YOASOBI才宣布10城巡演！維基驚見「台北大巨蛋演出日期」

YOASOBI擁有超高人氣。翻攝IG@yoasobi_staff

日本超人氣雙人組合YOASOBI昨（30日）在沖繩演唱會尾聲投下震撼彈，正式宣布啟動《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027》，將到訪包含台北在內的亞洲5座城市，以及日本5大城市，總計10場演出，是他們出道以來規模最大的巡演，如今有網友發現，維基百科竟悄悄更新，出現他們在台北大巨蛋的演出日期。

2月演唱會喊話「想站更大場地」 已提前場勘大巨蛋

YOASOBI今年2月才於台北小巨蛋連開兩場，門票秒殺，演唱會上兩位成員Ayase、ikura就曾表示：「希望下次能站上更大的場地。」並透露已前往台北大巨蛋場勘。

如今巡演公布，粉絲推測台北站幾乎可確定落在大巨蛋，甚至有網友發現維基百科已經出現YOASOBI大巨蛋演出日期是2026年5月16日，雖然官方尚未公布，但討論度瞬間飆高。

YOASOBI即將展開巡演。翻攝YOASOBI X

有望成首組攻大巨蛋日本歌手 台灣粉絲準備搶票大戰

YOASOBI這次巡演採巨蛋與體育場等級，象徵他們從2019年出道至今的人氣已全面席捲亞洲。目前巡演僅公布城市名單，官方尚未釋出台北站的日期、購票與場地資訊。不過隨著大巨蛋啟用，越來越多國際巨星有望來台開唱，YOASOBI 很可能將成為首組攻上大巨蛋的日本歌手，今年初的台北演唱會締造秒殺紀錄，也讓粉絲預測未來的大巨蛋場次勢必引發更激烈的搶票大戰。



