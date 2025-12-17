Yahoo股市公布2025年度「十大熱門台股榜」、「五大熱門ETF榜」

雅虎股市今（17）日公佈十大熱門股，第一名由護國神山台積電拿下。（圖：MotionElements）

Yahoo股市今天公布2025年度「十大熱門台股榜」以及「五大熱門ETF榜」。護國神山「台積電」連續4年蟬聯冠軍寶座、AI伺服器龍頭「鴻海」緊追在後。ETF方面，「00919群益台灣精選高息」順勢站上首席，「0050元大台灣50」成為榜中唯一非高息ETF，搶下亞軍。（請聽葉柏毅報導）

今年「十大熱門台股榜」由具國際競爭力的權值龍頭「台積電」連續第4年奪下冠軍寶座！隨著2奈米製程順利量產，以及全球晶片需求擴張等利多，投資人對「護國神山」的關注熱度持續高漲。

AI伺服器龍頭「鴻海」，以及在輝達供應鏈中扮演關鍵角色的「緯創」，受到AI伺服器出貨需求支撐的「廣達」都順勢進榜，分別排名第2、第3和第7。同樣受益AI需求，為滿足伺服器與機櫃出貨陸續佈局擴產的「神達」、近年與英特爾成為策略聯盟夥伴後正式踏入AI領域的「聯電」，則分別名列第6、第8。

2025年「五大熱門ETF榜」由高股息商品主導！「群益台灣精選高息00919」拔得頭籌，「0050元大台灣50」排名第2，「元大高股息0056」名列第3；「國泰永續高股息00878」名列第4；近期啟動指數編製規則更新的「復華台灣科技優息00929」規模逐漸膨脹獲得投資人關注，名列第5。