Yahoo購物深化點數生態圈，2026年起消費即累OPENPOINT

賣家成長動能同步放大，拍賣「新賣家入厝」利多方案同步上線

會員日最高19%回饋、新賣家享3個月免成交手續費、1,688廣告回饋金

點數經濟再升級！Yahoo購物持續深化與OPENPOINT點數生態圈合作，自今年5月開放會員綁定與點數折抵後，今宣布自2026年1/1起，於Yahoo購物中心平台完成uniopen會員帳號綁定，消費即可享0.33% OPENPOINT回饋，能跨通路、跨品牌靈活運用點數至統一集團旗下的超商、量販與多元的生活通路，讓點數從「可用」升級為「可累、可折、可跨場景使用」，進一步擴大折抵彈性。同時，Yahoo拍賣也同步推出「新賣家入厝大吉」活動，從免成交手續費、曝光資源到廣告回饋全面加碼，為新賣家祭出利多方案，持續以實質優惠支持新賣家進場。Yahoo購物從消費端與賣家端齊步布局，推動點數經濟與交易生態雙軌成長。





廣告 廣告

Yahoo拍賣1月1日起推出「新賣家入厝大吉」專屬方案，活動期間全新賣家可享免成交手續費三個月，並免費使用曝光資源，協助賣家在起步階段有效降低經營成本。



從「折抵」走向「累點」，Yahoo購物回饋機制明年升級上線

Yahoo購物持續深化與統一集團uniopen會員生活圈合作，從商品導入、通路資源與會員權益共享全面布局，並建構跨平台點數經濟新模式。Yahoo購物表示，此次進一步開放「消費即可累積OPENPOINT」，正是建立在既有點數折抵成效之上，讓點數從單向使用升級為可持續累積、循環運用的回饋模式。根據平台觀察，除既有「購衷心」VVIP制度穩固高黏著會員外，自今年5月開放會員綁定並導入OPENPOINT折抵以來，綁定會員中已有超過6成實際產生消費行為，其中逾4成於結帳時使用點數折抵，整體客單價亦高於全站約3成；進一步觀察發現，實際消費的綁定會員中，購衷心會員佔比達5成，帶動平台高單價商品與票券類交易成長，顯示點數不僅具備回饋功能，也逐步影響會員消費決策、推動平台交易成長。





Yahoo購物持續深化與統一集團uniopen會員生活圈合作，1月1日起將進一步開放「消費即可累積OPENPOINT」。12月會員日提前暖身，12月24至26日祭出最高19%回饋。





降低進場門檻、加速經營啟動，Yahoo拍賣推新賣家利多方案

在消費端持續深化點數生態的同時，Yahoo拍賣亦同步強化賣家經營環境，推出「新賣家入厝大吉」專屬方案，自2026年1/1起正式開跑。活動期間，全新賣家可享免成交手續費三個月，並免費使用包含粉絲通、折扣碼與直播資源的「社群威力包」，協助新賣家快速圈粉與增加買氣。此外，若商品刊登數達10件以上，還可加碼獲得「店鋪」功能三個月及1,688元廣告回饋金，協助賣家在起步階段有效降低經營成本、加速啟動經營。

在市場結構變化與其他平台手續費調整壓力下，Yahoo拍賣近期觀察到，平台賣家動能持續回溫，全新刊登賣家數月成長超過1成。透過降低進場門檻並提供實質資源支持，Yahoo拍賣持續吸引多元型態賣家進駐，強化平台商品豐富度與交易活絡度，為拍賣生態注入新動能。



12 月會員日最高回饋19%，年末點數紅利全面釋放

迎接年末消費高峰，Yahoo購物12月會員日同步加碼，12/24至12/26活動期間祭出最高19%回饋，包含刷中國信託uniopen信用卡享12%回饋、消費滿1,500元再送5%購物金、購衷心VVIP會員筆筆消費再加碼2%購物金，搭配OPENPOINT折抵與累點機制，讓會員在年末購物旺季中放大每一筆消費價值，全面釋放點數生態圈所帶來的綜效。