【Yinin Longstay專欄】大雪 冬季賞花／洛神花果醬、花茶

緊接小雪之後，便是大雪節氣；顧名思義，氣溫將更低、氣候也更寒冷。「時積陰為雪，至此栗烈而大，過於小雪，故名大雪。」亞熱帶地區的台灣，平地還不至於降雪，但此時寒流將一波波來襲，不僅會讓農作物、養殖漁業遭受寒害，抵抗力較弱的兒童與長者容易感冒或凍傷，要注意保暖。除了寒流以外，冬季也易受到鋒面影響而降雨，但雨勢大多集中在北部與東部，因此冬季常是中南部缺水的季節；印證了古語「冬天雨，卡貴麻油。」指的就是冬天的雨水比麻油還貴，形容冬天的雨非常珍貴。在台灣北部此時二期稻作收割後，大多進入休耕狀態；南部則可能開始進行一期稻作的育苗。隨著氣溫降低，烏魚群會大批迴游到較為溫暖的台灣海峽，這時也是台灣漁業捕撈烏魚的季節。

雖然冬天給人大地蕭條的感覺，但在冷冷的十一月，可是採收洛神花的盛產期；梅花、茶花更是越冷越開花。休耕的田地種植各色花卉，準備作為來年的綠肥，不僅為寒冬增添朝氣，更成為冬季農村賞花的旅遊活動。此時也是杭菊盛開的季節，從苗栗銅鑼在11月中先盛開，黃、白、粉三色相映成趣的花海，每年都吸引眾多遊客賞花；接著12月台東知本、太麻里，由於氣候的關係，台東杭菊的花期較晚，可持續到12月底。滿足了視覺上的饗宴後，來杯溫熱的花茶暖手，是在冬季最棒的暖心享受。

每到十一月，沿著東部海岸公路隨處可見大紅鮮艷的洛神花萼、頂著粉紅色花朵、在綠葉桿莖上隨著海風搖曳。洛神花的利用價值相當高，花、根、種子都可入藥；其中種子在藥典中記載具有強壯、利尿、輕瀉的功效；果萼則有清熱、解渴、止咳、降血壓等效用；並富含營養如蛋白質、醣類、脂肪、維生素A、C、 鐵、鈉、蘋果酸、花青素、黃酮素、多酚等。去子實後新鮮的果萼富含蘋果酸，最適合製成果醬、果汁、果凍、茶包、蜜餞及茶飲；加糖發酵還可釀酒；而未熟的果萼可以作為醋的原料或當蔬菜，嫩葉生熟皆可食用；幹莖有纖維可作為紡織、造紙用途。 因此洛神花可說是養顏美容、調整血脂、維護肝臟健康、解熱、抗高血壓、保養肝臟、平衡體內酸鹼值的聖品。

洛神醬做法為，將去除子實後的新鮮果萼沖洗乾淨去掉沙土，放入深鍋中直至放滿，還未入鍋的果萼可稍後再加入；鍋中先加入糖至蓋滿上層果萼的份量，不需加水，蓋上鍋蓋，中小火慢慢燉煮。期間請不停得翻攪，以免鍋底燒焦。果萼會漸漸排出水份並縮小體積，此時可再慢慢加入尚未下鍋的果萼；翻攪熬煮至所有果萼皆軟化成膠泥狀，小心因滾沸而噴出的醬汁，以防燙傷；試試味道並調整糖量至喜愛的酸甜度，即可關火；趁熱盛裝進乾淨的玻璃罐中，蓋緊倒放使其成真空狀態，以利長久保存。放涼後即可冷藏。

煮好的洛神花醬，可直接兑水成花茶飲用，或當作果醬、調味品都非常合適。照片中是將洛神花醬裝進玻璃杯的三分之一，加進氣泡水與些許蜂蜜至滿杯，攪拌均勻，便是美味的洛神花氣泡飲。

