍賣）
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 184
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 51
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
CPB／曹錦輝突然延後初登板 福州海俠說明原因
中國城市棒球聯賽（CPB）日前宣布，曾站上大聯盟的台灣投手曹錦輝，加入福州海俠隊預計1月13日先發，然而12日球隊突然發出公告表示「首次登板將延後亮相」，之後曹錦輝會以最佳狀態回歸。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 3
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 76
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 19
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
銀樓黃金價格首破萬八！史上最高 他花5萬買金條變91萬元
中東局勢再起波瀾，伊朗政治不確定性升高，避險資金大舉湧入黃金市場，推升金價再寫歷史新高，國際金價一度衝上每盎司4,610美元，改寫歷史紀錄；國內黃金價格同步狂飆，銀樓牌告價每錢突破18,220元，同樣創下史上新高。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 109
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 5 小時前 ・ 988
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 67
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 6 小時前 ・ 254
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 21
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 5