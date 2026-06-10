Yahoo購物618豪撒破億紅包、百萬應援金
暖慶品類業績增4倍！加碼37%回饋與點數30倍送、夜貓族滿萬送千
女神趙娟週降臨1:1視訊、祭五大好康！SK-II 38折、Dyson AI掃拖現折7千
年中網購競爭白熱化！Yahoo購物觀察，618開跑以來平台業績與客單價雙雙成長，以電腦週邊、3C、美妝與美食最為亮眼，最高品類業績增4倍[1]！瞄準年中消費商機，Yahoo購物祭出破億購物金、618當天加碼最高37%回饋與點數30倍送等。今年更推出兩大亮點跨界合作，除找來啦啦隊女神趙娟週擔任618應援大使，祭出抽千張應援小卡與滿額抽1對1視訊互動外，更聯手速邁樂加油站送出共百萬元的加油和洗車金！此外，平台同步祭出吸睛商品優惠，從LONGCHAMP肩背包回饋37%、Dyson AI掃拖機器人最高回饋逾7千元，到SK-II明星商品青春露打出專櫃價38折，現省超過8千元，多重優惠齊發持續推升買氣！
電腦周邊業績衝4倍、瞬冰飲水機與SK-II 翻倍賣
Yahoo購物觀察，平台618首波動能來自電腦週邊、3C、美妝三大品類。受COMPUTEX熱潮與新品效應帶動，電腦周邊業績最高衝4倍，APPLE新品同步推升換機需求。近期濕悶高溫也催生「酷暑經濟」，帶動涼夏家電像是具瞬冰功能的飲水機翻倍賣[2]、冷氣/冷暖空調與DC直流風扇等同樣夯賣。此外，消費者趁大檔期積極補貨，美妝保養、防曬與頭皮養護商品銷量增、SK-II青春露年銷量成長超過2倍[3]，雅詩蘭黛小棕瓶、還有ALLIE、安耐曬與醫美Nov娜芙等防曬夯品緊追在後。暑期出遊潮也預先帶動機能運動鞋熱賣，ASICS、adidas、SKECHERS與社群Threads上高討論度的美津濃、Hoka穩坐前五大熱銷品牌！
618祭五大好康！啦啦隊女神趙娟週、速邁樂加油站跨界應援
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● 好康 2｜跨界速邁樂，天天抽999、百萬應援金：首度聯手速邁樂加油站，6/28前進站玩遊戲天天抽999點OPENPOINT、百萬加油金與洗車優惠！6/28前消費滿2千再抽萬元加油金與多項好禮；年底前更聯合速邁樂推出「Yahoo購物週日會員日」，月月狂送萬張Yahoo購物中心百元折價券，凡uniopen會員加油滿500元，折價券立馬輕鬆入手。Yahoo拍賣6月進站玩遊戲同享最高100點OPENPOINT。
● 好康3｜啦啦隊女神零距離！解鎖趙娟週1對1視訊： Yahoo購物打造獨家寵粉、女神應援體驗，6/14前不限消費金額天天登記抽「趙娟週專屬應援簽名卡」，6/15起至6/21消費滿2千元，更有機會解鎖啦啦隊女神「1對1視訊互動」的夢幻機會！
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● 好康 5｜必備神卡抽三星旗艦機、大方加碼再送萬顆茶葉蛋：強打神卡與民生小確幸！6月底前平台消費刷中國信託uniopen聯名卡，天天滿3千元送200元現折券；6/30前成功辦聯名卡送Haagen-Dazs冰淇淋、再抽三星S26 Ultra旗艦機；首次綁定uniopen會員帳號即送10點OPENPOINT，再加碼7-ELEVEN美味萬顆茶葉蛋大放送。此外，6/15至6/21天天上午10點開搶神券，只要OPENPOINT 1點即可兌換限量「滿一件現折168」折價券！
活動頁：
● Yahoo購物「618年中相挺」： https://reurl.cc/9WADEj
● Yahoo拍賣「618年中相挺」： https://reurl.cc/V2o136
[1] 此數據為2026/6/1-6/2對比去年同期
[2] 此數據為2026/5/1-5/24對比去年同期
[3] 此數據為2026/5/1-5/24對比去年同期
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