YouBike單車公益前進花蓮光復 設10站點前30分免費

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）馬太鞍溪堰塞湖溢流災區持續復原中，微笑單車公司提出公益方案，今天起在光復地區設置10處站點、投入150輛車，即日起啟用；前30分鐘免費，並於光復設置駐點服務站。

洪災造成居民交通工具受損，花蓮縣府規劃巡迴巴士，提供在地民眾往返光復市區、車站或學校等站，YouBike公司提出公益方案，全額負擔系統建置及投入車輛，今天下午舉行啟用儀式。

YouBike公司協理蘇聖雄表示，得知花蓮馬太鞍溪堰塞湖重大災害後，公司內部立即研議能夠實際協助地方的方式，最終決定提出公益捐設方案，以公共自行車系統，支持花蓮災後交通及生活機能恢復。

花縣府觀光處長余明勲表示，10處站點目前已完成9處，包含台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會等，另有1處規劃中。

觀光處表示，每個站點按需求設有10、20、30個停車柱，台鐵光復站需求量大，會設置40個停車柱，前30分鐘免費，前4小時每30分鐘新台幣12元，4小時後採累進費率，使用悠遊卡或綁定手機APP付費。

為協助在地「新用戶」註冊使用，微笑單車也提供客服駐點服務，在花蓮縣政府災區復原重建中心或洽「YouBike東台灣粉絲團」。

觀光處說明，首波YouBike公共自行車公益方案預計持續至明年2月28日，會視施行狀況，向中央爭取經費延續或擴大至鄰近鄉鎮，結合觀光、文化及在地產業，帶動觀光與地方經濟。（編輯：陳仁華）1141126