Yahoo購物蟬聯「友善電商」 黑五消費升、三大熱點衝買氣
【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】邁入年末黑五消費檔期，年底換機潮、冬季高效保濕與年末送禮需求帶動Yahoo購物買氣，平台再祭出黑五與普發萬元強檔優惠接力！即日起全站單日滿5,000送10%、uniopen會員刷卡最高12%回饋、全民抽萬點OPENPOINT等活動，為年底消費潮再添動能！同時，Yahoo購物也響應統一企業集團「愛．Sharing」年度盛事「10年有愛，10倍分享」活動，即日起至11/23於Yahoo購物中心消費並綁定uniopen帳號、登記即可享OPENPOINT點數3.3%回饋、再抽DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿等大獎。此外，Yahoo購物同步以更完善的安全交易環境迎戰市場需求，今年Yahoo購物在「安全購物環境」、「消費者保護」、「永續推動」三大面向表現亮眼，再次榮獲數位發展部頒發2025年度「友善電商」殊榮。
▲迎接黑五與普發萬元紅包買氣，即日起至11月30日，Yahoo購物中心祭出「年末狂歡季」，單日滿5,000送10_、uniopen會員刷指定銀行最高12_回饋。（圖／Yahoo台灣電子商務提供）
延續雙11買氣熱度，Yahoo購物揭秘年終消費三大趨勢！Yahoo購物指出換機潮與智慧家電升級成為年底消費兩大主軸，iPhone17系列熱銷帶動蘋果手機年成長約7成 ，Samsung Galaxy A56蟬聯中階機種銷售冠軍，在高回饋刺激下整體銷售翻倍 。智慧家電如掃拖機、除濕機、洗烘衣機等品項受懶人家電與節能升級需求推動成長，其中自動掃拖一體與熱泵式乾衣機最受青睞。美妝市場受到換季乾冷氣候帶動，消費者預算集中於「高保濕修護」，專櫃與醫美修護商品雙成長。資生堂百優乳液、蘭蔻小黑瓶銷量翻倍，SK-II青春露與雅詩蘭黛小棕瓶亦表現亮眼；醫美類以玻尿酸、神經醯胺、維他命B5等成分最受歡迎，而韓系「爆水修護」熱度驟升，知名藥妝通路Olive Young熱銷品牌Torriden、Arencia成為站上受矚目的「秒殺系」商品，精華液、年糕洗面乳夯賣！精品市場則回歸理性與高CP值消費，2至3萬元入門精品成為年底送禮主力，中價精品整體成長逾3成，LONGCHAMP小包銷量更翻倍漲 。
除買氣增溫，Yahoo購物今年再度榮獲數位發展部2025「友善電商」殊榮，連續兩年獲獎表現亮眼。此次獲獎肯定Yahoo購物長期以科技強化交易安全與個資保護，並積極與政府協力推動電商環境升級，讓線上購物更安全與透明。Yahoo購物從帳號登入、交易、客服到物流層層把關，導入雙因素認證（MFA）、AI智慧風險偵測與詐欺行為掃描、加密警示通知及「安心Call」物流隱碼服務，全面守護用戶隱私與交易安全。同時積極推動綠色電商，平台去年減碳量逾3,700公噸CO₂，相當於10座大安森林公園的吸碳效益 。今年更響應商業發展署「循環袋計畫」，攜手三大超商打造全台最大循環包裝生態圈，升級推出100%再生料循環袋，進一步減少包材浪費與碳足跡。Yahoo購物深信安全可靠的購物環境是消費的信任關鍵，未來也將持續以科技實踐永續，打造便利安心的消費體驗。
迎接黑五與普發萬元紅包買氣，即日起至11月30日，Yahoo購物中心單日滿5,000送10%、uniopen會員刷指定信用卡最高12%回饋；Yahoo拍賣亦加碼推出「普發萬元紅利」，下單登記就可抽萬點OPENPOINT，讓黑五購物清單輕鬆買、普發紅包再放大！同時，更響應統一企業集團「愛．Sharing」年度盛事「10年有愛，10倍分享」活動，即日起至11/23於Yahoo購物中心綁定uniopen帳號，不限金額消費登記即享OPENPOINT點數3.3%回饋，更有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿等大獎，提前點燃年底消費熱潮！
參考活動頁：
●Yahoo購物「年末狂歡季」：https://reurl.cc/gn2RdQ
●Yahoo拍賣「3C資訊月」：https://reurl.cc/8boDEy
其他人也在看
週一優惠！星巴克連2天買1送1 超商咖啡「10元爽喝」
星巴克今、明(17、18日)推出買一送一優惠，於活動期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外，週一咖啡日，全家單品咖啡、特濃咖啡大杯同品項+10元多1杯。中天新聞網 ・ 1 天前
花1400元抱走大樂透6.92億元！頭獎幸運兒一次包辦「3大獎」 買法、潛在身份曝
連摃16期的大樂透終於開出頭獎、買法今（17日曝光，幸運兒只花 1400元，就抱走高達6.91億元的頭獎，寫下近5年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。彩券行透露一點小線索，得主可能是菜籃族，或是附近金融業上班族。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大樂透頭獎保證1億！3生肖獲財神爺眷顧 意外之財不斷
大樂透今（18）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、牛、馬的人將被財神爺眷顧，意外之財不斷，有機會讓財富一夕之間翻倍成長。中天新聞網 ・ 3 小時前
「奶昔大哥」來了！麥當勞11/19限量開賣 肯德基祭47折優惠
台灣麥當勞將於11月19日推出在韓國引發熱潮的「奶昔大哥毛毛包」，同時台灣限定的「奶昔大哥購物袋」也將同步開賣。此外，麥當勞奶昔也將回歸，首波於12間指定餐廳試賣，提供香草、草莓兩種口味。中天新聞網 ・ 1 天前
普發萬元怎麼花最超值！小資族爆推「質感清單」3 種聰明花法必看
普發萬元終於在11月入袋，群組都在討論「欸～收到沒？」那瞬間真的有種幸運值被灌滿的感覺，很多朋友都在煩惱這筆錢該怎麼用才不會浪費，有人選擇存起來、有人想拿去投資，但其實普發萬元的意義不只是一筆補貼，而是讓你重新好好對待自己的生活，如果想把這份幸運放大，小資族一致認為最聰明的做法是投入在能「每天都用到」的質感清單裡，就能把11月的幸運感一直延續到年底～Yahoo好好買 ・ 8 小時前
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝
最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
普發一萬ATM今天領有6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬ATM領有感且禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行6日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、7-ELEVEN的OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
$11衛生紙開搶！倍潔雅品牌日1日限定箱購滿折最高省350，滿額再送超贈點！
精打細算又追求生活品質的你，是不是常常覺得衛生紙消耗量大，又希望買到CP值最高的選擇呢？這次「倍潔雅品牌日」絕對會讓你驚喜連連！11/17 限定，多款倍潔雅、Livi 優活、PASEO 明星商品全面下殺，限量 $11 衛生紙、箱購 $699 起，不只挑戰市場最低價，還有滿額折價券、超贈點回饋，讓你省上加省，輕鬆囤好囤滿！快跟著我的腳步，一起來看看這次品牌日有哪些必搶好物！Yahoo好好買 ・ 1 天前
【普發一萬】4/30前都能線上登記！選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬11月5日開放分流登記，不少人11月11日晚間已經領到錢，明年4/30之前都能登記，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 2 週前
1人中6.92億大樂透 台彩曝1400元電選包牌
[NOWnews今日新聞]連續16期頭獎摃龜的大樂透，上周五11月14日開出頭獎，花蓮市1注獨得6.91億元，台灣彩券公司今（17）日更透露，這名頭獎幸運兒花1400元電腦選號包牌8個號碼，其中1注中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 8 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
韓國隊主帥直言需要老將！韓媒曝「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC？
體育中心／徐暐喆報導2026WBC世界棒球經典賽將於明年三月登場，上周末剛結束的日韓交流賽，韓國隊總教練柳志炫表示，球隊明年需要經驗豐富的老將，也讓《韓聯社》推測「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC。FTV Sports ・ 6 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 6 小時前
「藍營支持度」變化超驚人！她曝背後原因
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（18）日發布最新本月國政民調，其中，引人注目的是國民黨政黨支持度上升3.9個百分點；對此，國民黨新北市議員江怡臻分析，國民黨主席鄭麗文上任後在過去的基礎上持...今日新聞NOWNEWS ・ 41 分鐘前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前