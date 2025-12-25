YouBike座墊為何被180度反轉？官方揭「通關密語」 一堆人竟騎走了

停放在租賃站的Ubike有些座椅被反轉180度，原來那可能是故障車。（翻攝自IG／@youbike_tw）

由於各縣市陸續建置YouBike租賃站，開始有愈來愈多人騎乘代步，但你可能不一定知道，為什麼有些單車的座墊是180度反轉？YouBike小編近日在社群發文解答，原來這代表車輛可能有問題待維修。貼文引發熱議，不少網友表示，「我都轉回來騎走欸」、「借完發現『落鏈』結果一路嚕回家」；也有網友氣著說，「有人會故意這樣，為了讓自己一直都有車能騎」。小編則提醒，為了安全著想，還是租借沒有被反轉的車喔！

不少人到YouBike租賃站會發現，YouBike有的座椅是正向，有少數的反轉，是惡作劇，還是不小心被反轉了？怎麼樣才能轉正？轉正就可以使用了嗎？YouBike小編日前在IG社群平台發文並以影片呈現表示，YouBiker在場站有看到「座墊反轉」的車子代表車輛可能有問題待維修喔！這是不可不知YouBike的通關密語。

廣告 廣告

小編表示，如果遇到故障車，YouBiker也可以自行將座墊調至最低後反轉180度，再使用APP維修通報或致電客服，YouBike收到通知就會派員前往維修。

貼文一出，網友紛紛留言提到，「欸？我都轉回來騎走欸」、「我之前借了一台，借完發現『落鏈』結果一路嚕回家」、「很多台的煞車都很鬆，真的有點危險」；也有網友說遇到惡劣的行為，「有人會故意這樣為了讓自己一直都有車能騎」、「我之前遇到一整排都用反的..應該是故意的吧」。

不過，小編回覆網友留言，建議「為了安全著想，還是租借沒有被反轉的車喔！」

更多鏡週刊報導

方向燈有閃6下噴1200元！駕駛扯「自動彈回」抗罰 法官這理由打臉

傷者尋「救命恩人」！ 台大急救醫師父女檔：救人是天職沒有考慮危險

睡不好其實是腸道在作怪？專家教3招恢復腸道平衡 改善睡眠品質