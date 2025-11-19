YouBike年營收7.4億、保費僅987萬！許淑華批保障不足：僅22%事故獲理賠

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員許淑華日前質詢時指出，臺北市公共自行車 YouBike去年營收高達新臺幣7.4億元，但攸關全體使用者安全的保險費用卻僅有987萬元，近三年來 YouBike 事故案件數高達1,722件，實際理賠件數卻只有387件，理賠率僅約22.5%，許淑華要求北市府正視「行的安全」，協調微笑單車公司擴大保障範圍。

YouBike營收7.4億保費僅987萬，台北市議員許淑華要求擴大保障範圍。(翻攝自許淑華粉專)

許淑華表示，臺北市府與微笑單車簽訂多項營運契約，總金額高達數億元，且113年還補貼3.7億元。同時，微笑單車的營運收入逐年攀升，從111年的4.1億元成長至113年的7.4億元，獲利豐厚，但113年繳給市府的權利金卻僅2,861萬元。

在保障使用者安全方面，許淑華指出，微笑單車113年的投保費用僅約987萬元，且條件嚴苛，使用者必須在住院、失能、死亡等三種情況下才能獲得最高100萬元的理賠。

許淑華認為，數據顯示隨著 YouBike 騎乘人次節節上升，事故案件數也隨之增加。從112年到今（114）年11月，YouBike 通報事故案件數總計已達1,722件，但最終僅理賠387件。她批評，如此嚴苛的理賠條件，使這項保險對大部分因意外受傷的使用者來說，保障形同虛設。

許淑華更透露，市府曾針對此問題開會，最後卻以「道德風險、損失率高」為由，僅決議更改保險名稱為「公共自行車特定給付傷害險」，而不碰保障內容，形同規避責任。

許淑華強調，YouBike 本質屬於公辦民營，北市府每年高額補助業者，就有義務讓市民騎得安心。許淑華要求，北市府應立即協調微笑單車，擴大保險範圍，放寬理賠項目，讓不慎發生意外致傷的使用者，都能獲得最基本的保障。她認為，YouBike 是市民不可或缺的交通工具，絕不能變成風險炸彈。

