Yahoo 購物雙 11 攻略！夜貓加碼送千元、智慧家庭 5 折起、40% 高回饋、拍賣免運 7 天
普發萬元你準備好怎麼花了嗎？Yahoo 購物的「1111 買買節」正慶活動即將在 11 月 7 日到 11 月 11 日登場啦！這次 Yahoo 卯足全力，祭出了全站最高 40% 的高額回饋，還聯手了中國信託、台新、玉山等 15 大銀行，加碼回饋最高 20%！更棒的是，他們針對大家電推出了「55H 虎虎快配」服務，在北北桃地區最快 55 小時就能送達安裝。正慶期間，Yahoo 拍賣也加碼連續 7 天超取免運。千萬別錯過晚上 11 點到凌晨 1 點的「夜貓限定 2H 優惠」，滿 2 萬再送千元購物金，搭配百萬珍品 1 折起標，就是要讓你買到最划算！
受到普發萬元即將入袋的激勵，大家的消費力真的都提升了！Yahoo 購物在暖慶期間，平均客單價就提高了將近 3 成，大家真的都很敢買。尤其是高單價的 3C 筆電、掌機和大家電買氣最旺，業績最高飆升了 7 倍！主要也是因為 Windows 10 即將停止服務，帶動了一波筆電換機潮，輕薄筆電的業績直接翻倍，像是 ASUS Vivobook 和 Acer Swift 系列都很受歡迎。
電競熱潮也沒退燒，除了電競筆電，Switch 2 依然是遊戲主機的銷售冠軍，尤其搭上《寶可夢傳說 Z-A》新作話題，銷量又飆升了快 1 倍！另外，趁著年底換新家電的需求，Yahoo 這次新上線的「55H 虎虎快配」服務真的超加分，在北北桃指定區域，買大型家電最快 55 小時就能搞定配送加安裝，這也讓大家電銷量成長了 4 成。像是 Panasonic 的熱泵除濕式洗衣機，還有 Dyson V12s、ECOVACS T80 OMNI 這種洗地機器人都賣得很好。最近一直下雨，也讓除濕機的需求大漲了 9 成。
接下來就是重頭戲，11 月 7 日到 11 月 11 日的正慶活動到底有哪些必搶好康？首先當然是最高 40% 回饋！如果你是購衷心 VIP 會員，在 11 月 11 日當天滿萬還會再送 1,111 點 OPENPOINT。再來是「夜貓限定 2H 優惠」，鎖定晚上 11 點到凌晨 1 點，單筆滿 2 萬加碼送 1,000 購物金，還會精選爆款商品，買再送 3% OPENPOINT！銀行優惠也超殺，這次聯手 15 大銀行，刷台中銀行卡單筆滿萬享 20% 回饋；刷中信 uniopen 聯名卡最高 12% OPENPOINT；玉山銀行卡買 Apple 全系列商品，分期滿 2 萬最高也有 10% 刷卡金！
如果你喜歡挖寶，那 Yahoo 拍賣的活動你絕對不能錯過！他們集結了多款市價破百萬的珍稀逸品，用 1 折價 111,111 元起標。目前人氣最高的「ROLEX 勞力士 116505 玫瑰金迪通拿」，競標價已經突破百萬了 (11/6 結標)！正慶期間還會再推「ROLEX 勞力士滿天星 LADY-DATEJUST」、「HERMES KELLY 25 拉鍊凱莉包」等夢幻逸品。當然也有「一元起標」專區，像是 BVLGARI 腕錶、LV Speedy 波士頓包都有機會撿便宜。別忘了，11 月 7 日到 11 月 13 日還有連續 7 天的 7-ELEVEN 超取免運喔！
買累了還有好康可以拿！11 月 7 日到 11 月 9 日，消費登記就送限量的 COLD STONE 冰淇淋體驗券，而且在 12 月 4 日前，只要在 COLD STONE 門市秀出 Yahoo App，就享冰淇淋買一送一！活動期間天天進站玩遊戲，還能抽星巴克、肯德基等美食券跟 1,111 點 OPENPOINT。
總結來說，Yahoo 購物這次的「1111 買買節」真的是火力全開！無論你是想趁著普發萬元，幫家裡換購大型家電（那個 55H 快配真的超方便），還是想升級筆電、搶一台 Switch 2，甚至是想在拍賣上挖寶夢幻逸品，這次從 40% 高回饋、15 大銀行加碼到夜貓族專屬優惠，都精準地滿足了大家的需求。
你是不是也覺得，這次的優惠組合真的很有誠意呢？你最想用這筆普發萬元，入手哪一樣 3C 家電？是看中了那支競標破百萬的勞力士，還是覺得 55 小時快配大型家電最實用？都非常歡迎你在底下留言，跟我分享你的雙 11 購物清單！若想知道更多科技新資訊，也歡迎持續鎖定 3C 部落客林小旭的部落格以及粉絲團等社群！
更多人點閱以下內容：
用手機就能唱卡啦 OK？Fiesta 雲端 K 歌機搭配 Apple TV 讓你盡情「開唱」
超有誠意的大升級！哈蘇影像旗艦手機 OPPO Find X9 系列開箱
其他人也在看
好攜帶也好拍！蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 強大相機拍攝分享
vivo X200 FE 配備「蔡司光學 ZEISS」影像系統加持，提供「5000 萬畫素超感光 VCS 仿生主鏡頭」(1/1.56 吋 SONY IMX921 感光3C 部落客林小旭 ・ 8 小時前
HTC 攜手台灣大、嘉晏光學、得恩堂等專業眼鏡通路，打造全台 VIVE Eagle 智慧穿戴體驗服務
全球虛擬實境與智慧穿戴科技領導品牌 HTC（宏達國際電子股份有限公司） 宣布，旗下 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡 自上市以來市場反應熱烈，體驗需求持續攀升。為滿足廣大消費者電腦王阿達 ・ 4 小時前
現在買超划算的小手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦開箱評測
喜歡輕巧手機嗎？在市場上選擇越來越少的情況下，vivo「X200 FE」精巧旗艦給了消費者全新選擇！在 6.31 吋平面螢幕下，帶來僅 186 公克的輕巧機身與舒適手3C 部落客林小旭 ・ 9 小時前
澳洲研發蜘蛛型3D列印機器人 將應用於建築領域
科技進步日新月異，各種先前想像不到的技術也陸續出現。澳洲研發一款機器人，外型長得就像蜘蛛，而它可以用像是蜘蛛吐絲的方式，把房屋一層一層印出來。業者提出一個創意構想，如果以後要到月球上面蓋房子，用這台機器人就很方便。公視新聞網 ・ 10 小時前
Switch 距任天堂歷史銷量第一寶座僅一步之遙，取代 PS2 成為史上最暢銷主機亦指日可待
任天堂今日公佈了截止至 9 月 30 日的本財年第二季財報，其中最引人矚目的數據是初代 Switch（包括衍生機種）的累計銷量已達到 1.5401 億台，幾乎與公司史上最暢銷的 NDS 持平。Yahoo Tech ・ 9 小時前
遠傳引進AWS Kuiper低軌衛星 2027落地台灣
遠傳電信引進AWS的Kuiper低軌衛星，最快2027年落地台灣提供服務。中時財經即時 ・ 13 小時前
又將有「雙颱」現蹤！ 鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech ・ 4 小時前
《航海王》動畫25週年紀念特展資訊整理：「魯夫五檔」限量公仔、預售票時間、時間地點懶人包
《航海王》官方為慶祝動畫開播滿 25 週年，將舉辦盛大的「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」！這篇是紀念特展資訊懶人包，包含預售票、限量公仔、時間、地點...等。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 13 小時前
Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包
Apple 終於為香港用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Intelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。Yahoo Tech ・ 9 小時前
輝達攜手德國電信打造AI雲端中心 明年Q1開始營運
（中央社柏林4日綜合外電報導）美國科技巨擘輝達（Nvidia）與德國電信（Deutsche Telekom）今天宣布，計劃明年初推出一座投資額高達10億歐元（約新台幣355億元）的工業級人工智慧（AI）雲端中心。中央社 ・ 7 小時前
歐媒：手機定位資料遭銷售 歐盟官員身分行蹤恐洩露
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾4日專電）一份由歐洲多家媒體共同製作的調查報導指出，歐盟官員在布魯塞爾的手機定位資訊正被公開販售。有心人士可以透過比對這些資料辨識個人身分並掌握行蹤。中央社 ・ 8 小時前
印度成功發射4400公斤衛星 放眼首趟載人太空任務
（中央社記者李晉緯新德里4日專電）印度太空研究組織（ISRO）公布LVM3火箭上攝影機拍下的影片，展示印度利用該火箭，自行將海軍先進通訊衛星CMS-03送上天際的過程，讓印度各界為ISRO首趟載人太空任務增添了不少信心。中央社 ・ 13 小時前
「名稱喬不攏」愛沙尼亞設處卡關2年！林佳龍：持續諮商
外媒報導，台灣與愛沙尼亞近2年討論互相設處，由於我方欲使用「台灣」字樣，愛沙尼亞則要求採用「台北」，雙方僵持2年還喬不攏。對此，外交部長林佳龍表示，愛沙尼亞國會4月通過法案，建立了未來設處的法律基礎，目前雙邊正進行諮商，期待雙邊建立在既有的基礎上更穩健地發展。太報 ・ 14 小時前
蘋果推出網頁版App Store，讓Android、Windows用戶也能瀏覽
蘋果稍早推出功能更完整的網頁版App Store讓非蘋果裝置，如Android或Windows用戶，也能透過網頁瀏覽器查看包含Today、排行榜，以及App介紹內容，另外也能透過搜尋功能查找特定App。Mashdigi ・ 6 小時前
新北舉辦AI國際研討會 攜手學者發布AI教育四大主軸
新北市教育局今天(4日)舉辦「Future AI 2025 新北市未來AI技職教育國際研討會」，邀集加拿大阿薩巴斯卡大學理工學院張明治教授、清華大學陳宜欣教授及多位產官學研專家，共同探討人工智慧在技職國立教育廣播電台 ・ 14 小時前
雙11優惠2025全攻略：機票8折起、飯店破盤價、樂園門票超殺、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是Trip.com獻上最高8折的超值機票，包括首爾、東京、曼谷等熱門航點全在線；Klook則將在11/5祭出全站3折起超殺優惠！香港迪士尼樂園門票3折限量搶！還有小米、NIKE、Emma床墊...超殺優惠，「揪愛Mei」整理了33家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
大樂透今晚頭獎狂飆5.2億 4生肖「命中藏金」財運旺
大樂透今（4日）晚間開獎，頭獎上看5.2億元。《搜狐網》命理專欄表示，4生肖事業加薪、命中藏金，偏財運旺盛，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 16 小時前
普發一萬明天開跑！四大超商最高700元購物金、刮刮樂好神卡超狂優惠一次看
行政院普發一萬元即將開跑，明天（11月5日）起開放分流登記，最快11月12日就能入帳。四大超商搶搭「普發金」熱潮，端出咖啡、紅利、禮物卡與抽獎等多重優惠。《Yahoo股市》帶你一次掌握四大超商加碼重點，普發金聰明花、回饋再放大。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 4 天前