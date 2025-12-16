Yahoo購物：聖誕交換禮物熱搜增2倍 星巴克官方旗艦店新登場

▲Yahoo購物「聖誕狂歡祭」集結聖誕禮品、彩妝、香氛與美食3折起，還可抽1,212點OPENPOINT，Yahoo拍賣再加碼滿額抽Switch 2！

【記者 陳姿穎／台北 報導】聖誕節消費旺季到來，節慶買氣快速升溫，Yahoo購物「聖誕交換禮物」搜尋量成長破2倍 ，今年交換禮物以「可愛療癒」與「質感實用」為兩大消費主力，千元内商品成主流選擇。其中，可愛IP如「皮克敏」、「吉伊卡哇」等因社群話題，買氣成長最高翻倍 ，成為熱銷黑馬；星巴克耶誕杯款、科技小3C與香氛禮盒兼具儀式感與實用性同樣熱銷。年底聚會潮也推升PS5、Switch2、投影機及可攜式卡拉OK等派對娛樂用品買氣走強。Yahoo購物宣布攜手星巴克打造官方旗艦店，12/31前首波祭出耶誕質感新品85折起，加碼年終感恩市集商品最低6折。此外，Yahoo購物「聖誕狂歡祭」集結聖誕禮品、彩妝、香氛與美食3折起，刷中國信託uniopen聯名卡最高12%回饋，還可抽1,212點OPENPOINT，Yahoo拍賣消費滿199元加碼把Nintendo Switch 2帶回家！

Yahoo購物表示，星巴克從上班杯具到禮物收藏，因具備高度話題性、強社群擴散力與跨場景消費習慣，尤其耶誕杯款兼具儀式感與收藏價值，成為聖誕節交換禮物的代表性商品；而星巴克不定期推出季節限定、地區限定款，也是平台上長年熱銷的收藏系商品。為掌握消費動能與擴大商品多元選擇，Yahoo購物攜手星巴克打造官方旗艦店，首波除推出耶誕新品外，還包括線上限定選物、年終質感生活用品，如精選禮盒、咖啡周邊杯品等，可望帶動平台年末檔期流量與轉換。

▲Yahoo購物「聖誕狂歡祭」祭出小資精品COACH、Longchamp、agnes b.最低下殺25折，還宣布攜手星巴克推出官方旗艦店，12月31日前耶誕質感新品85折起、年終感恩市集商品最低6折。

除星巴克全新進駐外，Yahoo購物也觀察到交換禮物市場呈現多元消費趨勢。『可愛療癒』風潮持續升溫，「皮克敏」、「吉伊卡哇」、「線條小狗」等熱門IP角色買氣月增最高翻倍；『質感實用』商品如暖手寶、行動電源、旅行配件在千元預算內占比走高；『儀式感香氛』因節慶氛圍推動，小容量精品香水、耶誕美妝禮盒強勢成長；『萬元內精品』則因自我犒賞需求提升，Longchamp、Miu Miu與珍珠飾品等買氣皆較去年成長。此外，年末聚會也推升娛樂家電開紅盤，助攻PS5、Switch 2、智慧投影機與可攜式卡拉OK買氣，音響類商品更年增近4成 。派對美食則出現Z世代「社交不靠醉」文化，無酒精飲品成新寵，果汁類買氣漲6成、香菜系列零嘴近期熱銷再翻倍 ，「香菜多力多滋」穩居派對熱銷零食。

迎接年末節慶消費，Yahoo購物推出「聖誕狂歡祭」，集結聖誕禮品、彩妝、香氛與美食等最低3折起，更祭出小資精品COACH、Longchamp、agnes b.最低下殺25折。12/31前Yahoo購物中心消費滿2500送10%購物金、刷中國信託uniopen聯名卡最高再享12%回饋。Yahoo拍賣亦同步狂歡，1/1前消費滿199元即可抽Nintendo Switch2；天天登入抽1,212點OPENPOINT，讓好禮一路送到跨年！（照片業者提供）

● Yahoo購物「聖誕狂歡」 https://reurl.cc/XaA2xg

● Yahoo購物「年末狂歡季」https://reurl.cc/oKYVzQ