YouBike座墊「反轉」不是惡作劇 內行揭密隱藏暗號：租了保證後悔

當你在街頭的 YouBike 租賃站尋找代步工具時，是否曾發現某些車輛的座墊被「180 度大轉向」，看起來像是不起眼的惡作劇？其實，這並非單純的惡搞，而是 YouBike 使用者與維修人員之間長年默契下的「神祕通關密語」。YouBike 官方近期透過社群平台發文提醒民眾，若看到座墊反轉的車輛，千萬不要強行轉回並租借，以免身陷安全風險。

隱藏在座墊下的警示：車輛待修中

根據 YouBike 官方在 IG 釋出的衛教資訊，將座墊「反轉」其實是系統內部的故障標示。當車輛發生鍊條脫落、煞車失靈、輪胎破裂或其他機械故障時，前一位使用者或熱心的市民會將座墊高度調至最低，並將其向後旋轉 180 度。這個動作等同於掛上「維修中」的告示牌，讓後續的使用者一眼就能識別該車狀況不佳，避免租借到瑕疵車而發生危險。

停放在租賃站的Youbike有些座椅被反轉180度，不是惡作劇，而是提醒故障車的暗號。（翻攝自IG／@youbike_tw）

誤借故障車的尷尬：網友血淚史引共鳴

這項「通關密語」在社群引發了廣大討論，許多網友紛紛分享自己的慘痛經驗。有民眾苦笑表示，過去以為座墊反轉只是有人調皮，沒想到租借後才發現鍊條鬆脫，最後落得「一路嚕回家」的尷尬下場；也有人提到曾借到煞車過鬆的車輛，險些釀成車禍。官方小編對此特別強調，為了行車安全，租借前應優先選擇座墊方向正常的車輛。

防範「假故障、真霸佔」的私心行為

除了真正的維修需求，也有網友在評論中揭露了不文明的現象。部分使用者為了確保自己下班或回程時仍有車可騎，會刻意將正常的車輛座墊反轉，營造故障假象以防他人租借。這種「霸佔公物」的行為不僅損害大眾利益，也增加維修人員空跑的負擔。

故障通報：讓「密語」更有效率

YouBike 官方建議，若使用者在騎乘過程中發現問題，除了隨手反轉座墊建立視覺警示外，最理想的做法是透過 YouBike 官方 APP 的「故障通報」功能進行登記，或撥打客服電話告知車號與站點。這樣維修團隊就能迅速精確地定位問題車輛，維持系統整體的良率與安全性。

