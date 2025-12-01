Yahoo汽車機車公布2025「網友購車行為大調查」！揭車市三大趨勢

年輕消費力崛起！25%消費者計畫兩年內購車

Hybrid油電動力掀新熱潮！長期效益與資訊透明成購車決策首要考量

儘管對美關稅走向尚未明朗，但在貨物稅減徵與購車補助政策助攻下，帶動台灣車市逐步回溫。全台排名第一的汽車資訊媒體「Yahoo汽車機車」[1]，今（1日）首次發布《2025 Yahoo網友購車行為大調查》，針對全台 18 歲以上、超過7,200位的網路使用者，深入分析在關稅政策不確定下網友的購車行為與偏好，歸納出三大趨勢：一、超過五成受訪者因關稅影響延後其購車計劃；二、29歲以下年輕族群提高購車預算；三、油電混合車款關注度攀升。顯示在政策、世代與能源轉型三股力量影響下，國內車市正迎來新局。

廣告 廣告

根據調查指出，29歲以下準備購車比例較全體高出7%。

貨物稅助攻買氣回溫 政策變數仍牽動購車時機

年輕準買家崛起！油電動力快速抬頭，長期效益、資訊透明成選車關鍵

今年上半年受國際經濟情勢影響，國內車市轉趨保守，根據《2025 Yahoo網友購車行為大調查》，有超過五成受訪者延後購車計畫。隨著政府減稅與補助政策陸續上路，市場觀望氣氛逐漸消散，特別是29歲以下年輕族群，準備購車比例較全體高出7%，其中有三成是「首購族」，且有25％表示計畫在二年內購車，成為市場新動能。此外，報告也指出，全體準備購車者有近六成「購車預算超過百萬元」，其中半年內計畫購車的準買家考慮購買的品牌前三名為「Toyota」、「Lexus」、「BMW」，而Mercedes Benz、Audi也深受喜愛，顯見準買家對豪華進口品牌的偏好。

能源轉型推動油電車需求，逾五成受訪者傾向選擇油電混合車。

隨著能源轉型與環保意識提升，市場對油電混合車與電動車的關注度也增加，有超過五成受訪者計畫購買「Hybrid油電混合車」（55%）、高於純汽油車（45%），顯示消費者在乎的不只是購車當下價格，更看重長期用車成本。報告同時指出，「車款/規格比較」（42%）、「促銷優惠訊息」（37%）、「專業試駕報告心得 」（33%），為影響車款與品牌選擇的三大關鍵內容，反映購車族決策更趨理性，長期效益與資訊透明成為主要考量。

42％首購族表示，Yahoo汽車機車是他們做功課時的第一個造訪的汽車資訊網站。

從首購族到高消費力買家！「Yahoo汽車機車」為購車決策重要資訊平台

多數消費者在購車前會投入相當時間進行上網比價、關注政策與促銷方案、車款比較等資訊搜集。調查顯示，有61％準買家在購車前會使用Yahoo汽車機車平台，其中三成每天造訪；而在首購族中，有42％表示Yahoo汽車機車是他們開始做功課時第一個造訪的汽車資訊網站。另外，在購車預算高於200萬元的消費族群中，也有六成使用「Yahoo汽車機車」獲取資訊，顯示平台已成為跨族群在進行購車決策時參考的重要資訊來源。

Yahoo汽車機車為跨族群在購車決策時的重要資訊平台。

隨著車市回溫，明年有望迎來新一波的市場契機。Yahoo汽車機車將持續提供整合內容與數據優勢，透過專業編輯團隊提供即時報導、影音試駕與完整車款資料庫服務，協助消費者快速掌握市場動態、縮短購車決策過程，同時也為汽車品牌與經銷商提供具參考價值的市場趨勢洞察。

[1] Source: Comscore Media Metrix ® Multi-Platform, Total Audience, Desktop 15+ and Total Mobile 15+, Automotive Information category, Total Unique Visitors/Viewer and % Reach, Total Digital Population, Custom 12 Month Average (Oct-2024 to Sep-2025), Taiwan