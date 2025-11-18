Yahoo購物蟬聯「友善電商」 黑五消費升、三大熱點衝買氣

▲Yahoo購物發現，美妝市場受到換季帶動，主打高保濕修護的專櫃與醫美修護商品雙成長。（圖／Yahoo台灣電子商務提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】邁入年末黑五消費檔期，年底換機潮、冬季高效保濕與年末送禮需求帶動Yahoo購物買氣，平台再祭出黑五與普發萬元強檔優惠接力！即日起全站單日滿5,000送10%、uniopen會員刷卡最高12%回饋、全民抽萬點OPENPOINT等活動，為年底消費潮再添動能！同時，Yahoo購物也響應統一企業集團「愛．Sharing」年度盛事「10年有愛，10倍分享」活動，即日起至11/23於Yahoo購物中心消費並綁定uniopen帳號、登記即可享OPENPOINT點數3.3%回饋、再抽DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿等大獎。此外，Yahoo購物同步以更完善的安全交易環境迎戰市場需求，今年Yahoo購物在「安全購物環境」、「消費者保護」、「永續推動」三大面向表現亮眼，再次榮獲數位發展部頒發2025年度「友善電商」殊榮。

▲迎接黑五與普發萬元紅包買氣，即日起至11月30日，Yahoo購物中心祭出「年末狂歡季」，單日滿5,000送10_、uniopen會員刷指定銀行最高12_回饋。（圖／Yahoo台灣電子商務提供）

延續雙11買氣熱度，Yahoo購物揭秘年終消費三大趨勢！Yahoo購物指出換機潮與智慧家電升級成為年底消費兩大主軸，iPhone17系列熱銷帶動蘋果手機年成長約7成 ，Samsung Galaxy A56蟬聯中階機種銷售冠軍，在高回饋刺激下整體銷售翻倍 。智慧家電如掃拖機、除濕機、洗烘衣機等品項受懶人家電與節能升級需求推動成長，其中自動掃拖一體與熱泵式乾衣機最受青睞。美妝市場受到換季乾冷氣候帶動，消費者預算集中於「高保濕修護」，專櫃與醫美修護商品雙成長。資生堂百優乳液、蘭蔻小黑瓶銷量翻倍，SK-II青春露與雅詩蘭黛小棕瓶亦表現亮眼；醫美類以玻尿酸、神經醯胺、維他命B5等成分最受歡迎，而韓系「爆水修護」熱度驟升，知名藥妝通路Olive Young熱銷品牌Torriden、Arencia成為站上受矚目的「秒殺系」商品，精華液、年糕洗面乳夯賣！精品市場則回歸理性與高CP值消費，2至3萬元入門精品成為年底送禮主力，中價精品整體成長逾3成，LONGCHAMP小包銷量更翻倍漲 。

除買氣增溫，Yahoo購物今年再度榮獲數位發展部2025「友善電商」殊榮，連續兩年獲獎表現亮眼。此次獲獎肯定Yahoo購物長期以科技強化交易安全與個資保護，並積極與政府協力推動電商環境升級，讓線上購物更安全與透明。Yahoo購物從帳號登入、交易、客服到物流層層把關，導入雙因素認證（MFA）、AI智慧風險偵測與詐欺行為掃描、加密警示通知及「安心Call」物流隱碼服務，全面守護用戶隱私與交易安全。同時積極推動綠色電商，平台去年減碳量逾3,700公噸CO₂，相當於10座大安森林公園的吸碳效益 。今年更響應商業發展署「循環袋計畫」，攜手三大超商打造全台最大循環包裝生態圈，升級推出100%再生料循環袋，進一步減少包材浪費與碳足跡。Yahoo購物深信安全可靠的購物環境是消費的信任關鍵，未來也將持續以科技實踐永續，打造便利安心的消費體驗。

迎接黑五與普發萬元紅包買氣，即日起至11月30日，Yahoo購物中心單日滿5,000送10%、uniopen會員刷指定信用卡最高12%回饋；Yahoo拍賣亦加碼推出「普發萬元紅利」，下單登記就可抽萬點OPENPOINT，讓黑五購物清單輕鬆買、普發紅包再放大！同時，更響應統一企業集團「愛．Sharing」年度盛事「10年有愛，10倍分享」活動，即日起至11/23於Yahoo購物中心綁定uniopen帳號，不限金額消費登記即享OPENPOINT點數3.3%回饋，更有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿等大獎，提前點燃年底消費熱潮！

