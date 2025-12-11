YouBike全面納保 北市交通局：未投保不能租借

台北市交通局宣布，YouBike全車種全面納保。(記者李叔霖攝)

台北市交通局11日宣布，自115年元旦起，無論YouBike 2.0或YouBike 2.0E，全面實施投保免費公共自行車傷害險，也將未提供傷害險保障的「單次租借（臨時會員）」一併納入，讓所有YouBike使用者都能享有一致安全保障。運輸管理科科長謝霖霆表示，目前投保率達到九成，剩下一成也提供相關保障，115年元旦起全面納保未投保不能租借。

北市交通局指出，台北市自113年2月28日實施YouBike前30分鐘免費優惠措施後，YouBike每日使用次數呈現顯著成長，總體使用次數相較政策實施前成長超過58%，平均每日有超過20萬人次以YouBike代步。此外，北北桃自113年7月1日起，實施投保傷害險才可租借「YouBike 2.0E」。

北市交通局進一步指出，YouBike整體騎乘投保率已從113年6月的78%，大幅提升至114年10月的90%，由此顯示，騎乘安全意識及保障需求日益增加，現在北北桃共同推動全面納保，讓民眾騎乘YouBike保障更完整。公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費。

民眾騎乘公共自行車發生意外事故時，倘若造成死亡、失能及住院等情形，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額達到100萬元（未滿15足歲者依規定）。微笑單車行銷經理兼發言人林苑毓表示，騎乘者與投保人必須同一人，否則理賠時保險公司無法認定。

北市交通局強調，傷害險屬於人身保險，必須採取實名制登錄，請民眾務必透過兩種管道，儘速完成投保作業，YouBike官方網站或下載YouBike官方APP，登入會員後，進入「公共自行車傷害險」專區填寫資料，登錄資料（身分證字號、生日等）務必與實際騎乘者為同一人，以便確保理賠權益。