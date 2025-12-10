YouBike強制投保上路！明年起台中「未完成投保程序」不得租借

明年起台中市「未投保無法租借」YouBike。 圖：翻攝自台中市政府交通局臉書

[Newtalk新聞] 隨著共享單車使用率增加，近年來與共享單車有關的交通事故案件逐年攀升。對此，台中市政府交通局宣布，明年元旦起，凡是未完成YouBike2.0和YouBike2.0E公共自行車傷害險投保程序者，將無法租借台中市的任何一台共享單車。

共享單車使用人數逐年增加，目前國內主要的共享單車系統YouBike提供傷害保險及第三責任險兩大保險保障。使用者只需在註冊會員時填入實名制資料，就會自動加入公共自行車傷害險，無須負擔保費；已註冊的YouBike會員則可以透過YouBike官方網站或官方APP填寫資料投保，同樣不用繳納保費。

台中市交通局長葉昭甫指出，目前台中市每日租借YouBike人數已達6至7萬，相當於台中捷運綠線單日旅運量，顯示台中市民已逐漸習慣將YouBike作為接駁或短程運輸的代步工具。

葉昭甫說明，台中市已在今年4月1日起，鎖定未投保自行車傷害險者使用YouBike2.0E電輔車的借還功能，明年起將全面落實「未投保、不租借」制度，進一步要求欲借用YouBike2.0的用路人也要上網投保自公共自行車傷害險後，才能租借公共自行車。

