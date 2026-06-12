YELLOW黃宣挑戰《小小兵&大怪獸》中文配音 誰知角色名字有夠長

YELLOW黃宣受邀替《小小兵&大怪獸》獻出中文配音，錄音全程都要用手指將嘴角兩側往上撐開，才能帶給綠色小怪獸「咕咪」特色。（環球影片提供）

延續《神偷奶爸》系列的風潮，動畫《小小兵&大怪獸》（Minions & Monsters）找到了流量密碼，以歡樂又瘋狂的小小兵，加上一群根本無法溝通的怪獸。中文版配音請出了YELLOW黃宣加入配音陣容，替名為「蓋瑞歐肯奧利佛麥加瑪伊查博詐欺師」的怪獸發聲！

這一回熱愛搗蛋的小小兵，陰錯陽差征服好萊塢、成為電影巨星、失去一切、放出怪獸大鬧全世界，然後團結起來試圖從他們才剛造成的超級大災難中拯救全世界。中文版特別邀請到YELLOW黃宣首度獻聲好萊塢動畫電影，為個性古靈精怪的的綠色小怪獸「咕咪」注入獨特魅力。

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YELLOW黃宣很開心能有這個機會參與小小兵動畫配音，出發前還帶著香蕉，高唱小小兵的經典歌曲，原本以為配音和自己平常的主持與音樂創作有些相似，但真正進入錄音室後才發現完全是另一個世界。他笑說自己一開始其實相當有信心，沒想到錄到一半卻被徹底震撼，「我本來想說應該還好，結果進來之後直接被打到谷底，差點想打電話給媽媽！」他更形容自己接受了一整天來自聲音導演國偉老師的「愛的調教」，雖然過程充滿挑戰，卻也因此開啟了全新的聲音世界。

「聲音藝術最迷人的地方，就是當你不存在於過去，也不存在於未來，只專注在當下的聲音時，你就會成為那個角色本身。」這次配音讓他感受到前所未有的沉浸感，「當你真的變成那個聲音的時候，會有一種很幸福、甚至有點邪惡的感覺，就跟咕咪一樣。」此外，黃宣特別感謝聲音導演的指導，笑說：「如果這次配音的滿分是一百分，我會給1080分！」他認為自己能順利完成這次挑戰，很大一部分都要歸功於導演的專業。他更形容導演是「聲音魔法師」，直呼自己從沒見過如此神奇的能力，認為導演光靠聲音就能讓人腦中浮現畫面與角色，甚至塑造出與本人截然不同的人物性格，讓他大開眼界。

YELLOW黃宣坦言，這次配音最困難的地方，在於角色並非真實人物，需要透過聲音去放大肢體與情緒表現張力。「動畫角色一句話可能只有五、六個字，但每個字的情緒都不一樣，轉折非常大。你不只是要講出台詞，還要符合角色的形體、表情和潛台詞。」他形容配音過程就像在鍛鍊平常不會使用到的「聲音肌肉」，「可能短短兩秒鐘內，就要切換好幾種不同的發聲方式，真的非常有挑戰性。」不過他也笑說，每當自己成功抓到角色聲音時，就好像咕咪突然出現在心裡替他比了一個大大的讚，「但有時候他沒有來，可能還在睡覺，或是在等吃飯。」

由於咕咪擁有獨特的鼻子造型，錄音時幾乎全程都要用手指將嘴角兩側往上撐開，藉此找到更貼近角色的發聲位置與語氣。「只要是咕咪開口講台詞，我幾乎都要用手撐著嘴巴講話，才會比較接近他說話時的感覺。」他坦言一開始非常不習慣，長時間維持同樣姿勢甚至讓臉部肌肉有些僵硬，但也因此深刻體會到配音不只是聲音表演，還需要透過肢體輔助，才能真正塑造出角色的特色。

全名為「蓋瑞歐肯奧利佛麥加瑪伊查博詐欺師」的綠色小怪獸「咕咪」（右），帶領小小兵去尋找世界上的怪獸，以為要拍災難片，最後卻把所有怪獸都放出來了。（環球影片提供）

被問到自己和角色咕咪有哪些相似之處，YELLOW黃宣立刻笑說：「首先頭型就很像！」他認為咕咪最迷人的地方，就是那種調皮又帶點小狡猾的個性。「他有點賊賊的，而且很擅長一臉震驚地說瞎話。我覺得這點跟我非常情投意合，我懷疑他應該是雙子座的！」如果咕咪真的存在，黃宣笑說：「我最想跟咕咪一起做菜！」他表示自己最近正好開始學做料理，希望咕咪能幫忙切菜、打蛋，甚至一起研究珍珠奶茶。「他長得就像一顆小小的珍珠，只是是綠色的。說不定可以做成青草粿口味的珍珠奶茶，我覺得應該很不錯。」

他表示，這不只是一部適合全家觀賞的歡樂動畫，更希望能陪伴大家一起追尋夢想。「你認識小小兵的詹姆士和亨利嗎？你認識咕咪嗎？你可能以為他只是可愛的綠色小怪獸，但其實不只如此。」他也邀請觀眾親自走進戲院，發掘角色們更多不為人知的故事與驚喜，「因為有我配音啊！第一次配音，大家給點面子嘛！」

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