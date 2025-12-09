Yahoo發布《2025消費者搜尋洞察報告》 「快樂消費」成新顯學！

「樂活保養、療癒小確幸、沉浸體驗」三大趨勢 勾勒消費行為新樣貌

「快樂消費」崛起！Yahoo發布《2025消費者搜尋洞察報告》，揭「樂活保養、療癒小確幸、沉浸體驗」三大趨勢。

年末各大購物節慶已陸續熱鬧展開，品牌如何掌握時機、在競爭激烈的市場中脫穎而出，成為行銷決勝關鍵。根據Yahoo觀察[1]，高達89%的消費者表示今年購物季支出將與去年持平或更高，有44%的品牌則計劃提升行銷預算，顯示整體消費動能持續升溫。同時，根據亞太地區消費者研究顯示，亞太地區的消費者將「價值」作為購物的首要考量，並期待能制定更深思熟慮的購買決策。

為深度了解消費者「正在搜尋什麼」、「為什麼搜尋」、「如何搜尋」，Yahoo也特別結合台灣用戶搜尋行為與關鍵字廣告數據，整合Kantar、Dentsu、VML及《Yahoo BIC Awards》等多份全球趨勢研究，並運用AI分析模型進行語意歸類與辨別，公布《2025 消費者搜尋洞察報告》，協助品牌洞察消費需求的前兆訊號，打造具前瞻力的行銷策略。

「快樂消費」崛起！幸福感成新消費動能

根據報告觀察，面對通貨膨脹與高生活成本，消費者雖在支出上更加謹慎，卻也更重視情緒價值，且願意為「快樂」與「自我療癒」付費，進而推動「快樂經濟」興起，並具體展現在「樂活保養」、「療癒小確幸」與「沉浸體驗」三大趨勢方向：

趨勢一：「樂活保養」熱度飆升，健康與身心平衡成投資焦點

經歷疫情，加上台灣邁入超高齡社會，消費者雖然謹慎消費，但更願意投資自己的健康，對身心靈的舒壓、保養也越發重視。報告指出，「空中瑜珈」關鍵字搜尋量在過去一年成長14倍，筋膜槍、美容儀、按摩等關鍵字搜尋量同樣持續上升[1]。從高價保健品到身心放鬆裝置，「樂活保養」成為生活態度的代表，追求的不只是外在美，而是全方位的身心平衡。

趨勢二：療癒小確幸成新日常，IP聯名掀收藏經濟熱潮

在壓力交織的生活節奏中，消費者尋求情感釋放的時刻，以及透過生活儀式和情感連結，創造日常生活中「療癒小確幸」以獲得幸福感，越來越多大人擁抱童趣形成療癒商機。從搜尋趨勢可以看到，連結泡泡瑪特等玩具、收藏、公仔的關鍵字快速成長，例如POP Mart泡泡瑪特（為年度同期的21倍）、吉伊卡哇（為年度同期的14倍）、KAWS（為年度同期的118%）2。

趨勢三：渴望真實連結！「沉浸體驗」帶動快樂經濟新舞台

當社群成為生活日常，消費者對快樂的追求也延伸到更深層的參與，希望透過真實豐富的感官體驗，創造更持久的記憶並證實自己的存在。報告指出，「音樂節」關鍵字搜尋量在過去一年成長超過百倍，「郵輪旅遊」搜尋熱度也大幅上升，展覽相關需求同樣明顯增加2，顯示人們渴望透過「五感參與」建立更真實的連結，創造社群共鳴。體驗經濟不僅帶來娛樂，更有著無可取代的「存在感」與「歸屬感」。

要成為消費者青睞的「好感名單」，品牌需要透過強大的數據策略，從目標定位到活動分析與優化，捕捉到消費者的「購買時刻」，才能在正確的時間、正確的地點接觸到正確的人。從《2025 消費者搜尋洞察報告》中可以清楚看到，消費者的焦點正從「物質滿足」轉向「情緒與體驗價值」。品牌若能洞察市場前兆，結合關鍵字與內容策略精準觸及受眾，就能在快樂經濟浪潮中掌握先機。面對新消費時代，「快樂」不只是購買的動機，更是品牌創造價值與影響力的關鍵。

1 Yahoo Holiday Trends Report, October 2025

2 Yahoo 搜尋資料庫 - 2024.DEC vs 2023.DEC 搜尋熱度成長與倍數資料