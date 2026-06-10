Yahoo看見數位行銷力

Yahoo 深化 AI 產品布局，新聞閱讀體驗全新升級！

Yahoo App 「AI Bot 助理」登場！「焦點探索」、「聽新聞」、「事件整理」一站掌握 Yahoo股市 App 推 VIP 專屬「AI 自選股摘要」，助攻投資決策更即時精準

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Yahoo 媒體產品規劃與設計部資深總監謝佳玲。
Yahoo 媒體產品規劃與設計部資深總監謝佳玲。

Yahoo 今（9）日宣布旗下兩大主力 App 同步導入 AI 升級。整合新聞、財經、運動等多元內容的 Yahoo App 正式推出「AI Bot 助理」Beta 版，集結「焦點探索」、「聽新聞」與「事件整理」三大 AI 功能；作為台灣領先的財經資訊平台 1 ，Yahoo股市 App 則同步上線VIP 用戶專屬「AI 自選股摘要」。在 AI 持續改變人們取得資訊方式的趨勢下，Yahoo 從「呈現資訊」進化為值得信賴的智慧資訊指南，協助使用者「快速理解資訊、找到下一步」。

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Yahoo 深化 AI 產品布局，Yahoo App 和 Yahoo股市 App 同步導入 AI 升級功能。
Yahoo 深化 AI 產品布局，Yahoo App 和 Yahoo股市 App 同步導入 AI 升級功能。

「使用者真正需要的不只是更多新聞，而是『讀得懂、用得上』的新聞。」Yahoo 媒體產品規劃與設計部資深總監謝佳玲表示：「Yahoo 結合可信內容、專業編輯經驗與 AI 技術，讓使用者從『看到新聞』進一步知道『下一步該關注什麼』。Yahoo App 與 Yahoo股市 App 的同步升級，也是我們將 AI帶進日常使用情境的最新展現。」

Yahoo App「AI Bot 助理」Beta 版全新登場。
Yahoo App「AI Bot 助理」Beta 版全新登場。

Yahoo App 「AI Bot 助理」Beta 版上線！從「看新聞」到「懂新聞」，AI 助攻更輕鬆

延續 Yahoo 美國團隊在搜尋、電子信箱等產品的 AI 創新布局，Yahoo 在台灣持續深化新聞、股市財經等核心產品的 AI 應用。此次 Yahoo App 推出全新「AI Bot 助理」Beta 版，聚焦「更快理解新聞、更直覺取得資訊」兩大需求，整合「焦點探索」、「聽新聞」與「事件整理」三大功能，協助使用者在資訊量日益龐大的時代，更快速掌握重點與事件脈絡。

Yahoo App 新增「焦點探索」功能，1 分鐘掌握時事，對話式讀新聞。
Yahoo App 新增「焦點探索」功能，1 分鐘掌握時事，對話式讀新聞。

「焦點探索」：1 分鐘掌握時事，對話式讀新聞

透過 AI 引導式問答介面與互動圖卡，使用者只需點選提示問題，即可快速探索當日時事焦點、生活要聞與股市投資動態，1 分鐘掌握重要新聞內容。

Yahoo App 導入「Yahoo 聽新聞」，透過語音播報，善用碎片化時間接收國際大小事。
Yahoo App 導入「Yahoo 聽新聞」，透過語音播報，善用碎片化時間接收國際大小事。

「Yahoo 聽新聞」：3 分鐘、5大重點聽完每日新聞焦點，碎片時間也能掌握資訊

在每日早、午、晚時段，透過 AI 即時整理 Yahoo 新聞各類別的重要新聞資訊，彙整出5大焦點，並改寫為適合聆聽的口語化內容，使用者只需約 3 分鐘即可輕鬆掌握；同時依使用情境還可自由選擇文字閱讀或語音播報形式，在通勤、步行、等車等碎片化時間隨時接收資訊。

Yahoo App 「AI 事件整理」擴及更多股市與運動新聞，事件脈絡一次看懂。
Yahoo App 「AI 事件整理」擴及更多股市與運動新聞，事件脈絡一次看懂。

「AI 事件整理」：擴及更多股市與運動新聞，事件脈絡一次看懂

讓 Yahoo 新聞原有的「AI 事件整理」功能擴展至更多股市與運動議題上。AI 自動梳理事件背景、發展與後續變化，協助使用者快速理解事件全貌與關鍵脈絡。

Yahoo App「遊戲中心」、「AI 隨堂考」、「AI 留言情緒分析」，AI 應用情境多元進化。
Yahoo App「遊戲中心」、「AI 隨堂考」、「AI 留言情緒分析」，AI 應用情境多元進化。

從新聞到日常，Yahoo AI 應用情境多元進化

除了「AI Bot 助理」Beta 版全新登場，Yahoo 自今年 3 月起已陸續推出多項 AI 應用，涵蓋新聞閱讀、內容互動與娛樂體驗等場景。Yahoo App「遊戲中心」運用 AI 生成多款經典休閒遊戲；「AI 隨堂考」透過即時生成的新聞問答，協助用戶快速掌握每日焦點；Yahoo 新聞留言區的「AI 留言情緒分析」則以「打氣、開心、五味雜陳、傻眼、生氣、悲傷」六種情緒符號，讓用戶一秒掌握社群討論風向。

Yahoo股市 App 個人化投資服務升級，VIP 用戶獨享 AI 自選股摘要。
Yahoo股市 App 個人化投資服務升級，VIP 用戶獨享 AI 自選股摘要。

Yahoo 股市 App 個人化投資服務升級，VIP 用戶獨享 AI 自選股摘要

Yahoo股市 App 也同步升級，針對 VIP 用戶推出專屬「AI 自選股摘要」。系統依據用戶「自選投資標的」，每日自動彙整相關新聞，並生成易於閱讀的重點摘要，且進一步提供延伸閱讀，兼顧資訊可信度與完整性。Yahoo股市將持續透過 AI 應用協助使用者更有效率掌握市場動態，做出更有依據的投資決策。

在資訊碎片且快速流動的時代，Yahoo 將不斷以 AI 優化核心產品服務，並陸續延伸至更多應用場景，協助使用者更有效率地理解每日資訊。

Yahoo股市 App 升級功能已正式推出；Yahoo App 全新功能將陸續於 Android 與 iOS 版本推出，使用者更新至最新版本即可體驗。

[1] Source: Comscore Media Metrix ® Multi-Platform, Total Audience, Desktop 15+ and Total Mobile 15+, Automotive Information category, Total Unique Visitors/Viewer and % Reach, Total Digital Population, Custom 12 Month Average (Apr-2025 to Mar-2026), Taiwan

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關於Yahoo
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