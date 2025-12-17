Yahoo股市公布2025年度「十大熱門台股榜」、「五大熱門ETF榜」

權值龍頭 × AI × 記憶體三線齊發！台積電連四年蟬聯年度冠軍

Yahoo股市App公布2025年度「十大熱門台股榜」、「五大熱門ETF榜」。

Yahoo股市今（17）日公布2025年度「十大熱門台股榜」、「五大熱門ETF榜」[1]！隨著AI發展走向實質應用、記憶體缺貨潮發酵，以及權值龍頭強勢領漲，台股市場熱度屢創新高，護國神山「台積電」連四年蟬聯冠軍寶座、AI伺服器龍頭「鴻海」則緊追在後；ETF方面，高股息商品是年度最大亮點，「群益台灣精選高息」順勢站上首席，而分割後股東數飆升的「元大台灣50」則成為榜中唯一非高息ETF，搶下亞軍。

權值 × AI × 記憶體引爆2025台股主旋律！台積電四連霸、AI供應鏈全面沸騰

記憶體三雄強勢入榜！陽明獨撐非科技板塊

今年「十大熱門台股榜」由具國際競爭力的權值龍頭「台積電（2330）」連續第四年奪下冠軍寶座！隨著2奈米製程順利量產，以及全球晶片需求擴張等利多，投資人對「護國神山」的關注熱度持續高漲。此外，AI概念股仍在今年佔據重要位置。受惠美國市場拉貨強勁，股價創下2008年以來新高的AI伺服器龍頭「鴻海（2317）」、在輝達（NVIDIA）供應鏈中扮演關鍵角色的「緯創（3231）」、及受AI伺服器出貨需求支撐的「廣達（2382）」皆順勢進榜，分別排名第二、第三和第七。同樣受益AI需求，為滿足伺服器與機櫃出貨陸續佈局擴產的「神達（3706）」、近年與英特爾（Intel）成為策略聯盟夥伴後正式踏入AI領域的「聯電（2303）」，則分列第六、第八。

受缺貨潮推升，全球記憶體相關概念股瘋狂飆漲。記憶體核心指標股「華邦電（2344）」、「南亞科（2408）」和12吋記憶體產能全開的「力積電（6770）」分別排名第四、第五和第十。受到關稅議題影響，海運市場持續波動，積極進攻亞洲區間航線貨量需求的航運股「陽明（2609）」，成唯一入榜的非科技股，名列第九。

【2025年十大熱門台股榜】

1. 台積電（2330）

2. 鴻海（2317）

3. 緯創（3231）

4. 華邦電（2344）

5. 南亞科（2408）

6. 神達（3706）

7. 廣達（2382）

8. 聯電（2303）

9. 陽明（2609）

10. 力積電（6770）



高股息ETF占榜四席！00919高人氣奪冠

元大台灣50「一拆四」引爆新一波上車潮，成2025唯一入榜非高息ETF！

2025年「五大熱門ETF榜」由高股息商品主導！由季配息與成分股策略調整靈活著稱的「群益台灣精選高息（00919）」拔得頭籌，於震盪行情中成為存股族、保本型投資人穩定收益的重要標的；受惠於新版選股邏輯與高殖利率設定的「元大高股息（0056）」則名列第三；「國泰永續高股息（00878）」憑藉穩健選股邏輯與ESG理念，持續獲市場關注，名列第四；近期啟動指數編製規則更新的「復華台灣科技優息（00929）」規模逐漸膨脹獲投資人矚目，名列第五。

Yahoo股市App公布2025年度「五大熱門ETF榜」。

今年進行「一拆四」後投資門檻大幅降低的「元大台灣 50（0050）」，受益於大型權值股的高流動性與 AI、半導體權值持續向上，使股東人數激增，關注度高居不下，名列第二，更成為排行榜中唯一的非高股息題材。

【2025年五大熱門ETF榜】

1. 群益台灣精選高息（00919）

2. 元大台灣 50（0050）

3. 元大高股息（0056）

4. 國泰永續高股息（00878）

5. 復華台灣科技優息（00929）



[1] 此排行榜為根據Yahoo股市2025年1月1日至12月16日跨螢個股頁、ETF頁總瀏覽量排行。