Yahoo拍賣揭2025十大收藏人物榜 樂天女孩勝大谷翔平! 四大現象一次看

「Yahoo拍賣2025十大收藏人物榜」發現，「樂天女孩」熱度超越「大谷翔平」奪榜首。Yahoo拍賣提供



年終盤點C2C市場關鍵動能！Yahoo拍賣今（29）日公布「Yahoo拍賣2025十大收藏人物榜」，透過全年交易與熱搜大數據，勾勒出台灣拍賣市場的消費輪廓，也反映出收藏市場與流行文化、娛樂產業高度連動的趨勢。

觀察榜單，今年「棒球熱潮」持續發酵，啦啦隊文化更以現象級聲量展現驚人的變現能力。其中，「樂天女孩」超越大聯盟巨星「大谷翔平」勇奪榜首，成為年度最具話題性的收藏人物；同時，「醜萌IP翻紅」、「精品與玉石收藏升溫」以及「演唱會經濟效應擴散」，共同構成2025年拍賣市場的四大亮點。

亮點一｜啦啦隊霸榜6席 女神經濟全面變現

2025年在中華隊世界12強奪冠效應帶動下，台灣棒球熱潮全面「破圈」，吸引大量年輕族群關注，也同步點燃拍賣市場買氣。Yahoo拍賣榜單中，啦啦隊相關人物囊括六個席次，形成獨特的文化輸出現象。

其中「樂天女孩」奪下榜首，熱度甚至超越道奇隊二刀流球星大谷翔平，顯示啦啦隊文化已從場邊應援，成功轉化為具實質收藏價值的「女神經濟」。

榜單同時納入中華隊隊長陳傑憲、中職傳奇球星林智勝等指標人物；林智勝引退實戰簽名球衣在平台上以51萬元成交，陳傑憲世界12強中華隊簽名紀念球帽亦拍出26萬元高價。另統一獅Unigirls韓籍啦啦隊成員趙娟週、文慧貞的表演服，也分別拍出破10萬元的成交價。

亮點二｜醜萌IP崛起 新舊角色輪番吸金

「愈醜愈可愛」成為2025年療癒系收藏關鍵字。除「吉伊卡哇」、「LABUBU」持續穩坐人氣王外，一批新興「醜萌IP」快速崛起，包括「放克牙寶」、插畫家西村裕二的「studio UG」動物軍團，以及泰國設計師打造的「crybaby」，在社群討論與名人曝光推波助瀾下，迅速卡位拍賣市場。

另一方面，經典動畫《海綿寶寶》迎來25週年，「比奇堡居民」周邊意外翻紅，顯示IP收藏不分新舊，只要搭上社群與話題動能，依然具備強勁市場擴散力。

亮點三｜精品與玉石熱度升溫 一元起標掀競標潮

高端收藏在Yahoo拍賣同樣表現亮眼。2025年平台最高價成交商品為HERMÈS BIRKIN包，以63.8萬元結標，CHANEL經典金球包也以22萬元成交。

值得注意的是，「珍稀古董玉石」今年透過「一元起標」策略成功引爆競標熱潮，新疆和闐羊脂白玉籽、佛觀音吊墜等稀有品項，因質地細膩、產量稀少，吸引藏家激烈競逐，放大拍賣的尋寶與收藏樂趣。

亮點四｜演唱會經濟發威 蔡依林成唯一上榜歌手

隨著台北大巨蛋落成、南北大型場館檔期成熟，2025年國際級藝人密集來台開唱。Yahoo拍賣觀察，GD權志龍、BLACKPINK、Super Junior、TWICE等藝人來台期間，相關周邊商品搜尋量與交易量在演唱會前後明顯攀升。

天后蔡依林則成為榜單中唯一上榜的流行歌手，首度站上台北大巨蛋舞台並展開世界巡迴演唱會，成功帶動周邊商品的收藏與交易熱度，展現演唱會經濟在拍賣市場的高度轉化力。

此外，展望明年，Yahoo拍賣表示，為持續豐富平台商品結構，自2026年1月1日起推出「新賣家入厝大吉」方案，新賣家可享三個月免成交手續費、免費使用粉絲通與折扣碼，以及直播資源加碼的「社群威力包」；商品刊登達10件以上，加碼三個月店鋪功能與廣告回饋金，降低創業門檻。平台亦持續與7-ELEVEN合作，推出超商取貨週二、週末滿額免運，以及平日運費38元優惠，以提升消費者的挖寶體驗。

