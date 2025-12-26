YouBike坐墊被反轉180度！官方揭「通關密語」 全場嚇壞：一票人繼續騎

YouBike坐墊反轉180度代表「報修」。圖／翻攝自youbike_tw IG、YouBike大台北粉絲團 臉書

在不少人租借YouBike（微笑單車）時，可能會看過有些腳踏車的坐墊向後轉180度，不少民眾相當好奇這代表什麼意思？對此，Youbike官方在YouTube指出，這是「報修」的通關密語。影片曝光後，引發網友熱議。

租借YouBike（微笑單車）時，可能會看到有些腳踏車的坐墊向後轉180度，有民眾好奇這代表什麼意思？對此，YouBike在IG發布一則影片，指出這是一個「報修」的通關密語，如果民眾在租借時，覺得騎乘上有問題，可於5分鐘內還車到原本的場站。

YouBike接著說，在歸還後要記得將腳踏車坐墊調到最低，並且反轉180度，使用YouBike APP通報維修，或是致電客服人員。消息曝光後，引發網友熱議，不少人驚呼長知識，「欸？我都轉回來騎走欸」、「我上次轉回來騎欸」、「我都反過來繼續騎」、「謝謝官方的宣導，真的很多人都直接轉回來」。

另外，也有人分享親身經驗，呼籲千萬不要拿生命開玩笑，「我之前借了一台，借完發現落鏈結果一路嚕回家」、「我之前有騎到一台怪怪的，我就把他轉後，結果剛走就有人轉回來騎走了」、「每次我騎椅子反過來的，都是壞掉的」、「我上次就是看到坐墊是反的，我想說誰那麼無聊結果下一秒騎一個摔車」。



