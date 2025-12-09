【Yinin Longstay專欄】冬至 吃圓人團圓／藍莓能量丸 11

Yoga WZ Monkey／台東瑜伽場所

節氣是古人為了指導農事與適應氣候變化，根據太陽在黃道上的位置，將一年均分為24等份，所創立的時間系統；最早可追溯至夏商時期，秦漢年間定型，利用日晷觀測冬至、夏至、春分、秋分等關鍵節點，反映季節變化，指導生活起居與農耕活動。而因為根據太陽造成的季節現象，時間會出現在國曆中的固定日期，頂多只差數小時而有前後一天的差異；因此，冬至日期不是根據農民曆或國曆推算。

剛過大雪，下週就要迎接冬至。與夏至相反，冬至是北半球白晝最短，夜晚最長的一天；也是北極圈呈永夜、南極圈呈極晝的狀態。過了冬至，陽光直射位置開始北移，北半球白晝時間逐漸增長，正午時太陽高度逐漸升高，日影逐漸縮短。理論上冬至是北半球吸收太陽熱量最少的時候，但因為地球土壤跟海洋也釋放熱量，因此，最冷的時期不是冬至附近，而是在冬至後；根據中央氣象署統計，最冷的月份通常是1月，之後是2月，然後才是12月；所以最冷的節氣反而是接下來的小寒。

在臺灣，冬至亦被稱為冬節，湯圓稱冬節圓或圓仔。是冬季重要的傳統節日之一。過節時家家戶戶大多會團聚，一起吃湯圓、祭拜神明祖先，象徵圓滿、豐碩的好意頭。圓仔有甜鹹、大小之分。紅白兩色的小圓仔用於祭祀、大顆一點的圓仔母，通常有內餡，如花生、芝麻、紅豆。「冬節圓仔食落加一歲」，過冬至如過年，吃了湯圓代表過了一年、添一歲。而吃湯圓的由來，傳說為古代有年的冬天特別冷，許多農人難以生存；有對夫妻就帶著女兒到城裡，希望能找到好心人施捨一點食物讓他們好過冬。但母親途中體力不支過世了，這家人沒有多餘的錢可以安葬。孝順的女兒決定把自己賣給有錢人為僕，換得可以安葬媽媽的費用，並向主人要了糯米丸子給她父親果腹溫飽。由於工作跟父親必須分開， 因此她在冬至祭拜門神那天，悄悄的把糯米丸子黏在大門上，希望父親看到時，能憶起一起吃糯米丸子的時光；是冬至「吃湯圓人團圓」的典故。

冬季對應五行為水，是保養腎與膀胱排水系統的時期，可多食黑色食物如黑芝麻、黑木耳、黑豆、黑米、髮菜海帶、黑棗、桑葚、葡萄、龍眼乾、藍莓等。而新陳代謝與腎、膀胱、骨骼關係密切，補腎可排除身體多餘的水分，避免水腫，也強壯骨骼。

新鮮藍莓的花青素和維生素C在剛採摘時最高，隨著存放時間會逐漸降低，約 10 天內就可能失去最佳狀態；而冷凍藍莓在農場採收後，便迅速清洗並急速冷凍，食用前無須再清洗，且能鎖住大部分抗氧化成分，存放可長達 10 個月。

將一杯堅果與一杯燕麥片以調理機打成細碎或至粉末狀，來取代不易消化且高升糖的糯米；再加入一杯洗淨的藍莓與調整甜味泡軟的龍眼乾，繼續攪打成團狀，並視情況添加少許水份，使之可聚合成團。塑形成湯圓狀，不需烹煮即可享用。或如照片，淋上融化巧克力或裹上椰子粉，撒上少許海鹽，冷藏定型後享用。

照片來源：Yoga WZ Monkey 台東瑜伽場所

