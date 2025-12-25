YouBike座墊被反轉180度 官方曝原因 竟一堆人騎走

YouBike微笑單車在多個縣市普及，越來越多人租借YouBike代步，民眾都曾看過單車座墊被反轉180度，質疑遭惡搞，對此官方在社群發文解答，這其實是YouBike的通關密語，在場站上有看到「座墊反轉」的車子，代表車輛可能有問題待維修。貼文引發討論，許多網友透露，很常看到有人把座椅轉回來後就騎走。

一名網友曾在Threads上傳照片，YouBike站點剩下一台電輔車，不過座椅被前後反轉，原PO忍不住發文批，「上個用車的人，你一定要這麼惡質嗎？」

貼文引發討論，有網友透露，「可能代表這台車故障」、「對方是好心告訴你這輛車壞了」；不過也有網友表示，「借了2次反轉椅墊的，騎起來都很正常。」

對此，YouBike官方IG日前發文說明，在場站上有看到「座墊反轉」的車子，代表車輛可能有問題待維修；租借YouBike後，如果覺得騎乘有問題，可於5分鐘內還車到原本的場站，將座墊調到最低並反轉180度；接著使用YouBike App通報或致電客服人員，YouBike就會派員前往維修。

不少民眾留言驚呼長知識，「我都轉回來繼續騎」、「原來如此，我之前把它還轉過來」；也有網友表示，「很常看到座墊是反的，還是有人把它轉正騎走」、「之前騎到一台怪怪的，我就把座墊往後轉，結果馬上有人轉回來騎走。」

另外有網友提到，有時候會看到整排單車的座墊都是相反的，「不知道是真的全部都故障，還是有人故意亂轉。」

