YouBike新制將上路 少做1事不能借車

YouBike昨（1日）晚間出現集體大當機，無法借車與歸還車輛。（圖／東森新聞）





YouBike新制要來了。明年1月1日起所有新北、桃園YouBike 2.0、YouBike 2.0E用戶，須完成「投保傷害險」才可租借。新舊會員、單次租借者均適用新制。

桃園市政府交通局指出，2018年起已提供免費公共自行車傷害保險；2019年12月1日起，新加入會員填寫註冊基本資料時，首張設定之電子票卡即可自動加保，後續增加之電子票證及舊會員，須於租借車輛前完成填選投保意願調查。

另2024年7月1日起針對YouBike 2.0E電輔車施行強制投保措施，桃園市投保率截至目前已達到97％。為進一步保障YouBike 2.0及單次租借使用者，2026年1月1日起，YouBike 2.0及單次租借也將正式納入強制投保範圍，會員須完成投保後始可借車。

其中使用信用卡單次租車的臨時會員，將於信用卡綁定流程，一併填寫投保資料後始可借車。交通局提醒，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費；會員須以「本人登錄的卡片」租借，方能享有保險保障，市民可至YouBike官網或APP「公共自行車傷害險」專區免費投保並查詢投保狀況。

