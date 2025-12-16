YouBike光復糖廠站正式啟用 花蓮觀光處：綠色運具網絡更臻完整 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為協助光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖災害後恢復交通運作，花蓮縣政府今（16）日指出，日前與YouBike公司以公私協力模式推動YouBike 2.0公益建置計畫，由YouBike公司捐設10處公益站點、投入150輛公共自行車，並於115年2月底前提供前30分鐘免費服務，以滿足災後居民日常通勤與生活移動需求，第10個站點「光復糖廠站」已正式啟用。

花蓮觀光處說明，目前投入營運的9處站點分別位於台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心，以及光復鄉民代表會等生活與教育核心區域，啟用後已迅速融入當地交通系統，協助居民維持通勤、就學與採買等基本行程，並強化市區與部落之間的銜接。

「在既有站點運作穩定的基礎上，第10站光復糖廠站亦已完成建置並已正式啟用。」觀光處提及，光復糖廠為當地重要觀光與文化據點，是串連火車站、市區與馬太鞍景區的關鍵節點，更在中繼屋設施旁；新站投入後將使光復鄉的綠色運具網絡更臻完整，便利居民與遊客多元使用。

「YouBike 2.0公益站點的快速導入有助改善災後交通不便，提供低碳、彈性且可隨借隨還的代步方式，提升生活便利性。」花蓮觀光處長余明勲補充，本次站點布設以「先滿足民生、再串聯觀光」為目標，新站的加入可同步優化生活動線並帶動地方旅遊動能；待光復糖廠站上線後，全鄉10站將全面到位，縣府與YouBike公司也會持續依使用情形調整車量及服務量能，打造更完善的在地交通環境。

花蓮縣府說明，本次公益捐設採用全國一致的YouBike 2.0系統，會員資格互通、車輛操作方式相同，民眾可持電子票證或手機App掃碼租借，並即時查詢站點與車輛資訊。費率方面，公益方案期間提供前30分鐘免費，前4小時每30分鐘12元，4小時後採累進費率，讓居民在災後以更友善、可負擔的方式使用服務。

照片來源：花蓮縣府

