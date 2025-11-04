Yahoo 購物雙 11 攻略！夜貓加碼送千元、智慧家庭 5 折起、40% 高回饋、拍賣免運 7 天

普發萬元你準備好怎麼花了嗎？Yahoo 購物的「1111 買買節」正慶活動即將在 11 月 7 日到 11 月 11 日登場啦！這次 Yahoo 卯足全力，祭出了全站最高 40% 的高額回饋，還聯手了中國信託、台新、玉山等 15 大銀行，加碼回饋最高 20%！更棒的是，他們針對大家電推出了「55H 虎虎快配」服務，在北北桃地區最快 55 小時就能送達安裝。正慶期間，Yahoo 拍賣也加碼連續 7 天超取免運。千萬別錯過晚上 11 點到凌晨 1 點的「夜貓限定 2H 優惠」，滿 2 萬再送千元購物金，搭配百萬珍品 1 折起標，就是要讓你買到最划算！

受到普發萬元即將入袋的激勵，大家的消費力真的都提升了！Yahoo 購物在暖慶期間，平均客單價就提高了將近 3 成，大家真的都很敢買。尤其是高單價的 3C 筆電、掌機和大家電買氣最旺，業績最高飆升了 7 倍！主要也是因為 Windows 10 即將停止服務，帶動了一波筆電換機潮，輕薄筆電的業績直接翻倍，像是 ASUS Vivobook 和 Acer Swift 系列都很受歡迎。

電競熱潮也沒退燒，除了電競筆電，Switch 2 依然是遊戲主機的銷售冠軍，尤其搭上《寶可夢傳說 Z-A》新作話題，銷量又飆升了快 1 倍！另外，趁著年底換新家電的需求，Yahoo 這次新上線的「55H 虎虎快配」服務真的超加分，在北北桃指定區域，買大型家電最快 55 小時就能搞定配送加安裝，這也讓大家電銷量成長了 4 成。像是 Panasonic 的熱泵除濕式洗衣機，還有 Dyson V12s、ECOVACS T80 OMNI 這種洗地機器人都賣得很好。最近一直下雨，也讓除濕機的需求大漲了 9 成。

接下來就是重頭戲，11 月 7 日到 11 月 11 日的正慶活動到底有哪些必搶好康？首先當然是最高 40% 回饋！如果你是購衷心 VIP 會員，在 11 月 11 日當天滿萬還會再送 1,111 點 OPENPOINT。再來是「夜貓限定 2H 優惠」，鎖定晚上 11 點到凌晨 1 點，單筆滿 2 萬加碼送 1,000 購物金，還會精選爆款商品，買再送 3% OPENPOINT！銀行優惠也超殺，這次聯手 15 大銀行，刷台中銀行卡單筆滿萬享 20% 回饋；刷中信 uniopen 聯名卡最高 12% OPENPOINT；玉山銀行卡買 Apple 全系列商品，分期滿 2 萬最高也有 10% 刷卡金！

如果你喜歡挖寶，那 Yahoo 拍賣的活動你絕對不能錯過！他們集結了多款市價破百萬的珍稀逸品，用 1 折價 111,111 元起標。目前人氣最高的「ROLEX 勞力士 116505 玫瑰金迪通拿」，競標價已經突破百萬了 (11/6 結標)！正慶期間還會再推「ROLEX 勞力士滿天星 LADY-DATEJUST」、「HERMES KELLY 25 拉鍊凱莉包」等夢幻逸品。當然也有「一元起標」專區，像是 BVLGARI 腕錶、LV Speedy 波士頓包都有機會撿便宜。別忘了，11 月 7 日到 11 月 13 日還有連續 7 天的 7-ELEVEN 超取免運喔！

買累了還有好康可以拿！11 月 7 日到 11 月 9 日，消費登記就送限量的 COLD STONE 冰淇淋體驗券，而且在 12 月 4 日前，只要在 COLD STONE 門市秀出 Yahoo App，就享冰淇淋買一送一！活動期間天天進站玩遊戲，還能抽星巴克、肯德基等美食券跟 1,111 點 OPENPOINT。

總結來說，Yahoo 購物這次的「1111 買買節」真的是火力全開！無論你是想趁著普發萬元，幫家裡換購大型家電（那個 55H 快配真的超方便），還是想升級筆電、搶一台 Switch 2，甚至是想在拍賣上挖寶夢幻逸品，這次從 40% 高回饋、15 大銀行加碼到夜貓族專屬優惠，都精準地滿足了大家的需求。

你是不是也覺得，這次的優惠組合真的很有誠意呢？你最想用這筆普發萬元，入手哪一樣 3C 家電？是看中了那支競標破百萬的勞力士，還是覺得 55 小時快配大型家電最實用？都非常歡迎你在底下留言，跟我分享你的雙 11 購物清單！若想知道更多科技新資訊，也歡迎持續鎖定 3C 部落客林小旭的部落格以及粉絲團等社群！









