YOASOBI 登臺北大巨蛋有譜 明年起挑戰亞洲十大巨蛋與體育場巡演

YOASOBI宣布舉辦橫跨亞洲十個城市的巨蛋以及體育場巡演。 圖／官方Ｘ

日本超人氣組合YOASOBI再創新紀錄！他們正式宣布2026年將啟動史無前例的「YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027」，成為首組挑戰亞洲十大巨蛋及體育場巡演的日本藝人。這場巡演將橫跨包含東京、大阪、名古屋、福岡、北海道，以及台北、首爾、香港、新加坡以及另外一個尚未發表的城市。

昨晚（11月30日）在沖繩完成全國巡迴「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」的最後一站，總計14個都市共議40場演出圓滿落幕。本次巡演以「想更貼近大家傳遞音樂」為核心概念，發展出僅在小會場才能呈現的舞台設計與氛圍。

而這次亞洲全新巡演規模再升級，不僅象徵YOASOBI在亞洲市場的超人氣，也是他們全新挑戰。詳細日程與售票資訊預計將於近期揭曉，沒意外的話也將成為首組在臺北大巨蛋開唱的日本雙人組合。