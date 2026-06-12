YELLOW黃宣挑戰《小小兵&大怪獸》中文配音 誰知角色名字有夠長
延續《神偷奶爸》系列的風潮，動畫《小小兵&大怪獸》（Minions & Monsters）找到了流量密碼，以歡樂又瘋狂的小小兵，加上一群根本無法溝通的怪獸。中文版配音請出了YELLOW黃宣加入配音陣容，替名為「蓋瑞歐肯奧利佛麥加瑪伊查博詐欺師」的怪獸發聲！
這一回熱愛搗蛋的小小兵，陰錯陽差征服好萊塢、成為電影巨星、失去一切、放出怪獸大鬧全世界，然後團結起來試圖從他們才剛造成的超級大災難中拯救全世界。中文版特別邀請到YELLOW黃宣首度獻聲好萊塢動畫電影，為個性古靈精怪的的綠色小怪獸「咕咪」注入獨特魅力。
YELLOW黃宣很開心能有這個機會參與小小兵動畫配音，出發前還帶著香蕉，高唱小小兵的經典歌曲，原本以為配音和自己平常的主持與音樂創作有些相似，但真正進入錄音室後才發現完全是另一個世界。他笑說自己一開始其實相當有信心，沒想到錄到一半卻被徹底震撼，「我本來想說應該還好，結果進來之後直接被打到谷底，差點想打電話給媽媽！」他更形容自己接受了一整天來自聲音導演國偉老師的「愛的調教」，雖然過程充滿挑戰，卻也因此開啟了全新的聲音世界。
「聲音藝術最迷人的地方，就是當你不存在於過去，也不存在於未來，只專注在當下的聲音時，你就會成為那個角色本身。」這次配音讓他感受到前所未有的沉浸感，「當你真的變成那個聲音的時候，會有一種很幸福、甚至有點邪惡的感覺，就跟咕咪一樣。」此外，黃宣特別感謝聲音導演的指導，笑說：「如果這次配音的滿分是一百分，我會給1080分！」他認為自己能順利完成這次挑戰，很大一部分都要歸功於導演的專業。他更形容導演是「聲音魔法師」，直呼自己從沒見過如此神奇的能力，認為導演光靠聲音就能讓人腦中浮現畫面與角色，甚至塑造出與本人截然不同的人物性格，讓他大開眼界。
YELLOW黃宣坦言，這次配音最困難的地方，在於角色並非真實人物，需要透過聲音去放大肢體與情緒表現張力。「動畫角色一句話可能只有五、六個字，但每個字的情緒都不一樣，轉折非常大。你不只是要講出台詞，還要符合角色的形體、表情和潛台詞。」他形容配音過程就像在鍛鍊平常不會使用到的「聲音肌肉」，「可能短短兩秒鐘內，就要切換好幾種不同的發聲方式，真的非常有挑戰性。」不過他也笑說，每當自己成功抓到角色聲音時，就好像咕咪突然出現在心裡替他比了一個大大的讚，「但有時候他沒有來，可能還在睡覺，或是在等吃飯。」
由於咕咪擁有獨特的鼻子造型，錄音時幾乎全程都要用手指將嘴角兩側往上撐開，藉此找到更貼近角色的發聲位置與語氣。「只要是咕咪開口講台詞，我幾乎都要用手撐著嘴巴講話，才會比較接近他說話時的感覺。」他坦言一開始非常不習慣，長時間維持同樣姿勢甚至讓臉部肌肉有些僵硬，但也因此深刻體會到配音不只是聲音表演，還需要透過肢體輔助，才能真正塑造出角色的特色。
被問到自己和角色咕咪有哪些相似之處，YELLOW黃宣立刻笑說：「首先頭型就很像！」他認為咕咪最迷人的地方，就是那種調皮又帶點小狡猾的個性。「他有點賊賊的，而且很擅長一臉震驚地說瞎話。我覺得這點跟我非常情投意合，我懷疑他應該是雙子座的！」如果咕咪真的存在，黃宣笑說：「我最想跟咕咪一起做菜！」他表示自己最近正好開始學做料理，希望咕咪能幫忙切菜、打蛋，甚至一起研究珍珠奶茶。「他長得就像一顆小小的珍珠，只是是綠色的。說不定可以做成青草粿口味的珍珠奶茶，我覺得應該很不錯。」
他表示，這不只是一部適合全家觀賞的歡樂動畫，更希望能陪伴大家一起追尋夢想。「你認識小小兵的詹姆士和亨利嗎？你認識咕咪嗎？你可能以為他只是可愛的綠色小怪獸，但其實不只如此。」他也邀請觀眾親自走進戲院，發掘角色們更多不為人知的故事與驚喜，「因為有我配音啊！第一次配音，大家給點面子嘛！」
更多鏡週刊報導
《捍衛戰士》81歲男星遭砍多刀身亡！ 女友兒子自首報案：我剛剛把罪人殺了
景甜捲代孕風波 急售要價6.3億台幣的上海豪宅
陪無數人長大！《飛天小女警》尤教授配音員病逝 湯姆凱恩享壽64歲
其他人也在看
大樂透開獎了！6/12中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 100組100萬元剩51組 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115061期的中獎號碼為16、49、20、34、06、01，特別號03。派彩結果，頭獎槓龜； 貳獎1注中獎，獎金新台幣265萬359元。百萬元的中獎號碼請上台彩官網查詢，本期計51組促銷獎項無人中獎，將於下期加開。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
快訊／史上最狂IPO！SpaceX今晚10點要來了 定價每股135美元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全球首富馬斯克（ElonMusk）旗下太空探索技術公司SpaceX，在與AI新創xAI完成整併後正式啟動上市計畫，將以每股135美元定價...
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
高雄岡山廢棄物工廠大火！陳其邁親赴現場坐鎮…業者重罰500萬勒令停工
高雄岡山區本洲工業區發生重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一間廢棄物處理工廠的倉庫區突然爆炸起火，現場堆放重油及大量二手太空袋，起火原因疑似是業者管理不當引發燃燒。稍早前，高雄市長陳其邁已趕赴現場了解災情，環保局經檢測後認定業者違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。
史瓦帝尼轉向「中國建交」？外交部急揭真相
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德今年5月出訪非洲友邦史瓦帝尼後，近日傳出史國內部出現是否轉向與中國建交的討論，引發外界關注。對此，外交部今（12）日出面澄清，強調相關言論源自外國學者個人意見，不代...
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
白宮放鳥鄭麗文？作家曝「踩紅線」被一刀切
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程，原可望於美東時間10日下午拜會美國白宮國家安全會議（NSC）官員，但後續卻在「未告知原因」的情況下被取消了，引發政壇議論。國民黨中央隨後發布聲明回應...
柯志恩踩4地雷民調崩？他示警：別愚弄選民
[NOWNEWS今日新聞]《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以46.2%的支持度，大幅領先國民黨參選人柯志恩28.4%，雙方差距達17.8個百分點，引發政壇...
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
中職》新人測試會下週一登場！林威助點名「他」印象最深刻
中華職棒季中新人測試會將於下周一15日登場，各球團也正進行選秀前的最後衝刺。談到富邦悍將在測試會上的
大雨狂灌仍難解渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率曝光 距脫離乾旱還有很長距離
鋒面通過加上華南水氣影響下，全台降雨不斷，尤其是中南部地區持續降雨，讓許多水庫進帳多，全台水庫進帳4.6億噸，不過南部地區水庫距離解渴還有很長一段距離。根據水利署統計，截至12日下午，曾文與烏山頭水庫蓄水率約25%，其中因這波降雨而增加的蓄水量1.23億噸，相當於增加14.8%，但是距離完全脫離乾旱、二期稻作供水無虞的50%警戒線，仍有很長一段距離。水利署受......
PLG／勇士外線冰凍 領航猿盧峻翔領軍搶勝！總冠軍賽追成2：2平手
尋求衛冕的桃園璞園領航猿12日在客場台北和平館挑戰富邦勇士，盧峻翔攻進15分領軍，終場84：77搶勝，將總冠軍系列賽扳成2：2平手，第5戰將回到桃園巨蛋登場。勇士團隊外線手感冰凍，錯過聽牌。
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
美伊談判又遇攪局者？以色列納坦雅胡突發聲
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）美國時間11日聲稱，與伊朗已非常接近就一份協議草案達成協議，儘管德黑蘭方面強調目前尚未作出「最終決定」，但美伊諒解備忘錄的內容已在伊朗媒...
「8647」是什麼？華府草皮神秘數字驚動警方
[NOWNEWS今日新聞]美國華盛頓特區著名地標國家廣場的二戰紀念碑（WorldWarTwoMemorial）附近的草坪上，11日突然出現一串神秘數字「8647」，這一消息驚動了美國內政部以及警方，立...
樂天女孩曝韓日台畢業文化 禹洙漢自爆最討厭體育課
來自韓國的樂天女孩禹洙漢透露，韓國畢業典禮大多在1月舉行，而她最難忘的是高中畢業典禮。「當時充滿了以成年人身分重新出發的期待與興奮。」她回憶，在學校禮堂接受父母祝福後完成畢業典禮，接著與好友前往餐酒館舉辦派對，一起慶祝正式邁入20歲的人生階段。有趣的是，如今...
科學家解密幼發拉底河起源 兩古河因地震合併而成
孕育人類最早城市與美索不達米亞文明的幼發拉底河，其起源之謎終於被解開。最新研究指出，這條西亞最長河流約在360萬至160萬年前，因土耳其山脈的地殼運動，由兩條古老河流合併而成。
高階玻纖布供不應求！缺貨看至2027年底…「這檔」訂單能見度良好 再砸20億元擴產迎大單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台玻（1802）12日召開股東會，受惠AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，高階玻纖布市場供不應求。董事長林伯豐表示，公司今...
綠營民調領先就照單全收？柯競辦嗆賴瑞隆：同樣邏輯，新台灣國策智庫算不算「自產自銷」？
高雄市長選戰未演先熱，繼TVBS日前公布民調後，新台灣國策智庫今（12）日再發布最新高雄市長民調，顯示民進黨提名人賴瑞隆以46.2％支持度領先國民黨提名人柯志恩的28.4％。對此，柯志恩競選辦公室表示，尊重各項民調結果，也會將民意作為重要參考依據，但若民調淪為特定政治陣營「有利就相信、不利就否定」的操作工具，社會大眾有權提出質疑與檢驗。執行長陳致中早在今年5......
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。