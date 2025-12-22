YouBike免費政策引領城市邁向淨零新生活

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市為實現「2050淨零碳排」的永續城市願景，近年來大力推動低碳交通建設。臺北市長蔣萬安自上任以來，兌現重要競選承諾，於113年2月28日推出YouBike「前30分鐘免費」政策，使公共自行車迅速成為市民最有感、使用度最高的便捷交通方式，為臺北邁向綠色運輸奠定關鍵基礎。



YouBike 免費政策上路後，使用量呈現爆炸性成長，日均租借次數從原先的12.6萬次大幅提升至19.9萬次，成長幅度高達58%。數據顯示，YouBike在一年半內使用人次突破1億，並在114年8月成功跨越累計4億騎乘里程碑。如今每日超過20萬人次仰賴YouBike 代步，不僅服務臺北市民，更有效串聯基隆、新北、桃園跨區通勤族，顯示大臺北生活圈正逐步形成以低碳交通為核心的通勤文化。民調指出，市民對YouBike的整體滿意度高達 96%，充分肯定市府的施政成效。



為滿足龐大運量需求，市府三年來持續投入資源擴增服務量能。目前已建置1,710個租借站、投入24,744輛車，並將站點平均距離縮短至僅150公尺，讓民眾步行3分鐘內即可取得車輛。市府規劃於115年達成2,000站、26,500輛 的目標，使公共自行車服務更密、更近、更便利，完整滿足市民生活「最後一哩」移動需求。



臺北市在交通科技與應用上持續走在全國前端。市府於 113年8月30日與新北同步推出電動輔助自行車 YouBike2.0E。此外，更在114年於國立臺灣大學導入全國首創電輔微型調度車，大幅提升校園內的補運效率，展現臺北在交通管理上的創新能力。



臺北市亦積極落實 ESG 精神，與內科企業共同推進永續交通。其中，宏明建設與雅光公司率先響應，以捐贈公共自行車站與車輛行動支持綠運輸。退場的 YouBike 1.0車輛也在市府協調下，捐贈至友邦 「聖克里斯多福及尼維斯」，賦予舊車在國際合作中新的價值。



蔣萬安市長表示，上任三年來，透過免費政策、量能擴增、科技創新、安全強化與國際合作，臺北的公共自行車服務已全面升級。未來，市府將持續優化騎乘環境，打造更安全、更便利、更永續的交通網絡，引領臺北邁向淨零碳排的嶄新生活。