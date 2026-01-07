【Yinin Longstay專欄】大寒不寒 春分不暖／黑糙米飯 3

大寒若不寒冷，寒冷則延遲到來，翌年春分時節天氣就會十分寒冷。小寒大寒真的是讓冬天很有感，冬季重潛藏、休養生息，早睡晚起的自然會多一些睡眠；清晨氣溫仍低，維持輕量運動不忘等待太陽出來，溫度稍微上升之後，再外出活動較為順應自然；並補充水分，多喝溫水。傳統在冬季重進補，但過了大寒後，進補量應逐漸減少以順應季節節律；並開始補充一些具有升散性質的食物，例如紫蘇葉、薑、蔥等食物，適當攝取少許辛辣食物，除了有助防禦風寒邪氣的侵擾，亦為春天的來臨而作好準備。

農曆十二月俗稱臘月，「臘」在古代有冬季的祭神敬祖意涵，是歡慶一整年豐收、感謝祖先感恩神靈的時刻。尾牙源於拜土地公做牙的習俗，所謂二月二為頭牙，之後每逢初二和十六都要做牙，到了農曆十二月十六日正好是尾牙；尾牙即臘月十六，為一年最後的做牙，因此特別隆重。

大寒節氣時常與歲末時間相疊合，也充滿了濃濃的年味；新年頭，舊年尾，正逢開始與結束。因此大寒節氣裡，開始為農曆新年做準備，趕年集、辦年貨，寫對聯、準備各種祭祀供品、大掃除、除舊佈新、醃製各種臘腸、臘肉，準備年菜，家族團圓同時祭祀祖先及各種神靈，祈求來年風調雨順。

冬季對應五行為水，可多攝取黑色食物，保養腎臟與膀胱排水系統，如黑芝麻、黑木耳、黑豆、黑米、髮菜海帶、黑棗、桑葚、葡萄、龍眼乾、藍莓等。而新陳代謝與腎、膀胱、骨骼關係密切，補腎可排除身體多餘的水分，避免水腫，也強壯骨骼。五行中與水相生為金與木，可對應搭配攝取白色與綠色食物，相生相成。

熱騰騰的黑糙米飯，燉一鍋麻辣豆腐，配上當季鮮甜的大白菜，便是冬季養生、暖心暖胃又五行相生健康的一餐。

黑糙米又稱黑米，屬於秈米長米，不同於糯米的紫米；營養豐富，富含花青素、膳食纖維助消化、維生素B1、E，能幫助能量代謝、維持神經系統健康、預防貧血；和多種礦物質鉀、鎂、鐵、鋅等，有助於抗氧化、抗發炎、改善腸道健康、穩定血糖、能量補給，對心血管健康有益；並含有γ-氨基丁酸，有助於放鬆入睡，若讓其輕微發芽可提升GABA含量。

但有些特定狀況者不適合食用，例如對黑米過敏的人避免食用；屬於粗糧的黑米，纖維含量高，消化功能不佳者如老人、小孩或腸胃疾病患者，應適量食用，以免造成消化不良；黑米含磷量較高，腎臟病患者應謹慎食用，以免加重腎臟負擔；黑米中的某些成分可能與藥物產生交互作用，例如抗凝血藥物，應諮詢專業醫師；黑米含有碳水化合物，糖尿病患者需控制攝取量，並監測血糖變化。

掌握一些訣竅就能把糙米煮的非常好吃；洗米時，輕柔的搓洗米粒，讓外殼有些刮痕，較易吸收水分；大約沖洗三次即可，加入飲用水放冰箱冷藏浸泡至少一整夜；將米瀝乾，加入以1:1.8左右的水量烹煮；水收乾、飯煮好後，輕揉翻鬆米飯，排除多餘的水氣，蓋回鍋蓋燜至少十分鐘。這樣煮就能輕鬆煮出粒粒分明又Q彈、營養健康又美味的黑糙米飯。

照片來源：Yoga WZ Monkey 台東瑜伽場所

