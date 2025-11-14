YouBike全台官網15日凌晨系統更新 多項功能將暫停使用

為提升服務穩定度與使用體驗，YouBike 微笑單車全台官網將於15日凌晨2時至2時30分更新系統， 更新期間部分功能將暫時無法使用。（張珈瑄攝）

為提升服務穩定度與使用體驗，YouBike 微笑單車全台官網將於15日凌晨2時至2時30分更新系統， YouBike營運團隊指出，更新期間部分功能如掃碼租車功能、會員註冊與會員登入等，將暫時無法使用，提醒民眾提前留意相關操作需求。

營運團隊表示，此次更新預計約30分鐘，部分功能將暫時無法使用，本次更新影響的功能包含掃碼租車功能，將無法借車，但還車與扣款作業不受影響，可正常歸還車輛；會員服務如會員註冊與會員登入、交易紀錄查詢、公共自行車傷害險相關作業如投保、退保或修改個人資料；其他服務像是站點地圖查詢、滿站增時，提醒民眾提前留意相關操作需求，。

營運團隊提醒，期間若造成民眾不便，敬請見諒，更新結束後所有服務功能將立即恢復正常運作，如需更多資訊，請至 YouBike 全台官網查詢或洽YouBike 24小時客服專線。

