《Yahoo汽車名人堂》首播！獨家專訪裕隆日產副總經理李昌益
聊車市、聊未來！曾改寫四大車廠命運 李昌益大膽預測電動車新時代
【記者 高鐿玲／台北 報導】由DJ Dennis主持的Yahoo全新汽車節目《Yahoo汽車名人堂》於今（23日）正式上線！首集邀請剛接任裕隆日產副總經理的李昌益，暢談他縱橫車壇多年的實戰經驗，以及對未來汽車產業的前瞻觀察。李昌益曾助Mazda打開台灣市場、推動Luxgen站上國際舞台、為Audi開創「雙B之外的1A」新局，更帶領KIA浴火重生，是締造多項台灣車壇傳奇的關鍵人物，這次在《Yahoo汽車名人堂》節目中，更首度完整分享這些轉型背後的思維與判斷。
品牌不是口號，而是「產品、形象、通路」的平衡
談起曾操盤Mazda、Luxgen、Audi與KIA等品牌經歷，李昌益謙虛表示，這一切都是剛好遇上品牌轉換期，「像Mazda以飛翼造型展現獨特風格，Luxgen則從零打造屬於台灣的汽車品牌⋯⋯都有很不錯的時機可以做出改變。」 他進一步指出，汽車產業的成功關鍵，來自三個環節：產品、品牌形象，與銷售通路，「這三者就像黃金三角，缺一不可。」
第五次工業革命，汽車正在重新被定義
談到汽車的未來，李昌益認為，汽車不再只是一個交通工具，他以第五次工業革命概念解釋：以人類科技發展為例，大約每30年迎來一次重大革命，下一次正是新能源與電動車。電動車發展的焦點，將從過去的「三電」電力系統（電池、電機、電控）轉至「3A」：人工智慧（AI）、自動駕駛（Autonomous Drive）與娛樂服務（Amusement）。其中又以AI最為重要，這也讓汽車變成「判斷型機器」的一大關鍵。李昌益解釋，電動車之所以能模擬前方路況，是因為透過AI解碼，這個判斷過程速度非常快，甚至可能只有0.1秒，因此晶片將成為未來汽車產業的核心戰場。
此外，與傳統燃油車以引擎為核心不同，李昌益也點出電動車的「心臟」在於電池系統。近年全球發生多起電池火災事故，讓各大車廠更加重視安全議題。李昌益分享，Nissan也在電池安全測試下足功夫，以210億公里電池0重大安全事故作為口碑，打造出嚴謹的防護機制，「Nissan對電池的防護幾乎是最嚴謹的，許多保護措施是外觀看不出來的。」他認為，車廠如果要往下走，就必須在便利與安全之間找到平衡。
▲台灣市場去年電動車銷量約40萬輛，占全球比重約8.5%，雖然不算高，但從2018年的0.7%至2024年的8.5%，顯示台灣電動車市場正穩定進步。
全球電動化浪潮，台灣的現實挑戰
根據統計，去年全球汽車市場年銷量約8,900萬輛，其中中國市場以3,100萬輛穩居龍頭，電動車（包含純電EV與插電式油電PHEV）占比達30%。美國以1,400萬輛居次，電動車約占12%；歐洲市場約1,300萬輛，電動車比例約17%。整體而言，全球電動車占比約19.97%，大約為1,760萬輛。 李昌益進一步指出，隨著歐盟「Euro 7」環保法規預計於2027年上路，屆時全球電動車有望從現在的20%提升至45%-50%。至於台灣市場，去年銷量約40萬輛，占全球比重約8.5%，從2018年的0.7%至2024年的8.5%，顯示台灣電動車市場正穩定進步。
談及中國電動車品牌崛起，李昌益觀察，多數歐洲車廠仍把心力放在傳統引擎與底盤開發，「一顆引擎加上平台，從零開發，成本高達約20億美元。」反觀中國品牌跳脫所謂的Engine Development包袱，以電動化為核心布局，「例如SU7與Porsche Taycan，兩者外觀非常像，但前者價格僅約25萬人民幣，相比後者60-80萬人民幣形成強烈對比。」這樣的市場變化正重塑競爭格局，無論歐洲的VW集團、雙B品牌，或日本各車廠，都必須密切關注中國車廠的勢力推進。
▲Nissan e-POWER採用獨家電動驅動技術，全程由電動馬達帶動車輪，開起來就像純電車一樣安靜又順暢，在市場的擁有一定優勢。
Nissan的DNA：以創新喚起情感
剛接任裕隆日產副總經理的李昌益也在節目中分享Nissan的先進技術，包括標榜不用充電的e-POWER獨家電動驅動技術，全程由電動馬達帶動車輪，開起來就像純電車一樣安靜又順暢，在市場擁有獨特定位與優勢。
同時，他也提到品牌「科技+工藝轉型」，Nissan是日本國家政策中重要的公司，要往下走就要落實「Innovation for excitement」品牌精神，「Nissan有許多經典車款，例如在紐柏林賽道上打敗頂級911車型的Nissan GT-R；兼具日本品質與歐洲操控的Nissan Fairlady Z，雖然出自日本車廠，但引擎與底盤調校皆獨步全球；另外還有獲得德國紅點設計大獎的Ariya，精湛日式工藝質感座艙令人印象深刻，就算已上市一段時間的Sentra、Kicks、X-Trail…等車款，都還是陸續導入新科技。」
▲「Nissan有許多經典車款，其中Ariya曾獲得德國紅點設計大獎，精湛日式工藝質感座艙令人印象深刻。
汽車不只是交通工具，而是一種自由
節目最後，李昌益透露，未來Nissan有望導入全新車種，並將在即將登場的台北車展，展出榮獲Formula E冠軍的最新Gen3電動賽車，他還對未來各車種作出大膽預測，精彩內容可在《Yahoo汽車名人堂》完整節目中觀看。
Yahoo全新汽車節目《Yahoo汽車名人堂》由愛車成癡的DJ Dennis專訪相關產業的關鍵大老，掌握品牌的競爭與發展、預言未來趨勢與潮流，讓車迷不只愛車、玩車、更懂車！
●《Yahoo汽車名人堂》EP1預告影片搶先看：https://youtu.be/60nF-ZZ24fQ
完整節目內容將於 12/23（二）下午 1 點首播。（圖／記者高鐿玲翻攝）
