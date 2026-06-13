Yahoo購物618回饋37% PChome 24h購物狂送42%

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電商618慶典如火如荼開打，Yahoo購物強打20大銀行刷卡16%高回饋和OPENPOINT點數30倍送；PChome 24h購物備妥看世足必備的大螢幕，以及各種應援好物，更可搭配全站最高42%回饋輕鬆省荷包；Coupang酷澎以OREO & BTS 聯名餅乾喚起粉絲們的購物慾。

Yahoo購物針對618祭出五大好康，6月15日到6月21日消費滿5,000元送11%購物金，夜間11點到12點滿萬送千元購物金，並攜手超過20大銀行主打信用卡最高回饋16%；6月18日當日更加碼祭出37%高回饋和OPENPOINT點數30倍送。

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同時，聯手速邁樂加油站，6月28日前玩遊戲天天抽999點OPENPOINT、百萬加油金和洗車優惠，消費滿2千再抽萬元加油金與和多項好禮；今(2026)年底前更力推「Yahoo購物週日會員日」，月月狂送萬張Yahoo購物中心百元折價券，uniopen會員加油滿500元，折價券立馬輕鬆入手。6月於Yahoo拍賣玩遊戲同享最高100點OPENPOINT。

Yahoo購物強打6月14日前不限消費金額，天天登記抽「趙娟週專屬應援簽名卡」，6月15日起至6月21日消費滿2千元，更有機會解鎖啦啦隊女神「1對1視訊互動」夢幻機會。6月30日前，Yahoo購物消費滿288元、Yahoo拍賣滿199元即享7-ELEVEN取貨免運。

Yahoo拍賣6月16日至6月18日連3天加碼，消費滿99元即享免運。6月底前平台消費刷中國信託uniopen聯名卡，天天滿3千元送200元現折券，申辦聯名卡送Häagen-Dazs冰淇淋、再抽三星S26 Ultra旗艦機；首次綁定uniopen會員帳號即送10點OPENPOINT，再加贈7-ELEVEN美味茶葉蛋。

PChome 24h購物迎接世足賽事熱潮，即日起「618年中折扣戰」至6月22日熱血開戰，從賽事必備大尺寸電視到前衛AI科技夯品，全面打造「3C家電第一站」最佳應援。除了涼夏消暑備品之外，還有一鍵箱購大補給的日用囤貨，消費者可透過「PChome 超速配」享受方便又快速的極速體驗。

全站強打全方位下殺回饋與疊加式優惠，包含全站最高42%回饋、天天主題日活動、每日進站領天天夜殺券、尋找BOXMAN活動獲得神秘券最高回饋12%、週週下單抽最高100% P幣回饋、天天簽到領P幣、超級加碼日最高送1400 P幣、超級拉霸活動最高回饋618 P幣。

Coupang酷澎力推OREO & BTS 聯名餅乾，共有13款由成員們親自設計、獻給粉絲的專屬圖案，包括成員名字、BTS應援棒，以及3款可拼湊出特別訊息的餅乾圖案。同時搭上世足話題，卡廸那全系列商品換上世足限定包裝。即日起至7月31日，購買德州薯條雞汁風味、非油炸米米脆片、波浪洋芋片海鹽口味等指定商品，並於官方LINE帳號登錄發票，即有機會抽中Nintendo Switch 2、郵政禮券4,000 元等超值好禮。

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