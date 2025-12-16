YouBike三地方不能騎！違者恐被停權、罰款

隨著YouBike使用率增加，隨處都能見到民眾騎乘、穿梭街巷，不過要留意有些地方是不能行駛的，否則恐怕會觸法挨罰。

由於YouBike無須考取駕照，許多民眾在沒有完全了解交通規則的情況下就騎車上路，導致違規情形頻傳。新北市交通局提醒，YouBike不論是一般自行車或是電輔車皆屬「慢車」，原則上禁止在人行道、騎樓及斑馬線上騎乘，僅限設有「行人與自行車共道」標誌的路段通行，且必須禮讓行人，違者最高可罰1200元並記點停權。

三地方要留意 違者恐罰1200元

交通局指出，無論是YouBike 2.0腳踏自行車或是YouBike2.0E電動輔助自行車均屬「慢車」，原則上禁止騎乘在人行道及騎樓上。僅設有「行人與自行車共道」標誌或標線的路段，才開放YouBike騎乘，且需優先禮讓行人，違規者將依《道路交通管理處罰條例》第74條，處300元至1200元罰鍰，並列入北北桃公共自行車違規記點。

騎士若騎上斑馬線也違規，因為斑馬線屬行人專用，任何車輛皆不得行駛，因此使用者必須下車牽行，違者將依道交條例處以罰鍰。

北北桃實施違規記點 最重恐停權2年

為提升YouBike使用者的安全騎乘概念，塑造良好的騎乘文化，確保行人及騎士的安全。自2024年7月起，北北桃3縣市開始實施公共自行車違規記點與停權機制。

針對闖紅燈、雙載、車道上逆向行駛、未禮讓行人、騎乘騎樓、騎乘一般人行道、行進間使用手機等危險行為，將進行記點處罰。累計違規滿3點將停權14天，滿7點則停權1年。若涉及毒駕或酒駕，騎士除面臨刑責外，會員帳號得停權2年，且停權期間全台YouBike皆無法租借。

2026年新制上路 未投保不得租借

自2026年1月1日起，YouBike會員及單次租車者，若未投保免費的公共自行車傷害險，將於台北市、新北市及桃園市無法租借YouBike2.0以及2.0E。

交通局強調，此傷害險由政府負擔全額保費，使用者無須付費。民眾若騎車出意外時，造成死亡、失能及住院等情形，可憑醫療收據等文件，向保險公司申請理賠，最高理賠金額達100萬元。因此，呼籲使用者盡速前往官網投保，以免影響權益。

「友愛接力計畫」贈5元騎乘券

為緩解熱門站時常出現「借不到車、還不了車」等困擾，北北桃將於2026年1月1日至6月30日，同步推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫。

YouBike會員無須額外登錄即具參加資格，只要從無位場站借出2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車場站，均可獲得5元電子騎乘券獎勵。一個會員帳號10分鐘內最多可獲得2次獎勵，電子騎乘券將在當日完成還車後，隔日早上7時前發送至會員帳號，可以折抵下一次的費用。