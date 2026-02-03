【Yinin Longstay專欄】立春，春天後母面／綠花椰水炒黃豆芽 3

隨著大寒過後，白天氣溫漸漸溫暖，感覺冬天的結束，春天的到來。一年之計在於春，立春為二十四節氣之首，迎新、生發、啟動，萬物復甦，此時開始生機勃勃，萬物蠢蠢欲動；冬春季節轉換之際，乍暖還寒、日夜溫差大，氣溫逐步回升，但仍寒冷多風。此時天氣陰晴不定、冷暖無常，因此有「春天後母面」的形容；空氣濕度增加，也需防範春睏與寒氣侵襲。

『春睏秋乏夏打盹』是人體依循四季規律，自然的調節反應；經歷嚴寒冬季後，身體易處於營養素缺乏、免疫力較低的狀態，當春天來臨時，血液循環和新陳代謝跟著氣溫回暖而速度加快，身體耗氧量增加，供應大腦的氧氣量減少，就容易讓人感到懶洋洋、精神渙散，或老是睡不飽，甚至還越睡越累的現象產生。春睏常見嗜睡、疲憊、注意力無法集中、無精打采、腸胃不適等症狀。雖然是正常的生理現象，但若無法自行以運動和飲食影養調節，影響精神和工作情緒，對生活產生困擾，則需留意可能是疾病警訊，建議尋求專業醫療協助做進一步詳細檢查，以免延誤治療。

黃帝內經「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎。」春對應五行屬木，養肝防燥，飲食宜清淡，可多攝取辛甘發散食物如韭菜、豆芽、香菜等，避免過量食用酸收之味。因此春睏預防保養可多攝取蛋白質，增強免疫力、強健體力；並且對應五行多食用綠色食物保養肝臟；深綠色食物富含多種營養素，養肝還具有促進代謝、降低膽固醇、控制體重等，多吃一些花椰菜、綠色葉菜來保養身體。春天適合清淡、易消化的飲食，少吃油膩、油炸、燒烤等易上火的食物，有助於重整腸胃機能；枸杞、紅棗等性味甘平的食材，同時具有健脾養胃、護肝的功效。避免生冷食物，以防寒氣濕氣聚集在體內，加重脾胃負擔。

綠白花椰菜是高纖、低卡富含營養的超級食物；富含維生素C、K、A、葉酸、鈣、磷及膳食纖維；含十字花科營養成分具有極佳的抗氧化、抗癌、解毒及免疫調節功效；護眼護膚、強健骨骼、幫助消化。而綠花椰菜的維生素A、C及蛋白質含量，通常高於白花椰菜。花椰菜為十字花科，由於含碘，甲狀腺功能亢進患者不宜大量食用。立春之際，一盤清爽的無油煙料理水炒蒜香青花椰菜黃豆芽，很適合萬物甦醒，如青綠蔬菜蓬勃生發的此時，讓身心也跟著欣欣向榮蓬勃生發。

花椰菜的莖含有豐富纖維素，整株食用營養更完整。清洗時，去除外葉並整顆浸泡沖洗，接著抓著花梗上下晃動讓蟲子脫離，最後從莖切成小朵，減少花朵掉落，再以溫和流水沖洗一次，便完成清洗，即可備用下鍋。鍋中放入水鋪滿鍋底即可，放入蒜末、堅果碎可增添香氣，煮滾後放入清洗好的豆芽菜與花椰菜，加點鹽調味，蓋上鍋蓋大火煮滾至散發香氣，約三分鐘內，不宜烹煮過久以保留營養；開蓋熄火，加入初榨橄欖油，翻拌均勻，油脂促進維生素A等脂溶性維生素的吸收。出鍋呈盤可撒點枸杞或辣椒增添色香味。

