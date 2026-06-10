Yahoo 深化 AI 產品布局，新聞閱讀體驗全新升級！

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Yahoo 今（9）日宣布旗下兩大主力 App 同步導入 AI 升級。整合新聞、財經、運動等多元內容的 Yahoo App 正式推出「AI Bot 助理」Beta 版，集結「焦點探索」、「聽新聞」與「事件整理」三大 AI 功能；作為台灣領先的財經資訊平台 1 ，Yahoo股市 App 則同步上線VIP 用戶專屬「AI 自選股摘要」。在 AI 持續改變人們取得資訊方式的趨勢下，Yahoo 從「呈現資訊」進化為值得信賴的智慧資訊指南，協助使用者「快速理解資訊、找到下一步」。

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Yahoo 深化 AI 產品布局，Yahoo App 和 Yahoo股市 App 同步導入 AI 升級功能。

「使用者真正需要的不只是更多新聞，而是『讀得懂、用得上』的新聞。」Yahoo 媒體產品規劃與設計部資深總監謝佳玲表示：「Yahoo 結合可信內容、專業編輯經驗與 AI 技術，讓使用者從『看到新聞』進一步知道『下一步該關注什麼』。Yahoo App 與 Yahoo股市 App 的同步升級，也是我們將 AI帶進日常使用情境的最新展現。」

Yahoo App「AI Bot 助理」Beta 版全新登場。

Yahoo App 「AI Bot 助理」Beta 版上線！從「看新聞」到「懂新聞」，AI 助攻更輕鬆

延續 Yahoo 美國團隊在搜尋、電子信箱等產品的 AI 創新布局，Yahoo 在台灣持續深化新聞、股市財經等核心產品的 AI 應用。此次 Yahoo App 推出全新「AI Bot 助理」Beta 版，聚焦「更快理解新聞、更直覺取得資訊」兩大需求，整合「焦點探索」、「聽新聞」與「事件整理」三大功能，協助使用者在資訊量日益龐大的時代，更快速掌握重點與事件脈絡。

Yahoo App 新增「焦點探索」功能，1 分鐘掌握時事，對話式讀新聞。

「焦點探索」：1 分鐘掌握時事，對話式讀新聞

透過 AI 引導式問答介面與互動圖卡，使用者只需點選提示問題，即可快速探索當日時事焦點、生活要聞與股市投資動態，1 分鐘掌握重要新聞內容。

Yahoo App 導入「Yahoo 聽新聞」，透過語音播報，善用碎片化時間接收國際大小事。

「Yahoo 聽新聞」：3 分鐘、5大重點聽完每日新聞焦點，碎片時間也能掌握資訊

在每日早、午、晚時段，透過 AI 即時整理 Yahoo 新聞各類別的重要新聞資訊，彙整出5大焦點，並改寫為適合聆聽的口語化內容，使用者只需約 3 分鐘即可輕鬆掌握；同時依使用情境還可自由選擇文字閱讀或語音播報形式，在通勤、步行、等車等碎片化時間隨時接收資訊。

Yahoo App 「AI 事件整理」擴及更多股市與運動新聞，事件脈絡一次看懂。

「AI 事件整理」：擴及更多股市與運動新聞，事件脈絡一次看懂

讓 Yahoo 新聞原有的「AI 事件整理」功能擴展至更多股市與運動議題上。AI 自動梳理事件背景、發展與後續變化，協助使用者快速理解事件全貌與關鍵脈絡。

Yahoo App「遊戲中心」、「AI 隨堂考」、「AI 留言情緒分析」，AI 應用情境多元進化。

從新聞到日常，Yahoo AI 應用情境多元進化

除了「AI Bot 助理」Beta 版全新登場，Yahoo 自今年 3 月起已陸續推出多項 AI 應用，涵蓋新聞閱讀、內容互動與娛樂體驗等場景。Yahoo App「遊戲中心」運用 AI 生成多款經典休閒遊戲；「AI 隨堂考」透過即時生成的新聞問答，協助用戶快速掌握每日焦點；Yahoo 新聞留言區的「AI 留言情緒分析」則以「打氣、開心、五味雜陳、傻眼、生氣、悲傷」六種情緒符號，讓用戶一秒掌握社群討論風向。

Yahoo股市 App 個人化投資服務升級，VIP 用戶獨享 AI 自選股摘要。

Yahoo 股市 App 個人化投資服務升級，VIP 用戶獨享 AI 自選股摘要

Yahoo股市 App 也同步升級，針對 VIP 用戶推出專屬「AI 自選股摘要」。系統依據用戶「自選投資標的」，每日自動彙整相關新聞，並生成易於閱讀的重點摘要，且進一步提供延伸閱讀，兼顧資訊可信度與完整性。Yahoo股市將持續透過 AI 應用協助使用者更有效率掌握市場動態，做出更有依據的投資決策。

在資訊碎片且快速流動的時代，Yahoo 將不斷以 AI 優化核心產品服務，並陸續延伸至更多應用場景，協助使用者更有效率地理解每日資訊。

Yahoo股市 App 升級功能已正式推出；Yahoo App 全新功能將陸續於 Android 與 iOS 版本推出，使用者更新至最新版本即可體驗。

[1] Source: Comscore Media Metrix ® Multi-Platform, Total Audience, Desktop 15+ and Total Mobile 15+, Automotive Information category, Total Unique Visitors/Viewer and % Reach, Total Digital Population, Custom 12 Month Average (Apr-2025 to Mar-2026), Taiwan

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