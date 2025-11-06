Yahoo 30週年跨界再出擊！首度攜手COLD STONE推出「芋宙漫遊」甜點企劃

出示Yahoo App享冰淇淋買一送一！完成任務再抽限量iPhone 17、美國雙人來回機票

百萬YouTuber HOOK化身 「芋」宙級一日店長 親手幫粉絲拌冰！

Yahoo首度攜手冰淇淋品牌 COLD STONE 打造「芋宙漫遊」主題企劃。

Yahoo 30週年跨界合作驚喜不斷，延續年初「Y!2K POP玩一波」社群挑戰及「Yahoo Night」嶄新派對熱潮，今（6）日Yahoo宣布首度攜手冰淇淋品牌COLD STONE打造「芋宙漫遊」主題企劃，推出限定口味冰淇淋，即日起至12月4日，凡於全台COLD STONE直營門市出示任一Yahoo App、Yahoo購物App 或 Yahoo拍賣App，享中杯以上冰淇淋買一送一優惠。

同時，自11月7日起至12月4日完成三大「芋宙任務」，還可抽大獎：

Yahoo × COLD STONE聯名開跑！購買聯名冰品送限量造型卡套，出示Yahoo任一App享冰淇淋買一送一。

HOOK化身「芋」宙一日店長 親手拌冰、粉絲互動嗨翻現場！

創作系百萬YouTuber Hook以幽默又真誠的風格深受年輕世代喜愛，這次也將參與「Yahoo x COLD STONE 芋宙漫遊」在11月22日於COLD STONE西門門市快閃現身，擔任「芋」宙一日店長，與粉絲同樂，現場還有機會體驗與HOOK合照、「HOOK店長拌冰給你吃」、趣味問答等限定活動，粉絲們千萬不能錯過！活動當天16:00起購買聯名口味「芋宙漫遊」，加碼再送限量Yahoo「宇宙造型卡套」（限量100份）。Yahoo持續以創新活動打造日常生活小確幸，今年冬天將陪伴消費者在年末放慢步調，輕鬆享受療「芋」甜時光。

更多活動資訊，請參見「Yahoo × COLD STONE 芋宙漫遊」活動頁：https://bit.ly/47KQrOs

立即下載「Yahoo APP」：https://pse.is/vc263