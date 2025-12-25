YouBike座墊180度反轉是什麼意思？小編親自解惑：通關密語不可不知

許多人到了YouBike站點後，看到座墊被反轉180度都相當不解，如今小編親自出面為大家解惑。新北市交通局提供



隨著各縣市陸續建置YouBike租賃站，越來越多人選擇透過腳踏車代步，不過有許多網友表示，常常到租賃站後發現少數YouBike的座墊是180度反轉，引起網路熱議。近日YouBike小編在社群發文為大家解解惑，看到「座墊反轉」，就表示車輛可能有問題待維修。

近年來YouBike逐漸成為民眾日常通勤的代步工具，不過許多人到YouBike站點後，偶爾會看到部分YouBike座墊被180度反轉，網路上也經常有網友發文詢問座墊反轉的用意。

廣告 廣告

近日YouBike小編終於出面解惑，並以影片呈現表示，如果民眾在YouBike站看到座墊被180度反轉，就表示車輛有問題待維修，如果民眾遇到座墊未反轉、實際上卻有故障情形的車，也可以自行將座墊調至最低後反轉180度，再用APP維修或致電客服，YouBike收到通知後就會派員前往維修。

貼文發布後，許多網友紛紛留言表示「欸？我都轉回來騎走欸」、「我之前借了一台，借完發現『落鏈』結果一路嚕回家」、「很多台的煞車都很鬆，真的有點危險」；也有網友不滿表示「有人會故意這樣為了讓自己一直都有車能騎」、「我之前遇到一整排都用反的..應該是故意的吧」。對於有網友表示自己會轉回來照騎，小編也回覆網友留言，建議「為了安全著想，還是租借沒有被反轉的車喔！」

更多太報報導

韓國IP《Alien Stage》快閃店寫「中國台灣、用五星旗」 LaLaport南港：終止合作

警平安夜駐守車站、信義商圈… 收高中生「最暖禮物」

聖誕節6大禁忌曝光！聖誕樹放錯位置、聚餐13人、送手套都中