【Yinin Longstay專欄】大寒日怕南風起 當天最忌下雨時／紫地瓜脆片

剛過了大寒，大寒當天是農業重要的指標；這一天若吹起北風，並且天氣寒冷，就表示來年將會豐收；相反的，如果這一天吹南風且天氣暖和，則代表來年作物會歉收；而如果大寒當天下雨，未來整年的天氣就可能不太正常，影響到作物的生長。農人們非常重視大寒這日的天氣，所以「大寒日怕南風起，當天最忌下雨時。」

大寒是二十四節氣中最後一個節氣，除了表示天氣十分寒冷，也是冬季即將結束之際；過了大寒，就要迎來立春，隱約中已可從大自然裡感受到大地回春的跡象，又開始新的循環，冬去春來。此時年味漸濃，傳統上忙著大掃除、除舊佈新、辦年貨，準備迎新年。

大寒的飲食保養，仍維持保陰潛陽，宜增苦，養心養腎。忌生冷食物，宜熱食，以養脾胃。食物的味道可適當濃一些，保持一定的熱量。除了冬季養腎的黑色食物，也可多食用黃綠色蔬菜，如南瓜、胡蘿蔔、油菜、菠菜等。

這個時節是高粱成熟的季節。在台灣專種高粱的金門地區農民，此時正忙豐收；收成的大部分高粱用在釀製遠近馳名的金門高粱酒。高粱可是這個時節裡，頗具特色的經濟作物。另外在大寒盛產的水果為柳丁和草莓；在苗栗大湖等地的觀光草莓園，可以體驗採收的田園樂趣。

冬季對應五行為水，宜多食黑色深色食物，來養腎保養膀胱排水系統。而紫薯與紫心蕃薯（紫地瓜）兩者大不同。紫薯屬於山藥家族，而紫地瓜外皮較光滑、顏色多為紅紫或黑紫，深色果肉，甜度較高，與紫薯的口感和質地有明顯差異。紫地瓜如台農73號、花蓮1號，在台灣全年可產，但因各地栽培策略不同，主要盛產期集中在秋季至隔年春季，約八月至隔年四月；而十二月到三月是雲林、彰化等最大產區的量產期，此時能享用盛產的紫地瓜。其營養豐富富含花青素，抗氧化、護眼、護肝、助記憶、抗發炎，膳食纖維助排便、增加飽足感，以及蛋白質、維生素、礦物質如鉀、鐵與纖維都比其他地瓜含量更高，抗氧化能力極佳的健康食材，有助於腸道健康、穩定血糖、降低膽固醇與體重控制。

紫地瓜的口感較其他地瓜Q彈綿密，在家就能用烤箱或氣炸鍋輕鬆做出新鮮美味的地瓜脆片。連皮一起吃能增加更多纖維，保留更多營養；連皮將紫地瓜刷洗乾淨，用削皮刀整顆慢慢削下厚薄較為一致的薄片，並小心處理別削到手而受傷。花青素怕高溫，並對酸鹼敏感，過度烹煮易流失營養。將削好的紫地瓜薄片或條，拌入冷壓初榨橄欖油，確保每片都裹上油脂，並以適量的海鹽調味；接著盡可能將每片地瓜有空間的分開，放在烘焙紙或烤盤上；相疊會讓地瓜片黏合，若不介意也無妨。烤箱以攝氏180度烘烤約15分鐘，中間取出翻拌翻面再放回烤箱，烤至喜愛的酥脆度，即可取出。出爐後，要忍住別馬上吃，放涼一些不只能增加抗性澱粉，有助減重，口感也較酥脆。執得留意的是，紫地瓜也是澱粉類主食，要與飯量或麵食等代換，避免攝取過多熱量。

