YAMAHA CUP 高雄站預賽48隊熱血激戰
記者陳建興／台北報導
第16屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽高雄站預賽於11月8、9日在楠梓足球場開踢，共48支球隊競爭3席前往全國總決賽門票，各隊經過激烈的競爭後，最終由小惡魔足球俱樂部、小不老足球俱樂部A和高雄Attackers FC取得晉級總決賽的資格，三隊皆為俱樂部，且過往也都有全國賽經驗。
YAMAHA CUP高雄站預賽，小惡魔足球俱樂部挺進淘汰賽後，先是12比0大勝五福國小，接著1比0力退嘉義縣安東國小，來到決賽面對小不老足球俱樂部B，最終在下半場靠著「手榴彈戰術」奏效，1比0奪勝拿下全國賽門票，連兩屆挺進總決賽。
帶隊教練張立翰坦言，決賽過程他「緊張到胃痛」，但他仍刻意保持冷靜，怕情緒影響球員表現。談到致勝關鍵，他表示那顆「手榴彈」是由蔡侑辰操刀的邊線球，「靠近球門的時候，我們常用這個戰術，沒想到這次會變成致勝球。」
這批以六年級生為主、搭配四位五年級生的球隊，張立翰從多年前就開始帶的孩子。他透露，球隊在賽前其他比賽表現不佳，沒想到在YAMAHA CUP「活了過來」，「可能記取教訓後更專注，這次終於把平常練的東西發揮出來。」
連兩年晉級全國賽，小惡魔的表現可說穩中求進。張立翰笑說，小朋友最期待的其實是「有新球衣穿」，而這樣的動力也讓他們更努力練球、繼續加油。
衛冕軍小不老足球俱樂部本次派出A、B兩隊來參賽，其中A隊在YAMAHA CUP高雄站中再度展現強勢戰力，以4比0擊敗高雄Attackers FC，連兩年挺進全國決賽，而B隊可惜最終在PK戰中不敵高雄Attackers FC，未能如願與A隊攜手晉級，但兩隊仍相互加油、展現出俱樂部一貫的團結精神。
小不老A以六年級為主、搭配部分四年級球員，B隊則由五年級生組成。總教練張建成表示，A隊的目標從一開始就鎖定在「二連霸」，全隊有共同共識，要在畢業前留下冠軍回憶。「YAMAHA CUP是很大的比賽，二連霸很難，但我們就朝著目標邁進。」他說，雖然去年奪冠的球員多數已畢業，但新一屆的隊員仍延續榮耀，靠著平時穩定訓練與心理建設，成功挺進全國賽。
張建成坦言，俱樂部平時訓練時間不長，孩子們還得面對考試與屏東縣運等活動，但他欣慰地說，「球員自己會去克服，也叮嚀他們沒練球時去跑步、踢球動一動。」
展望接下來的全國總決賽，張建成表示，球隊仍需加強細節與默契，「北中南球風不同，每場都不容易，但我們希望他們能在過程中成長。」他期盼A隊能在最後一年完成二連霸、帶著美好的回憶畢業，而B隊在經歷挫折後，也能以更成熟的心態再出發。
YAMAHA CUP高雄站最後一張門票，由高雄Attackers FC對上小不老足球俱樂部B，兩隊鏖戰至1比1平手，最終於PK賽前者以5比4勝出，驚險拿下全國賽門票。這支以五、四年級生為班底的球隊，能在一天連踢四場的高強度賽事中挺進決賽，展現超越年齡的毅力與韌性。
教練高俊鴻表示，球隊在最後一場比賽中先失一球，當下他沒有急著談戰術，而是選擇鼓勵球員，「我相信你們能追回來。」他透露，當時已有球員落淚，因此更著重在心理建設，最終全隊頂住壓力，在比賽尾聲扳平比分，將戰局拖進PK。
談到緊張的PK時刻，高俊鴻坦言自己也「比誰都緊張」，但仍叮嚀球員，「盡自己想法去踢，輸了是教練的責任。」守門員蔡忠謀Morgan在首顆PK失誤後迅速調整心態，連續撲出關鍵球，最終成功守下勝利。高俊鴻表示，「這名門將10歲就有守PK的經驗，心理素質非常強大，今天再次證明自己。」
高雄Attackers FC兩年前曾以PWFC打進全國賽，今年再度闖關成功，意義非凡。高俊鴻指出，這批球員曾在學童盃南區預賽慘敗給小不老9球，如今能成功晉級，全靠孩子的努力與三週密集心理訓練，「今天他們在場上，每個人都願意多跑一步、大家不斷拼命、彼此信任，才能達成目標。」
幾乎年年都來參與YAMAHA CUP的童恩足球俱樂部，今年在YAMAHA經銷商聯興YSP冠名贊助下，以U10與U12兩支球隊出賽。童恩深耕台南，不僅重視球技表現，更強調「親子同行」，寒暑假固定安排海外移地訓練，讓家長與孩子一同學習、成長。
童恩總教練林志誠表示，聯興YSP台南市副董吳瑞泰的兩名孩子也隨隊參賽，兩人從幼稚園起就加入球隊，如今隨隊出賽更具意義，讓孩子們能在球場上盡情發揮。他強調，參賽目的並非爭勝，而是讓孩子「安全出賽、全力以赴」，在比賽中學習面對挫折、建立團隊精神，「跌倒了就再站起來，這才是最寶貴的經驗。」
成立逾十年的童恩足球俱樂部以推廣足球為宗旨，擁有U6至U15完整梯隊，採社團式經營，一週練習一次，讓每位小球員都有上場機會。林志誠期盼孩子們在賽場上展現自信與拼勁，「輸贏不是重點，重點是打出內容、打出讓對手尊敬的比賽。」
