Yahoo 2025搜尋趨勢出爐 日常生活、投資理財到AI娛樂一次看

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

「搜尋」不只是找答案，更是一面映照生活樣貌的鏡子。回顧2025年，Yahoo透過搜尋行為大數據，盤點台灣網友一年來的關注焦點，從上班族的週間情緒起伏、投資理財動向，到AI娛樂應用與社群流行語現象，勾勒出台灣網路文化與社會脈動的縮影。

「Monday Blue」或許不是錯覺。Yahoo觀察發現，一週之中，「星期一」成為網友搜尋「離職」、「辭職」相關關鍵字的高峰日，其中又以上午10點最為集中；相較之下，週末的搜尋熱度明顯下滑，僅約上班日的三分之一。進一步觀察時間分布，「離職」相關搜尋多集中於2月與3月，顯示年後轉職念頭特別容易浮現。

此外，儘管「星期二買機票比較便宜」的說法早已被專家澄清，「星期二」仍穩坐「機票」關鍵字的搜尋高點，反映多數人習慣在週間為下一趟旅程做準備；而「手搖飲」的搜尋量，則在「星期五」上午10點達到一週最高，彷彿替忙碌的一週先點一杯犒賞，為週末暖身。

盤點2025年Yahoo前1,000大熱搜關鍵字，「財經投資」相關主題以近五分之一的占比成為最具份量的搜尋類別。其中，「股票」與「ETF」關鍵字合計接近一半，「台積電」穩居個股搜尋榜首。受全球政經局勢影響，「黃金」以及台幣、日圓等「匯率」相關搜尋熱度同步攀升，反映網友對市場波動的高度敏感與關注。

AI科技持續從工具走向娛樂與創作場景。觀察年度AI熱搜功能，由ChatGPT帶動的「吉卜力風」圖片生成最受矚目；Google Gemini推出的「公仔風」功能，也掀起將人物與寵物轉化為3D公仔的社群熱潮。除此之外，「冬季戀歌」雪景氛圍照、「美人魚濾鏡」，以及飛天小女警、名偵探柯南、蠟筆小新等卡通角色風格圖像，皆名列高搜尋AI關鍵字，顯示AI已逐漸成為日常娛樂與社群互動的一部分。

在年度十大熱搜流行語中，民進黨立委王世堅質詢時的金句「本來應該從從容容，游刃有餘；現在變成匆匆忙忙，連滾帶爬」，被網友改編成洗腦神曲〈沒出息〉，迅速在社群平台擴散，奪下榜首，展現政治語言在網路文化中的再創作能量。

同時，韓國洗腦神曲〈APT.〉、越南〈肯恰拿〉等跨國旋律，也席捲短影音平台，成為高搜尋流行語之一，反映台灣網路文化在語言、音樂與社群創作上的多元融合與高度流動性。

整體而言，Yahoo 2025搜尋行為大數據不僅呈現台灣網友的日常節奏，也揭示社會情緒、消費趨勢與文化風向，成為觀察數位時代台灣生活樣貌的重要指標。

