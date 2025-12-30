Yahoo股市App公布2025年第四季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」

記憶體概念股領軍，強勢霸榜六席！南茂、至上搶下冠亞軍

台股第四季市場題材輪動頻繁，個股與ETF的關注焦點快速變化。Yahoo股市App今（30）日公布第四季「十大爆紅台股榜」與「五大爆紅ETF榜」，剖析本季最受網友關注的投資標的，以及市場波動下快速變化的現象。本季「十大爆紅台股榜」由記憶體概念股強勢霸榜，「南茂」、「至上」分別搶下冠亞寶座；而「五大爆紅ETF榜」，則呈現題材操作與防禦配置並行的趨勢，由完成「一拆七」的「富邦科技」奪冠，「國泰台灣領袖50」搶下第二名。

為了提供投資人更個人化、多樣性的功能選擇，協助用戶累積財富並自信地做出投資決策，Yahoo股市App也在第四季推出升級版首頁，特別新增深受用戶喜愛的「ETF」專區，將首頁分為「台股」、「ETF」及「國際」三大功能清單，使用者可依投資習慣自由調整各專區內功能；此外，更加入許多用戶期待的新功能，如：盤中「漲跌家數」、盤後「三大法人買賣超」及「國際指數走勢」等，協助用戶快速掌握市場動態。

南茂、至上領軍，記憶體概念股橫掃六席！

記憶體與題材股交錯，榜單結構以中小型股為主

本季十大台股爆紅榜，由強占六席的記憶體概念股最受投資人青睞，且入榜標的多為中小型股。榜首「南茂（8150）」因記憶體訂單回補與報價調升相關動態引起關注；「至上（8112）」則因第四季成交量明顯放大、股價波動幅度擴大，排名第二。同為記憶體概念股的「旺宏（2337）」與「力積電（6770）」，本季交易熱度提高，分列第三、五名；「宇瞻（8271）」與「十銓（4967）」則因記憶體供應相關議題成為市場討論對象，排名第六、第七。

此外，本季亦有部分個股因特定事件或題材入榜。電源供應商「康舒（6282）」因電源及相關業務動態受到市場討論，名列第四；陶朱隱園建商「中工（2515）」則因建案交易消息及併購相關傳聞引發關注，排名第八。AI題材方面，電解銅箔廠「榮科（4989）」與被動元件廠「國巨*（2327）」，因AI相關產品與應用題材受到市場討論，分列第九、十名

拆股話題點燃ETF人氣！富邦科技奪冠 元大台灣50股東數持續上升

高股息與產業題材並行！國泰台灣領袖50領銜防禦配置，數位支付、半導體接棒升溫

第四季ETF爆紅榜聚焦「話題事件」與「長期配置」雙主軸。「富邦科技（0052）」因股票「一拆七」分割，投資門檻明顯下降，討論度快速升溫，奪下榜首；而完成分拆的「元大台灣50（0050）」股東數持續增加，本季再度入榜，名列第五。

此外，「國泰台灣領袖50（00922）」受惠高配息題材，10月殖利率一度突破7%，吸引年末防禦型資金進駐獲矚目，排名第二。「國泰數位支付服務（00909）」第四季成交量放大，顯示市場對數位經濟題材關注升溫；「中信關鍵半導體（00891）」受惠半導體產業議題與配息表現，人氣續強，分列第三、第四。

[1] 此排行榜為根據Yahoo股市App 2025年Q4與Q3台股瀏覽量相比的季成長幅度排行榜。

[2] 此排行榜為根據Yahoo股市App 2025年Q4與Q3 ETF瀏覽量相比的季成長幅度排行榜。