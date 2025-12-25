YouBike座墊反轉藏玄機 官方曝「故障暗號」民眾卻騎走

隨著各縣市YouBike租賃站普及，不少民眾發現部分單車座墊呈現180度反轉狀態。官方小編近日在社群平台揭曉答案，這其實是車輛故障的通關密語，提醒使用者該車待維修。貼文引發討論，有網友坦承曾將座墊轉正後騎走，也有人抱怨遇到有心人士故意反轉座椅佔車。

YouBike座墊反轉藏玄機。（圖／翻攝自＠youbike_tw IG）

YouBike小編日前在IG發文並以影片說明，當使用者在租賃站看見座墊反轉的車輛，代表該車可能存在問題需要維修。小編進一步解釋，若民眾騎乘時遇到故障車，也可自行將座墊調至最低後反轉180度，再透過APP維修通報或致電客服，收到通知後就會派員前往處理。

貼文曝光後，不少網友分享親身經歷，有人留言表示「欸？我都轉回來騎走欸」、「我之前借了一台，借完發現『落鏈』結果一路嚕回家」、「很多台的煞車都很鬆，真的有點危險」。部分網友則氣憤指出遇到惡劣行為，「有人會故意這樣為了讓自己一直都有車能騎」、「我之前遇到一整排都用反的，應該是故意的吧」。

針對網友反應，小編在留言區回覆建議，為了安全著想，還是租借座椅沒有被反轉的車。此通關密語曝光後，讓許多使用者恍然大悟，原來座墊反轉並非惡作劇或不小心碰到，而是具有實際維修通報功能的標示。

