【Yinin Longstay專欄】小寒大冷人馬安／黑豆芝麻奶

冬至剛過，最冷的小寒將在約兩週後來臨。冷空氣頻繁南下，氣溫持續降低，雖然名為小寒，實際常比大寒還冷；小寒大寒期間，是氣候最寒冷的時期。俗諺「小寒大冷人馬安」，指冬至後的小寒節氣，天氣應寒冷，人畜才平安不會有災疫。一年中最冷的小寒，如同月相週期的新月，也是暖身進補、休養生息、內觀自省的時節；保養身心，激發創造力與靈感、萌發新的期許及目標；休養生息培養戰力、內觀靜心，傾聽內在。黃帝內經説明此時節「早臥晚起，必待日光」，提醒大家早睡晚起，並最好等到太陽出來後再起床，正是可以光明正大賴床養睡眠的好時機。因此小寒時節，沉澱身心，安定內在，為自己立下新目標，讓身心好好準備為下個階段努力，蓄勢待發。

天氣雖然寒冷，但仍需維持適度的運動習慣，舒筋活絡氣血，暢通氣脈，人的抗寒能力自然提升，瑜伽、太極、散步、慢跑等，都是適合冬季的運動；但此時適度運動，留意運動前的暖身及運動後的保暖，以免中醫認為損陰津及寒邪侵襲。

小寒後就進入一年尾聲農曆十二月，也稱臘月，即在歲末感謝神明和祖先的恩賜；因此小寒大寒期間，農曆臘月八日有吃臘八粥的習俗；用多種穀物、豆類、乾果和蜜餞等豐富食材熬製而成的粥，以慶祝豐收、祈求平安；也有吃了臘八粥就不怕寒冬的傳統，是冬季裡溫暖又充滿祝福的應景美食。食材豐富，常用具健脾、補氣養血的小米、糯米、紅豆、花生、紅棗、桂圓、蓮子、核桃、栗子等，各地做法不同，有甜有鹹；由於含糖量和高澱粉，糖尿病患者和腸胃不適者需適量，或替換食材或減少份量。

寒冬這段時間最適合溫補養腎，可多吃一些溫熱、黑色食物來滋養身體，防止冷空氣對人體的侵襲；如熱性食物辣椒、肉桂、花椒等；溫性食物蔥、生薑、大蒜、南瓜、茴香、香菜、韭菜、大棗、桂圓、荔枝、栗子、核桃、杏仁等。黑色食物有益肝補腎、活血養顏、延緩衰老等功效，如黑木耳、黑豆、黑芝麻、黑棗、黑糯米等。「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開處方。」在小寒期間補身也建議適時地吃點涼性的食物避免上火。

黑豆營養豐富，富含優質蛋白質、膳食纖維、維生素A、B群、葉酸和鉀、鈣、鐵等礦物質，及花青素、異黃酮抗氧化，能促進腸道蠕動、保護心血管、穩定血糖、抗衰老、調理荷爾蒙和增強免疫力，是營養價值極高的超級食物。而黑芝麻富含健康不飽和脂肪、膳食纖維、蛋白質、鈣、鐵、鎂等礦物質，以及抗氧化物芝麻素和維生素E，助骨骼健康、抗氧化、改善便秘、安眠，特別適合素食者補充鈣與鐵，更是優質油脂來源。

洗淨後的黑豆與黑芝麻與少許糙米泡水冷藏隔夜，濾掉水分後，重新加入約四至六倍的飲用水入鍋中，連同去籽的紅棗、枸杞或龍眼乾提升甜味，加蓋但留些縫隙，中小火熬煮或蒸煮至黑豆軟爛。待溫度稍降，倒入調理機攪打至濃郁滑順，不過濾，全豆利用以保留完整營養與纖維。冷藏可保存三天，或分裝冷凍保存至多兩個月。享用時可再加點溫暖的肉桂，是冬季安神安眠的飲品。

