YouBike公益進駐花蓮光復鄉 10站點到位、前30分鐘免費

馬太鞍溪堰塞湖溢流災區持續復原中，微笑單車公司提出公益方案，在光復地區投入150輛車、設置10處站點，第10站「光復糖廠站」近日建置完成啟用，方便居民上班、上課、外出採買，到明年2月底前，享前30分鐘免費。

投入營運的站點分別是，台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心以及光復鄉民代表會等生活與教育核心區域，第10站「光復糖廠站」近日完成建置啟用。

縣府觀光處說，光復糖廠為當地重要觀光與文化據點，是串連火車站、市區與馬太鞍景區的關鍵節點，更在中繼屋設施旁，啟用後可使光復鄉的綠色運具網絡更完整，便利居民與遊客多元使用。

觀光處長余明勲表示，本次站點布設以「先滿足民生、再串聯觀光」為目標，新站的加入可同步優化生活動線並帶動地方旅遊動能；全鄉10站已到位，縣府與YouBike公司將持續依使用情形調整車量及服務量能。

縣府說，微笑單車光復鄉公益捐設，採用全國一致的YouBike 2.0系統，會員資格互通、車輛操作方式相同，民眾可持電子票證或手機App掃碼租借，可即時查詢站點與車輛資訊。公益方案期間提供前30分鐘免費，前4小時每30分鐘12元，4小時後採累進費率。YouBike公司於「花蓮縣政府災區復原重建中心（中正路一段127號）」設有客服駐點，也可透過「YouBike東台灣粉絲團」洽詢。

觀光處說明，首波YouBike公共自行車公益方案預計持續至明年2月28日，會視施行狀況，向中央爭取經費延續或擴大至鄰近鄉鎮，結合觀光、文化及在地產業，帶動觀光與地方經濟。

