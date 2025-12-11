Yahoo購物2025熱銷榜：iPhone 16 Pro爆賣增40倍、金條奪年度冠軍！
三大消費趨勢：科技驅動力強、抗通膨焦慮、健康需求不退場
【記者 陳姿穎／台北 報導】2025年即將邁入尾聲，Yahoo購物中心公布「2025網友最愛Top10熱銷榜」，揭今年度三大消費趨勢：AI科技加速生活化、抗通膨焦慮需求與健康剛需持續提升。其中，3C商品與全球趨勢同步強勢成長，iPhone 16 Pro買氣年增40倍，成為今年最具代表性的熱銷爆發力；在保值意識帶動下黃金持續熱賣，「童樂繪」金條買氣年增達6倍，穩踞年度銷售冠軍。迎接年末採買高峰，Yahoo購物12/12推出單日限定最高39%回饋、App進站玩遊戲最高抽9999點 OPENPOINT；Yahoo拍賣則祭出12/13前全站滿額免運、12/15起消費滿199加碼再抽Switch 2！
AI 推動科技生活化，3C與娛樂成消費主力
根據市場最新報告顯示，電子產品、遊戲娛樂與智慧穿戴成為今年全球線上消費成長最快速的品類之一。這波趨勢浪潮也明顯反映在Yahoo購物年度Top10熱銷榜上，科技類商品一舉橫掃榜單六席成最大亮點。其中，iPhone 16 Pro在AI效能升級帶動下，買氣年增40倍，坐穩年度換機王，Samsung Galaxy S25 Ultra上市以來穩居Android最暢銷旗艦機也入榜。沉浸式娛樂需求持續升溫，遊戲機同樣大放異彩，PS5 Pro年增6倍奪下第5名；Nintendo Switch 2上市不到半年即強勢空降第8名。此外，智慧穿戴與影像創作類商品買氣暢旺，包括GARMIN Venu 3 GPS智慧腕錶、DJI OSMO POCKET 3口袋雲台相機等，展現3C科技已成現代生活中提升效率、娛樂與健康管理的核心工具。
▲黃金兼具保值、送禮與資產配置用途，Yahoo購物表示，今年黃金買氣持續攀升、年增超過6倍，奪下「2025網友最愛Top10熱銷榜」年度銷售冠軍！
黃金穩坐保值王，健康補給成跨齡剛需
在通膨環境下，消費者採買邏輯明顯更趨向高價值且保值的商品，黃金/金條兼具保值、送禮與資產配置用途，今年買氣持續攀升、年增超過6倍，強勢奪下年度銷售冠軍，成為台灣消費者「抗通膨型消費」的代表。耐用生活家電如HITACHI日立節能除濕機，以高能效與品牌信賴度持續擠入榜。而健康消費則呈現長期走升趨勢，補給品與營養品已成跨年齡層的固定採買項目。亞培安素連續三年進榜，大研生醫魚油亦連續兩年躍入榜單，顯示健康意識普及，補給品需求無齡化下更具消費黏著度！
迎戰年末採購潮，Yahoo購物祭出雙12壓軸優惠，12/14前Yahoo購物中心最高回饋15%購物金、每天11–12 AM、23–0 PM滿2萬再加碼回饋5%；12/12當日回饋最高衝39%，VVIP購衷心會員筆筆再享5% OPENPOINT、刷中國信託uniopen聯名卡滿2萬送2500點OPENPOINT，明年1/1前APP進站天天抽1,212點OPENPOINT，參加「挑食怪癖大對決」抽9999點OPENPOINT、999王品美食金、「好運大轉盤」再送派對美食、週週999折價券！Yahoo拍賣即日起至12/13全站滿99元即可享7-ELEVEN取貨免運，12/15起再加碼登記抽Nintendo Switch 2，讓消費者年末購物輕鬆犒賞、換新、送禮一把抓！
活動頁：Yahoo購物「雙12年末狂歡季」 https://reurl.cc/vKkvLk （圖／記者陳姿穎翻攝）
