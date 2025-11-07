Yahoo Asia BIC Awards 2025 盛大啟動 亞洲數位行銷創意大獎邁入第17屆 引領亞太整合行銷新標竿

由 Yahoo 主辦、深受業界肯定的「Yahoo Asia Big Idea Chair (BIC) Awards」，自2008年舉辦至今，已邁入第17屆，為亞太地區數位行銷產業的年度盛事。

隨著行銷環境不斷進化，品牌與代理商面對的挑戰愈趨複雜，如何在多元平台中精準觸及目標受眾、創造深度互動並實現成效，已成為行銷成功的關鍵指標。Yahoo Asia BIC Awards 正是回應此趨勢的重要產業舞台，致力於表揚成功結合創意策略、科技應用與媒體解決方案的優秀行銷作品。

七大獎項 聚焦創意與實效並重

Yahoo Asia BIC Awards 2025 獎項涵蓋從整合行銷、品牌內容、創新技術、關鍵字搜尋策略到轉換成效等七大類別，反映當前廣告主在媒體操作、內容行銷與科技應用的真實需求：

Best Integrated Solution｜最佳整合廣告獎

Best Branded Content Campaign｜最佳品牌內容獎

Best Partnership Strategy｜最佳合作夥伴策略獎

Best Search Strategy Campaign｜最佳關鍵字廣告策略獎

Best Innovative Solution｜最佳創新策略與體驗獎

Best Acquisition Solution｜最佳受眾轉換策略獎

Best Results-Driven Campaign for Reseller｜最佳經銷商行銷專案成效獎

所有類別皆鼓勵參賽作品充分運用 Yahoo 多元廣告工具與內容解決方案，創造與消費者的實質互動，並在策略、創意與效益三者之間取得最佳平衡。

業界齊聲力挺 十七年累積品牌影響力

Yahoo Asia BIC Awards 十七年來累積深厚產業信譽，持續獲得台灣與香港各大行銷、廣告與媒體協會支持，包括：台北市廣告業經營人協會（4A）、台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）、國際廣告協會台北分會（IAA）、台北市媒體服務代理商協會（MAA）、台北市廣告代理商同業公會（TAAA）、香港互動市務商會（AIM）、香港廣告商會（HK4As）、香港數位行銷社群（HKMA DMC）、香港互動廣告協會（IAB）等，已成為亞太數位行銷領域最具影響力的獎項平台之一。

匯聚兩地產業權威 評選嚴謹公正

Yahoo Asia BIC Awards 秉持公開、公正、公信的評選原則，歷屆皆邀請來自台灣與香港兩地的產業協會代表、品牌領袖與媒體專家共同擔任評審，透過多元專業視角，確保評選具備產業代表性與高度專業標準。

2025 年評審團集結來自 4A、DMA、IAA、MAA、TAAA、AIM、HK4As、HK2A、HKMA DMC、IAB HK 等行銷、廣告與媒體公協會代表，以及品牌與媒體代理商的重要實務領袖共10位評審。評選標準涵蓋創意創新、媒體應用、內容價值與實際行銷成效，將從眾多參賽作品中選出具指標意義的年度代表。

報名資訊｜Now Open for Entry

凡於2024年10月1日至2025年10月31日期間，於 Yahoo 台灣或香港平台上執行之行銷專案，皆可報名參賽。每件作品最多可報名兩項獎項類別，並將與來自台灣、香港兩地的優秀行銷作品同場競技，角逐亞太地區最具指標性的數位行銷榮耀。