Yahoo深化AI產品布局 新聞閱讀體驗全新升級
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導
Yahoo 今（9）日宣布旗下兩大主力App，同步導入AI升級。整合新聞、財經、運動等多元內容的Yahoo App，正式推出「AI Bot 助理」Beta 版，集結「焦點探索」、「聽新聞」與「事件整理」3大 AI 功能；作為台灣領先的財經資訊平台，Yahoo股市 App，則同步上線 VIP 用戶專屬「AI 自選股摘要」。在 AI 持續改變人們取得資訊方式的趨勢下，Yahoo從「呈現資訊」進化為值得信賴的智慧資訊指南，協助使用者快速理解資訊、找到下一步。
Yahoo表示，使用者真正需要的不只是更多新聞，而是讀得懂、用得上的新聞。Yahoo媒體產品規劃與設計部資深總監謝佳玲表示，結合可信內容、專業編輯經驗與AI技術，讓使用者從看到新聞，進一步知道下一步該關注什麼。Yahoo App 與Yahoo股市App的同步升級，也是將AI帶進日常使用情境的最新展現。
延續Yahoo美國團隊，在搜尋、電子信箱等產品的AI創新布局。Yahoo在台灣持續深化新聞、股市財經等核心產品的AI應用。此次Yahoo App推出全新「AI Bot 助理」Beta 版，聚焦「更快理解新聞、更直覺取得資訊」兩大需求，整合「焦點探索」、「聽新聞」與「事件整理」3大功能，協助使用者在資訊量日益龐大的時代，更快速掌握重點與事件脈絡。
在每日早、午、晚時段，透過 AI 即時整理 Yahoo 新聞各類別的重要新聞資訊，彙整出5大焦點，並改寫為適合聆聽的口語化內容，使用者只需約 3 分鐘即可輕鬆掌握；同時依使用情境還可自由選擇文字閱讀或語音播報形式，在通勤、步行、等車等碎片化時間隨時接收資訊。Yahoo新聞原有的「AI 事件整理」功能，擴展至更多股市與運動議題上。AI 自動梳理事件背景、發展與後續變化，協助使用者快速理解事件全貌與關鍵脈絡。
除了「AI Bot 助理」Beta 版全新登場，Yahoo 自今年 3 月起已陸續推出多項 AI 應用，涵蓋新聞閱讀、內容互動與娛樂體驗等場景。Yahoo App「遊戲中心」運用 AI 生成多款經典休閒遊戲；「AI 隨堂考」透過即時生成的新聞問答，協助用戶快速掌握每日焦點；Yahoo 新聞留言區的「AI 留言情緒分析」則以「打氣、開心、五味雜陳、傻眼、生氣、悲傷」六種情緒符號，讓用戶一秒掌握社群討論風向。
Yahoo股市 App 也同步升級，針對 VIP 用戶推出專屬「AI 自選股摘要」。系統依據用戶「自選投資標的」，每日自動彙整相關新聞，並生成易於閱讀的重點摘要，且進一步提供延伸閱讀，兼顧資訊可信度與完整性。Yahoo股市將持續透過 AI 應用協助使用者更有效率掌握市場動態，做出更有依據的投資決策。
在資訊碎片且快速流動的時代，Yahoo 將不斷以 AI 優化核心產品服務，並陸續延伸至更多應用場景，協助使用者更有效率地理解每日資訊。Yahoo股市 App 升級功能已正式推出；Yahoo App 全新功能將陸續於 Android 與 iOS 版本推出，使用者更新至最新版本即可體驗。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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