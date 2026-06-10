Yahoo：「有感創新」成 AI 時代品牌競爭關鍵，Z 世代重新定義品牌價值
AI 正在改變消費者獲取資訊與決策的方式，也重新定義品牌與使用者的關係。Yahoo 今（9）日舉辦「Yahoo Innovation Series：媒體互動進化論」論壇，深度剖析 Z 世代對品牌的期待，並探討品牌在生成式搜尋優化（GEO）上的新機會。在 AI 時代，「有感創新」已成為消費者選擇品牌的重要因素，尤其受到 Z 世代重視；隨著 AI 逐漸融入日常生活，消費者對創新的期待也從產品功能延伸至「引領潮流」、「安全創新」、「隱形便利」與「人性溫度」四大面向，「有感創新」正成為品牌經營的全新課題。
「AI 改變的不只是技術，更是品牌與消費者之間的關係。」Yahoo 亞洲區總經理黃吉樂表示：「隨著 AI 生成內容愈來愈普及，『信任』與『真實』正成為品牌最重要的資產。在 Yahoo 全球加速 AI 創新的同時，台灣團隊也持續運用 AI 技術，升級新聞、股市等核心產品，希望讓 AI 主動陪伴消費者，更有效率地獲取資訊、做出更好的決策。我們也期待與品牌夥伴攜手，共同探索 AI 時代的新機會。」
AI 重塑消費者期待，四大面向助攻品牌「有感創新」
根據全球趨勢顯示，消費者對創新的期待正從「產品」驅動走向「價值」驅動，超過 6 成的消費者希望品牌能讓他們對未來感到樂觀。Yahoo 也發現，在 AI 時代，消費者期待品牌能透過持續創新，展現對未來的承諾；如何將創新轉化為消費者有感的價值，成為品牌經營的關鍵。
進一步觀察消費者對「有感創新」的期待，可歸納出四大面向：
「引領潮流」：Z 世代以創新定義品牌價值
對 Z 世代而言，創新是品牌風格與價值觀的展現，即使面對通膨壓力，仍有 43% 的 Z 世代表示願意為具獨特感與個人風格的品牌支付溢價，顯示文化認同與潮流感正成為品牌競爭力的重要來源。
「安全創新」：以科技建立信任感
在 AI 時代，「值得信任」是 Z 世代最重視的品牌特質之一。隨著 AI 錯誤資訊與虛假內容被視為全球企業的重要風險，品牌如何透過技術創新、資訊透明與安全機制建立信任，將成為關鍵競爭力。
「隱形便利」：最好的科技，是感受不到科技
當 AI 逐漸融入日常生活，消費者真正期待的並非更複雜的技術，而是更簡單、更順暢的體驗。根據 Gartner 預測，到 2028 年將有 30% 的數位互動由 AI 代理主導。未來 AI 的價值在於無形中降低使用門檻、提升體驗效率，讓科技真正回歸服務本質。
「人性溫度」：科技愈進步，真實連結愈珍貴
當 AI 加速內容生成與服務自動化，消費者對真實互動與情感連結的需求反而持續提升。根據麥肯錫研究，2025 年表現優異的品牌有 40 % 的營收增長來自人性化個人連結，顯示能夠建立「與我有真實連結」的品牌，將更容易贏得消費者長期認同。
Yahoo 攜手品牌夥伴，共同探索 AI 體驗與 GEO 新機會
面對 AI 快速發展，Yahoo 也將 AI 導入新聞、股市等核心服務，包括近期推出 Yahoo App「AI Bot 助理」Beta 版與 Yahoo股市 App「AI 自選股摘要」等功能，協助使用者更快速理解資訊，掌握脈絡並提升決策效率。
另一方面，隨著消費者逐漸從「用搜尋找連結」轉向「用 AI 找答案」，品牌競爭也從傳統搜尋排名延伸至生成式搜尋優化（Generative Engine Optimization，GEO）。當消費者直接向 AI 提問，品牌真正要思考的，是如何透過被信任、權威的媒體來源，成為 AI 回答中的推薦。作為台灣領先的媒體資訊平台，Yahoo 將持續結合內容、數據、AI 技術與媒體解決方案，協助品牌夥伴掌握 AI 時代的新機會。
相關消費觀察與品牌票選數據來自2026年「Yahoo Best Brand Awards 最佳品牌大賞」，該獎項由 Yahoo 結合大眾投票與專家評選，評選台灣消費者最具好感度的品牌。
[1] 相關消費觀察與品牌票選數據來自2026年「Yahoo Best Brand Awards 最佳品牌大賞」，該獎項由 Yahoo 結合大眾投票與專家評選，評選台灣消費者最具好感度的品牌。
[2] 2025 Edelman Trust Barometer Special Report: Brand Trust, From We to Me
[3] PwC 2025 The Gen Z Paradox
[4] Gartner 2026 Top Strategic Tech Trends
[5] Mckinsey & Company The Value of Personalization Report
[6] Source: Comscore Media Metrix ® Multi-Platform, Total Audience, Desktop 15+ and Total Mobile 15+, Automotive Information category, Total Unique Visitors/Viewer and % Reach, Total Digital Population, Custom 12 Month Average (Apr-2025 to Mar-2026), Taiwan
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